【ピーター・ルーガー・ステーキハウス 東京】「EBISU Bloomin’ JAZZ GARDEN 2026」にキッチンカーで出店

株式会社ワンダーテーブル

株式会社ワンダーテーブル［本社：東京都新宿区西新宿 / 代表取締役社長 河野 博明］が運営する、ニューヨーク・ブルックリンで創業135年の歴史を誇るステーキハウス「Peter Luger Steak House（ピーター・ルーガー・ステーキハウス）」東京店は、2026年5月8日（金）～10日（日）に開催される音楽フェス EBISU Bloomin’ JAZZ GARDEN 2026 にキッチンカーで出店いたします。会場では、イベント限定のフードメニューとドリンクを販売し、ジャズとともに楽しめる特別なグルメ体験を提供します。

EBISU Bloomin’ JAZZ GARDEN

「EBISU Bloomin’ JAZZ GARDEN」は、“MUSIC × BEER × FOOD × GREEN”をテーマに、恵比寿の街を舞台に開催される都市型フェスティバル。国内外のアーティストによるジャズライブをはじめ、多彩なフードやドリンクを楽しめるイベントとして、多くの来場者で賑わいます。

今回、ピーター・ルーガー・ステーキハウス東京はキッチンカーで出店し、ブランドの魅力を気軽に楽しめるフードやドリンクを販売します。ジャズの心地よい音色に包まれる開放的な空間の中で、本格的な味わいをお楽しみいただけます。

https://jazzgarden.jp/2026/

キッチンカー販売メニュー

キッチンカーでは、ピーター・ルーガーの味を気軽に楽しめるメニューをご用意します。ルーガーバーガーやホットドッグ、ルーガーベーコンなど、店舗でも人気のメニューを中心にラインナップしました。フレンチフライやクッキーなどのサイドメニューも取り揃え、お食事から軽食まで幅広くお楽しみいただけます。

・Luger Burger 2,200円

・Hot Dog 1,400円

・Sausage 1,000円

・Luger’s Bacon 1,200円

・Caesar Salad 900円

・Chopped Salad with Shrimp 1,500円

・French Fried Potatoes 800円

・Chocolate Chip Cookie 600円

※メニュー内容は変更となる場合があります

イベント概要

イベント名

EBISU Bloomin’ JAZZ GARDEN 2026

日程

2026年5月8日（金）～5月10日（日）

会場

恵比寿ガーデンプレイス 全域（東京都渋谷区恵比寿4丁目、東京都目黒区三田1丁目）

内容

ジャズライブ、フードトラック、ビール＆グルメなど

主催

EBISU Bloomin’ JAZZ GARDEN製作委員会

会場へお越しの際は、ぜひピーター・ルーガー・ステーキハウス東京のキッチンカーにもお立ち寄りください。

Peter Luger Steak Houseとは

Peter Lugerは、135年以上前にブルックリンで創業された、アメリカ最古のステーキハウスの1軒です。ニューヨークのザガットサーベイ(アメリカのレストランガイドブック)では、30年以上もの間、No.1に輝き続けています。そんな歴史のあるブルックリンの本店のダイニングシーンを日本でも体験できる場所として、この東京店を営業しています。

ブルックリンの本店と全く同じ味と品質のステーキ。ブルックリンに来たかと錯覚するような店の外観と内装。そして、Peter Lugerを体現するような、自信に満ちたフレンドリーな接客ができるスタッフ。

東京店では、これらの要素を磨き続け、ゲストの皆様に最高のステーキ体験を提供することに努めています。大切な人との会食や記念日など、お食事をする様々なダイニングシーンでご利用ください。

https://peterluger.co.jp/

株式会社ワンダーテーブル

株式会社ワンダーテーブルは、国内38店舗・海外104店舗の飲食店、各種商品を取り扱うオンラインショップを展開しています。しゃぶしゃぶ・すき焼き専門店「モーモーパラダイス」やビアレストラン「よなよなビアワークス」などの自社ブランドを国内外で展開する一方、創業130年以上となるニューヨーク・ブルックリンのステーキ専門店「ピーター・ルーガー・ステーキハウス 東京」、ニューヨーク料理「ユニオン スクエア トウキョウ」、シュラスコ専門店「バルバッコア」、アメリカンダイニング「ロウリーズ・ザ・プライムリブ」などの海外ブランドを誘致して経営しています。

https://wondertable.com/

Club Wonder

ワンダーテーブルは、会費無料の会員制プログラム「Club Wonder」を開始しました。会員になると、スマートフォン一つで、いつでもどこでも手軽に店舗の予約ができ、来店ポイントを貯めてデジタルギフトカードを獲得できます。また、来店回数に応じて会員ステータスがアップし、人気の高い週末や祝日のディナータイムでも、スムーズにご予約いただけるなど、様々な特典が追加されます。

https://club-wonder.jp/

ワンダーテーブルギフトカード

ワンダーテーブルの国内全店でご利用いただける商品券、カードタイプのギフトカード「Wondertable Gift Card」と デジタルギフトサービス「Wondertable eGift」を販売しています。日頃の感謝の気持ちを贈りませんか。

https://wondertable.com/pages/giftcard