「サッポロサワー 氷彩１９８４ 薫るオレンジ仕立て」 4月14日(火)数量限定発売

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)は、「サッポロサワー 氷彩１９８４ 薫るオレンジ仕立て」を4月14日(火)に全国で数量限定発売します。



本商品は、ホワイトブランデー仕立て(注1)のまろやかな口当たりと、オレンジのジューシーな果実感をアクセントにした味わいが特長です。パッケージは、鮮やかなオレンジ色を背景に、裏面へ大きく配置したグラスデザインがオレンジのみずみずしいフルーティーな美味しさを直感的に表現しています。ぜひ繁盛店で長年親しまれてきた氷彩の、フルーティーさが引き立つオレンジ仕立てをご家庭でもお楽しみください。



当社は今後も「お酒」の新しい魅力を提案し、お客様の食中酒ニーズにお応えしていくとともに、新たな市場を創造していきます。

(注1)ホワイトブランデー一部使用。ブランデー香料を使用しホワイトブランデーの味わいを表現しています。

■「サッポロサワー 氷彩１９８４ 薫るオレンジ仕立て」商品概要

1.商品名

サッポロサワー 氷彩１９８４ 薫るオレンジ仕立て



2.パッケージ

350ml缶、500ml缶



3.品目

リキュール(発泡性)



4.アルコール分

7％



5.純アルコール量

350ml缶：19.6g、500ml缶：28g



6.発売日・地域

2026年4月14日(火)・全国



7.参考小売価格

350ml 缶：159円、500ml缶：216円 ※いずれも税抜価格



8.デザイン特長

・鮮やかなオレンジ色の背景で、オレンジフレーバーのジューシーさを直感的に表現。

・裏面にオレンジを加えたグラスデザインを大きく配置し、みずみずしい美味しさを表現。



9.中味特長

・繁盛店で愛される氷彩のフルーティーさが引き立つオレンジ仕立て。

・オレンジのジューシーな果実感をアクセントにした味わい。

■サッポロサワー 氷彩１９８４について

1984年に発売した「サッポロホワイトブランデー 氷彩」をルーツとする、繁盛店で長年愛されてきた知る人ぞ知るまろやかな口当たりのプレーンサワーです。

2025年2月から全国で販売を開始しました。シンプルながら満足感のある、すっきりフルーティーな味わいが特長です。

ブランドサイト：https://www.sapporobeer.jp/hyosai1984/