オーストラリアワイン［イエローテイル］から甘い微発泡の新感覚ワイン「ゴールドモスカート」4月14日(火)数量限定発売

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングスのグループ企業であるサッポロビール（株）は[イエローテイル]ゴールドモスカートを全国で2026年4月14日(火)に数量限定発売します。

［イエローテイル］はカジュアルな世界観や飲みやすい味わいが、世界中のワインファンに評価されている、オーストラリアワインブランドです。

本商品はモスカート（マスカット）を使用した微発泡でほのかに甘く、7.5%のアルコール分で、ピーチとマンゴーのような爽やかさがはじける味わいを楽しめます。食前酒や食後酒としてスイーツとのペアリングもおすすめです。

本商品の発売を通じて、お客様の多様なシーンに合わせてお楽しみいただける自由な時間を提案していきます。

■商品概要

1.商品名

［イエローテイル］ゴールドモスカート

2.パッケージ

750mlびん

3.品目

果実酒

4.アルコール分

7.5％

5.発売日・地域

2026年4月14日（火）・全国

6.参考小売価格

990円 ※税抜価格

7.中味特長

・微発泡でほのかに甘く、低アルコール（7.5%）の新感覚ワイン。

・シトラスとピーチとマンゴーのような爽やかさがはじける味わい。

＜消費者の方からのお問い合わせ先＞

サッポロビール（株）お客様センター

TEL 0120-207-800

■［イエローテイル］について

2004年に日本で販売を開始して以来、カジュアルな世界観や飲みやすい味わいが多くのワインファンに評価されている、オーストラリアワインブランド。

［イエローテイル］はラベルに描かれているワラビー(カンガルーの一種)が目印で、「ワインにうんちくは一切不要。いつでも、どこでも自由に気軽に楽しめる。」をコンセプトに幅広いラインナップを展開しています。

［イエローテイル］ ブランドサイト：https://www.sapporobeer.jp/wine/yellowtail/