ROAliv(ロアリブ) ルミネ北千住店 3Fにて2026年4月24日(金)より長期POP UP SHOPをオープン
株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCL カンパニー
・チャリティートートS 1点
[直営店舗]
スキンケア＆フレグランスブランドROAliv（ロアリブ）は、2026年4月24日(金)から2027年1月中旬頃までの期間、ルミネ北千住店 3FにてPOP UP SHOPをオープンします。
営業期間／時間
2026年4月24日(金)～2027年1月中旬頃／11:00～20:30
場所
東京都足立区千住旭町42-2 ルミネ北千住店 3F
オープニングキット
ルミネ北千住店POP UP SHOPだけのお得なオープニングキットをご用意しております。
【内容】
・お好きなマインドセンス[オードパルファン] 1種
・お好きなマザークレイ 1種
・チャリティートートS 1点
税込9,900円
※ご用意数がなくなり次第終了となります。予めご了承ください。
[直営店舗]
https://www.roaliv.jp/shoplist/
渋谷スクランブルスクエア店/ルミネ新宿2店/グランスタ丸の内店/京王新宿店/キラリナ京王吉祥寺店/ルミネ大宮2店/横浜ジョイナス店/ペリエ千葉店/タカシマヤゲートタワーモール店/近鉄あべのハルカス店/ルクアイーレ店/東急百貨店さっぽろ店/仙台パルコ2店
[ロアリブお客様相談室]
TEL：0120-941-554