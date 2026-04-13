【埼玉初上陸】大宮・南銀座通り沿いに、横浜の人気ポーカールーム「PreFlop」が3号店をオープン！駅徒歩3分の好立地に全3卓完備。

株式会社シティコミュニケーションズバーカウンター完備。全3卓の本格ポーカールームが駅チカに誕生。

株式会社シティコミュニケーションズ（本社：神奈川県横浜市 / 代表取締役社長：三田 大明）のグループ会社、株式会社プリフロップが運営するポーカールーム「PreFlop」は、2026年4月27日（月）に3号店目となる新店舗「PreFlop 大宮」を大宮駅東口の南銀座通り沿いにオープンいたします。

ポーカールーム「PreFlop」

・世界的なポーカーブームと「初心者の壁」

近年、ポーカー（テキサスホールデム）は世界中で爆発的な盛り上がりを見せており、日本国内でも「マインドスポーツ」として若年層を中心に急速に普及しています。一方で、ルールを覚えたばかりの方が実際に店舗へ足を運ぶには、まだ心理的なハードルが高いという現状もあります。

当店は、こうした「初心者の壁」を取り払い、業界全体の健全な発展に寄与したいという想いから、2022年8月15日に横浜駅前へ第1号店となる「PreFlop」をオープンいたしました。

店名「PreFlop（プリフロップ）」に込めた想い

上記写真は1号店[PreFlop YOKOHAMA]

店名の由来は、ポーカーにおいて手札が配られた直後の最初のラウンドを指す用語です。そこには「ここからすべてが始まる」「最初の一歩を大切にする」という決意が込められています。私たちは、初めてチップに触れる方が緊張せずに楽しめる環境作りを徹底。初心者講習を随時実施することで、ルールを知らない状態からでも安心してプレイを開始できる環境を提供しております。

2022年8月に1号店となる「PreFlop YOKOHAMA」を横浜駅西口で開業。2024年7月19日には2号店となる「PreFlop KAWASAKI」を川崎仲見世通り沿いにオープン。多くのお客様に支えられ、この度、満を持して埼玉県初進出となる3号店「PreFlop 大宮」をオープンする運びとなりました。

テキサスホールデムとは

テキサスホールデムは、世界で最も人気のあるポーカーのスタイルです。使うカードは、自分だけが持っている「2枚の手札」と、参加者全員で共有する机の上の「5枚の共通カード」。この合計7枚の中から、一番強い組み合わせ（役）を作った人が勝ちというシンプルなルールです。

ゲームの進行には、ドキドキするような駆け引きが詰まっています。机の上の共通カードは、一気に5枚出るわけではなく、まず3枚、次に1枚、最後に1枚と、段階的にめくられていきます。カードがめくられるたびに、「このまま勝負を続けるか」「チップを賭けるか」、あるいは「負けそうだから今は降りるか」を判断するタイミングがやってきます。

最終的に2人以上のプレイヤーが残れば、手札を見せ合って勝敗を決めます。しかし、もし途中で自分以外の全員が「勝てない」と判断してゲームを降りたなら、その瞬間にあなたの勝利となります。

このゲームの本当の面白さは、運だけでなく「相手との知恵比べ」にあります。「相手は自分より強いカードを持っているだろうか？」「ここで強気に賭けたら相手は降りるかな？」といった、相手の心を読み合うスリリングな心理戦こそが、テキサスホールデムの最大の魅力です。

日本のポーカールーム市場

現在、国内のポーカー（テキサスホールデム）は、かつての「ギャンブル」のイメージを完全に脱却し、「知的でクリーンなマインドスポーツ」として爆発的に普及しています。

・驚異的な拡大スピード

わずか4年で市場規模は倍増。店舗数は2025年12月時点で604店舗へ、競技人口は240万人（1.5倍）へと急増しました。特にサミー株式会社などの大手企業が参入し、アプリとリアル店舗を連動させたことで、初心者が入りやすい環境が整っています。

・若者と女性が中心の「新世代の社交場」

客層の8割近くを20～30代が占め、女性プレイヤーも約2割に達しています。1日3,000円程度で遊べる「タイパ・コスパの良い趣味」として、大学生のサークルやビジネスパーソンの間で、将棋や麻雀に次ぐ第4の知的競技としての地位を確立しました。

▼参照記事

https://biz-journal.jp/company/post_392089.html#first(https://biz-journal.jp/company/post_392089.html#first)

https://pokerkaigyo.com/posts/WCw5PXUt(https://pokerkaigyo.com/posts/WCw5PXUt)

Waitinglis

リングチップのストックやトーナメントの参加にはWaitinglistの登録が必要となります。

店舗情報

店名： PreFlop 大宮

所在地： 〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町１丁目４１－１ フジビル 3階

アクセス： JR「大宮駅」東口 徒歩3分 南銀座通り沿い

TEL：048-729-8375

設備： ポーカーテーブル 全3卓完備

OPEN予定日：2026年4月27日（月）16時30分予定

公式HPはこちら :https://preflop.jp/

企業情報

会社名：株式会社シティコミュニケーションズ

所在地：神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8 アーバンセンター横浜ウエスト3F

代表者：代表取締役社長 三田大明

設立：1995年12月20日（有限会社ザシティ）

URL：http://www.city-s.co.jp/

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

株式会社シティコミュニケーションズ

アミューズメント事業部広報担当：国井 達弘

メールアドレス：t.kunii@city-s.co.jp

電話：045-290-1130