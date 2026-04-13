【アナと雪の女王】気品あふれるドレスモチーフで日常を彩る！大人に似合うランチ・エコバッグシリーズがスケーターから新登場！

スケーター株式会社

スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、ディズニー・アニメーション映画『アナと雪の女王』の「アナ」と「エルサ」の衣装をモチーフにした、大人の女性も持ちやすい新シリーズを発売いたしました。

日常のふとした瞬間に物語の世界観を感じられる、実用性とデザイン性を兼ね備えたラインナップをお届けします。

■商品特長

ディズニーの人気キャラクター「アナ」と「エルサ」が作中で着用している印象的なドレスのデザインを、上品なパターンやカラーリングで表現しました。

一見すると洗練されたテキスタイルデザインのようでありながら、ファンには一目でそれとわかる絶妙なバランスを実現しています。

デザイン性だけでなく、日々の生活をサポートする便利な工夫が満載です。

■ステンレスボトル

「超軽量・コンパクトステンレスマグボトル」は、持ち運びの負担にならない軽量設計が魅力です。

真空二重構造による優れた保温・保冷効果があるため（機能）、お気に入りの飲み物を最適な温度で長時間楽しむことができます。

また、氷が止まる飲み口構造を採用しているため、冷たい飲み物を飲む際も氷が口に当たらず快適に水分補給が可能です。

■ステンレスタンブラー

「ステンレスタンブラー」は、自宅やオフィスでのリラックスタイムを格上げします。

継ぎ目のない美しい形状にドレスの柄が映える上品なデザインです。

真空断熱構造が結露を防ぐため、大切な書類やパソコンのあるデスクを濡らす心配がありません。

背面にはそれぞれ「Anna」、「Elsa」の名前がプリントされており、特別感のある仕上がりとなっています。

■ショッピングエコバッグ

「ポーチ付ショッピングエコバッグ」は、持ち運びに便利な収納ポーチがセットになっています。

バッグ本体にはドレスのディテールを想起させる華やかなプリントが施されており、日々のお買い物中の気分を盛り上げます。

ポーチにはスナップボタン付きのストラップが付属しているため、メインのバッグなどにチャーム感覚で取り付けてスマートに持ち運ぶことができます。

■商品詳細

SMBC4B 超軽量・コンパクトステンレスマグボトル（アナ/ドレス）

税込 4,620円（本体価格 4,200円）

POS：4973307728143

サイズ：約直径62×187mm

量：350ml

上品なグリーンのフタとシックなドレス柄が特徴のステンレスボトルです。

保温・保冷機能に優れ、氷止めのついた飲み口で快適に使用できます。

SMBC4B 超軽量・コンパクトステンレスマグボトル（エルサ/ドレス）

税込 4,620円（本体価格 4,200円）

POS：4973307728211

サイズ：約直径62×187mm

容量：350ml

美しいブルーのグラデーションとドレスの紋様が映えるステンレスボトルです。

超軽量コンパクト設計により、小さめのバッグにもすっきりと収まります。

STB4N ステンレスタンブラー（アナ/ドレス）

税込 2,970円（本体価格 2,700円）

POS：4973307728167

サイズ：約直径80×147mm

実容量：約400ml

「アナ」のドレスをモチーフにした、温かみのあるカラーリングのタンブラーです。

真空断熱構造で飲み頃温度をキープし、結露も防ぎます。

STB4N ステンレスタンブラー（エルサ/ドレス）

税込 2,970円（本体価格 2,700円）

POS：4973307728235

サイズ：約直径80×147mm

実容量：約400ml

「エルサ」のドレスをイメージした、クールで洗練された印象のタンブラーです。

ご自宅でのティータイムから職場のデスクワークまで幅広く活躍します。

KBS42P ポーチ付ショッピングエコバッグ（アナ/ドレス

税込 1,760円（本体価格 1,600円）

POS：4973307728181

サイズ：約420×320×180mm（持ち手含まず）

華やかなドレス柄を大胆にデザインした大容量のエコバッグです。

丸型の専用ポーチにコンパクトに収納でき、携帯性に優れています。

KBS42P ポーチ付ショッピングエコバッグ（エルサ/ドレス）

税込 1,760円（本体価格 1,600円）

POS：4973307728259

サイズ：約420×320×180mm（持ち手含まず）

氷の結晶やドレスの装飾をモチーフにした美しいデザインのエコバッグです。

マチが広いため、食料品から日用品までたっぷり収納できます。

■販売情報

スケーター公式オンラインショップ https://www.skater-onlineshop.com/

全国の生活雑貨店、家電量販店等。

【 注意事項 】 本リリースに掲載している内容および表現は、版権元の監修を受けた文章となっております。

掲載の際は、内容の改変や意図の異なる表現にならないようご配慮いただきますようお願い申し上げます。

(C) Disney

■スケーター株式会社

「心に愛を、くらしに夢を。」 暮らしの中でワクワクドキドキするような、 夢や希望や感動を商品によってお届けすること。

それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。 私共は、ディズニー、サンリオキャラクターズ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、 数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。

お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、 近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、 幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。

企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/

公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/skater_jpn

公式Instagram：https://www.instagram.com/lunchgoods.skater/

https://www.instagram.com/skater_all/

【お問い合わせ先】

スケーター株式会社 (奈良本社）

〒630-8520 奈良県奈良市杏町216-1

電話：0742-63-2001 Fax：0742-63-2021