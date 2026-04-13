全国の大学生協でAI英語論文執筆支援ツール「Paperpal」販売開始

カクタス・コミュニケーションズ株式会社

研究者総合支援を提供するエディテージは、全国大学生活協同組合連合会（所在地：東京都杉並区、以下「全国大学生協連」）の会員である大学生協において、2026年4月よりAI英語論文執筆支援ツール「Paperpal」の販売を開始しました。本製品は、全国約370店舗の大学生協実店舗および関連販促媒体を通じて展開されます。

全国約370店舗の大学生協にてPaperpal の販売を開始

近年、日本の研究力低下が指摘される中、研究時間の確保と研究効率の向上は、大学・研究機関にとって重要な経営課題となっています。特に英語を母語としない研究者にとって、英語論文の執筆や校正は大きな負担であり、研究活動の生産性を左右する要因の一つです。

学術英語論文の執筆支援に特化したPaperpalは、こうした課題の解決を目指し、投稿規定やアカデミックスタイルに配慮した改善提案を行います。それにより、執筆効率の向上と論文品質の担保を同時に実現します。

今回、Paperpalは、研究室・教職員・学生と日常的に接点を持つ国内最大級の流通チャネルの一つである全国の大学生協（約370店舗）と連携します。これにより、研究支援ツールを必要とする層へ直接的に情報を届けることが可能になります。

この取り組みによって、英語論文や学会資料作成における時間的負担の軽減、大学院生・若手研究者のアカデミックライティング能力の向上、投稿前原稿の品質向上による採択率の向上が期待されます。さらに、研究者が本来の研究活動により多くの時間を割ける環境整備にもつながり、最終的には日本の研究者コミュニティ全体の生産性向上と国際発信力の強化への貢献を目指します。

カクタス・コミュニケーションズ株式会社 代表取締役 リサーチソリューションズ事業 Chief Growth Officer (CGO) 湯浅 誠 コメント：

全国約370店舗の大学生協を通じてPaperpalを展開できることは、日本の研究支援環境にとって重要な一歩だと考えています。研究時間の減少や業務負担の増大が課題となる中、英語論文執筆は多くの研究者にとって大きな負担です。

Paperpalの役割は、研究者の専門性を代替することではなく、研究に集中できる時間を生み出すことにあります。国内ではすでに5万人のユーザーにご利用いただいていますが、今回の展開により、学術特化型AI支援をより身近な存在として届けられる環境が整いました。 英語表現の壁を下げ、日本の研究成果がより力強く世界に発信される環境づくりに、今後も取り組んでまいります。

代表取締役 湯浅 誠

＜販売概要＞

販売開始日：2026年4月

販売チャネル：

・大学生協 ソフトウェアインフォメーション（https://software.univcoop.or.jp/item/16796?unit_subcategory_id=30）

・大学生協カタログショッピング（4月号に初掲載）

・全国約370の実店舗



販売プラン：

・Paperpal Prime 1年プラン

・Paperpal Prime 2年プラン

・Paperpal Prime 3年プラン



販売対象：

すべての学生、大学院生、教員、研究者

Paperpalについて（https://paperpal.com/ja）

AI英語論文執筆支援ツールPaperpalは、科学コミュニケーションとテクノロジー企業であるカクタス・コミュニケーションズ (https://cactusglobal.com/jp/)が提供するサービスブランドです。Paperpalに使われるAI技術は、出版された論文の学習に加え、20年以上に渡って英文校正ブランドであるエディテージの熟練の学術校正者が蓄積してきた校正ノウハウを学習させることにより作られています。Paperpalを利用することで、プロ校正者の英文チェックに極めて近い、正確で文脈に合った英語表現の提案や、AIによる単語削減、書き換えなどのサポートをリアルタイムで得ることができます。

エディテージについて (https://www.editage.jp/)

エディテージは、科学コミュニケーションズ＆テクノロジー企業であるカクタス・コミュニケーションズのブランドです。2002年に創業し、英文校正、翻訳、文字起こし、出版支援サービスやAIプロダクトを通じて、2,000を超える分野において300万人以上の研究者が学術誌に研究論文を発表する支援を行い、出版された論文はおよそ200万件に及びます。

カクタス・コミュニケーションズ株式会社について（https://cactusglobal.com/jp/）

カクタス・コミュニケーションズは、2002年に設立された科学コミュニケーションとテクノロジーの会社です。研究への資金調達、論文の出版、科学コミュニケーション、発見がより良くなるようなAI製品とソリューションを専門としています。同社の主力ブランドであるエディテージは、専門家によるエキスパートサービスと、Mind the Graph、Paperpal、R Discoveryなどの最先端のAI製品を含む、包括的な研究者向けソリューションを提供しています。また、カクタスはCactus Life Sciencesブランドの下で医療コミュニケーションもてがけています。

現在は東京、プリンストン、ロンドン、オーフス、シンガポール、北京、上海、ソウル、ムンバイにオフィスを構え、3,000人以上の専門家を擁するグローバル企業です。また、職場におけるベストプラクティスのパイオニアとしてここ数年常に「働きがいのある会社」にランクされています。

- カクタス・コミュニケーションズ: https://cactusglobal.com/jp- エディテージ: https://www.editage.jp- Paperpal: https://paperpal.com/ja- Mind the Graph: https://mindthegraph.com/science-figures/jp- R Discovery: https://www.editage.jp/r-discovery- CACTUS Labs: https://www.cactuslabs.io