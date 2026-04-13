ROAliv(ロアリブ) ルミネ北千住店 3Fにて2026年4月24日(金)より長期POP UP SHOPをオープン

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株式会社スタイリングライフ・ホールディングス　BCL カンパニー

スキンケア＆フレグランスブランドROAliv（ロアリブ）は、2026年4月24日(金)から2027年1月中旬頃までの期間、ルミネ北千住店 3FにてPOP UP SHOPをオープンします。








営業期間／時間



2026年4月24日(金)～2027年1月中旬頃／11:00～20:30





場所



東京都足立区千住旭町42-2　ルミネ北千住店 3F





オープニングキット



ルミネ北千住店POP UP SHOPだけのお得なオープニングキットをご用意しております。



【内容】


・お好きなマインドセンス[オードパルファン] 1種


・お好きなマザークレイ 1種


・チャリティートートS 1点
税込9,900円




　※ご用意数がなくなり次第終了となります。予めご了承ください。









[直営店舗]
https://www.roaliv.jp/shoplist/
渋谷スクランブルスクエア店/ルミネ新宿2店/グランスタ丸の内店/京王新宿店/キラリナ京王吉祥寺店/ルミネ大宮2店/横浜ジョイナス店/ペリエ千葉店/タカシマヤゲートタワーモール店/近鉄あべのハルカス店/ルクアイーレ店/東急百貨店さっぽろ店/仙台パルコ2店




[ロアリブお客様相談室]
TEL：0120-941-554⁠⁠