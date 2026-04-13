株式会社ゼネックコミュニケーション、福岡・大阪に新オフィスを開設

株式会社ゼネックコミュニケーション

株式会社ゼネックコミュニケーション（本社：京都府京都市、代表取締役：美馬芳彦）は、2026年4月に福岡および大阪に新たなオフィスを開設いたしました。

両拠点は、西日本エリアにおけるDX支援体制の強化と人材基盤の拡充を担う拠点として、それぞれの地域特性を活かしながら運営してまいります。

■ 新オフィス開設の背景

近年、企業のDX推進やクラウド活用に対するニーズは高まっており、当社においても、AWSを中心としたクラウド事業およびシステム開発分野における支援体制の強化が求められています。

こうした背景のもと、事業および人材体制のあり方を見直し、地域に根ざした形で顧客・パートナー・人材との接点を広げていくことが、持続的な成長に向けて重要であると判断。

その取り組みの一環として、西日本エリアにおける事業推進および人材基盤の強化を目的に、福岡・大阪の2拠点を開設いたしました。

■ 各オフィスのご案内

(1) 福岡オフィス

西日本エリアにおける体制強化を担う拠点

AI・IoTおよびAWSクラウド技術を組み合わせ、企業のDX推進を強力に支援する西日本の戦略拠点です。人・情報・ビジネスが交わる福岡の地の利を活かし、地域企業との共創やパートナーとの関係構築を推進するとともに、柔軟な働き方の実現を通じて新たな技術価値の創出に取り組んでまいります。

(2) 大阪オフィス

既存事業の推進および対応力強化を担う拠点

京都本社と連携しながら既存事業の推進および各種プロジェクト対応を担う拠点です。

クラウド（AWS）・IoT領域における知見を活かし、西日本エリアにおける対応力の向上と安定した事業運営体制の構築に取り組んでまいります。また、入居施設「ナレッジサロン」と連携した勉強会・企業間連携など、多様な知的交流を通じて、西日本におけるオープンイノベーションの起点としても機能してまいります。

■ 今後の展望

当社は、福岡・大阪両拠点を通じて地域特性を踏まえた事業展開を進め、人材基盤のさらなる強化に取り組んでまいります。

■ 会社概要