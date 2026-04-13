26卒｜タウンライフグループ入社前研修の実施

タウンライフ株式会社

本研修は、これから社会人として第一歩を踏み出す皆さんが安心してスタートを切れるよう、「ビジネスコミュニケーション」を中心に基礎力を身につけていただくことを目的に実施いたしました。

日程

2026年3月25日（水）～27日（金）の3日間

・25日・26日：外部講師による研修

・27日：社内研修

時間

9:30～18:00

※昼休憩時には、日替わりのお弁当を用意しました。

場所

新宿本社

研修内容

本研修では、「社会人基礎力」と「ビジネスマナーの習得」を軸に、実践的なプログラムを実施しました。

【25日・26日：外部講師による研修】

社会人として求められる基礎力を体系的に学ぶ「ビジネスコミュニケーション研修」を実施。

主体性やチームワーク、対人対応力など、実務に直結するスキルの習得を目指しました。

【27日：社内研修（講師：戸田・岩崎）】

当社で働く上で大切にしている考え方を踏まえながら、以下の内容を中心に研修を行いました。

・ビジネスマナーの重要性

・社会人としての心構え

・報連相（ホウレンソウ）の基本

・ビジネス会話、敬語の使い方

また、座学だけでなく、ロールプレイやペアワーク、グループディスカッションを取り入れることで、実際の業務を想定した実践的な学びの場となりました。

学生からの感想

研修後には、参加した学生から多くの前向きな感想が寄せられました。

・基本から実際の場面での演習まであり、大変満足

・とても分かりやすく、時折笑いも入って楽しく受講できた

・初めてこのような研修を受け、感動した

・一つ一つ丁寧に細かい部分まで教えていただき、たくさん吸収できた

・順序が次の応用になるようにつながっていて、理解しやすかった

・わからない、難しい部分はゆっくり進めていただけた。

今後も当社では、新入社員が安心して成長できる環境づくりに取り組んでまいります。

今回の研修で得た学びを活かし、4月からの活躍を心より期待しています。

タウンライフ株式会社について

■会社概要

名 称：タウンライフ株式会社

設立年月：2003年9月

代表者：笹沢竜市

所在地：〒163-1440 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティタワー40階

アクセス：京王新線「初台駅」東口直結

FAX：03-6381-6357

URL：https://townlife.co.jp/(https://townlife.co.jp/)

■事業内容

・メディア事業(住宅系ポータルサイト「タウンライフシリーズ」の運営)

・成功報酬型アドネットワーク事業(ASP「タウンライフアフィリエイト」の運営)

・クリエイティブ事業・広告代理事業

・民泊事業

・HRテック事業