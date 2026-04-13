半導体産業の「過小評価されてきた真の価値」に迫る

マッキンゼー・アンド・カンパニージャパン

マッキンゼー・アンド・カンパニー（日本代表：岩谷直幸）はこのたび、半導体産業の実態を従来の定義を超えて再評価した最新ホワイトペーパー

「半導体市場規模の再評価（Hiding in plain sight: The underestimated size of the semiconductor industry）」日本語版を公開しました。

本ホワイトペーパーは日本における半導体領域のエキスパートであるパートナー土谷大(https://www.mckinsey.com/jp/our-people/masaru-tsuchiya)が本稿のまえがき、監訳を担当しています。

半導体市場規模の再評価（Hiding in plain sight: The underestimated size of the semiconductor industry）

半導体産業はデジタル経済の中核を担う基盤でありながら、その市場規模や価値はこれまで過小評価されてきました。AIの進展やデータセンター需要の拡大を背景に、いま改めてその戦略的重要性が浮き彫りになっています。

本ホワイトペーパーでは、従来の「売上ベース」の市場定義では捉えきれなかった半導体産業の全体像に焦点を当て、エコシステム全体における価値の所在と成長機会、さらに企業が取るべき戦略について多角的に分析しています。

▼ホワイトペーパー

https://www.mckinsey.com/jp/~/media/mckinsey/locations/asia/japan/our%20insights/hiding%20in%20plain%20sight/hiding-in-plain-sight-the-underestimated-size-of-the-semiconductor-industry_final2.pdf (https://www.mckinsey.com/jp/~/media/mckinsey/locations/asia/japan/our%20insights/hiding%20in%20plain%20sight/hiding-in-plain-sight-the-underestimated-size-of-the-semiconductor-industry_final2.pdf)

■主なポイント

・従来の売上ベースの分析では、OEMの内製チップや設計専業企業などの価値が十分に反映されておらず、市場規模は過小評価されてきた

・半導体市場は2024年の約7,750億ドルから、2030年には最大1.6兆ドル規模へと拡大する可能性

・成長の中心はAI向け先端ロジックや高帯域メモリ（HBM）などに集中し、勝者総取りの構造が一層強まる

■企業への戦略的示唆

今後、企業に求められるのは、セグメントごとの特性を踏まえた戦略的ポジショニングです。

先端領域における技術革新の加速と、成熟領域におけるコスト競争力の強化を同時に進めることが、持続的な成長の鍵となります。

また、半導体の価値創出の構造を再定義することは、個別企業の競争力にとどまらず、AI時代における産業競争力そのものを左右する重要なテーマです。

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【本件に関するお問い合わせ先】

マッキンゼー・アンド・カンパニー 広報担当

Email：jno-re@mckinsey.com

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マッキンゼー・アンド・カンパニー

マッキンゼー・アンド・カンパニーは、グローバルに展開する経営コンサルティングファームとして、企業および公共機関の重要課題解決を支援しています。産業横断的な知見と高度な分析力により、クライアントの持続的成長と変革の実現に貢献しています。