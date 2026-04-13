光・質感・空気感まで再現！「CG MAKERS」が3Dガウシアン・スプラッティングによる高リアリティな3Dモデル制作サービスを提供開始

株式会社ジェー・ピー・シー

株式会社ジェー・ピー・シー（本社：京都市下京区、代表：山本 修司）が運営する3DCG制作サービス「CG MAKERS」は、3Dガウシアン・スプラッティング（3DGS）を活用した高リアリティ3Dモデル制作サービスを開始いたしました。

CG MAKERS サービスURL：https://www.cg-makers.jp/service/3dgs/

会社URL：https://www.jpc-ltd.co.jp/

■サービス開始の背景

近年、文化財のデジタルアーカイブや観光プロモーション、施設のバーチャルツアーなど、3D技術を活用した空間表現へのニーズが高まっています。

しかし、従来の3DCGやフォトグラメトリによる制作には、以下のような課題がありました。

- 光の回り込みや質感のリアリティに限界がある- ウォークスルー時にテクスチャの破綻が目立つ

3Dガウシアンスプラッティング（3DGS）は、こうした課題を解決する新しい3D表現技術です。

CG MAKERSでは、LiDAR搭載3Dレーザースキャナーやドローンを活用し、撮影から3DGS生成、バーチャルツアーの構築・納品までワンストップで対応しております。

サービス詳細 :https://www.cg-makers.jp/service/3dgs/

■3D空間表現の課題を解決する新技術「3DGS」とは

「3DGS」（3Dガウシアン・スプラッティング）は、複数の画像から空間を解析し、ガウス(Gaussian)と呼ばれる点の分布として3D表現を生成する新しい技術です。

従来の3DCGやフォトグラメトリと比べて、3DGSは光の回り込みや質感、空気感といった「視覚的なリアリティ」の表現に強みがあります。

建築空間・展示施設・文化財など、体験の説得力が成果につながる3Dモデル/バーチャルツアー制作に最適です。

▼サイトでサンプル事例を公開中！

■CG MAKERSの3DGS制作サービスの特長

乾燥させたレモンの輪切り（従来のポリゴン画像）。ガラス瓶の透過や反射が再現しきれず、実物とは異なる印象になる。乾燥させたレモンの輪切り（3DGSの画像）。光の反射や素材の透過感まで再現でき、肉眼に近い見え方を実現。サイトで事例を見る ＞ :https://www.cg-makers.jp/service/3dgs/1. 光や質感、空気感まで再現する圧倒的なリアリティ

3DGSは視覚的リアリティの表現に優れた技術です。窓から差し込む光のにじみや素材の質感、反射や透明度の高い素材など、従来の3DCGでは再現に工数がかかっていた表現も、実写に近い見え方で表現が可能になりました。

2. 継ぎ目や破綻を抑えた没入感のあるウォークスルー体験

視点を動かした際のテクスチャの継ぎ目や破綻を抑えやすい点も3DGSの強みです。光や質感の変化が自然に表現されるため、展示施設や観光地のバーチャルツアー、体験型コンテンツなど、没入感が求められる用途に適しています。

3. 撮影から3DGS生成・納品までワンストップ対応

現地での撮影・スキャンから3DGSの生成、品質調整、バーチャルツアーの構築・納品まで一貫して対応いたします。動画・静止画・データなど、用途に合わせた納品形式にも柔軟にお応えできる体制を整えています。

■3Dガウシアン・スプラッティングの活用シーン

3DGSは、視覚的なリアリティと制作スピードを両立できることから、幅広い分野での活用が見込まれています。

- 文化財・歴史的建造物の高精細デジタルアーカイブ- 寺社仏閣・城・観光地のバーチャルツアー・VRコンテンツ制作- 美術館・博物館のオンライン展示・展示演出- ショールーム・店舗・工場のバーチャル見学コンテンツ- 不動産・商業施設のプロモーション- 映像作品・ゲーム向けの背景・ロケーション素材制作

各活用シーンの詳細や制作の流れ、費用相場についてはサービスページをご覧ください。

詳細を見る :https://www.cg-makers.jp/service/3dgs/

■3DGSを活用した3Dモデル・バーチャルツアーの制作はCG MAKERSへ

CG MAKERSでは、LiDAR搭載3Dレーザースキャナーによる撮影から、バーチャルツアーの構築まで一貫して対応しています。 「3DGSに興味はあるが、自社の用途に合うか分からない」「フォトグラメトリとどちらが適しているか相談したい」といったご要望にも、最適な技術と制作プランをご提案いたします。

お見積もりは無料です。まずはお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら :https://www.cg-makers.jp/contact/

CG MAKERSについて

「CG MAKERS」は、株式会社ジェー・ピー・シーが運営する3DCG制作サービスです。CG映像・3DCG動画制作、3Dグラフィック・CG画像制作、フォトグラメトリを活用した3Dモデル作成、デジタルアーカイブ・VR・バーチャルツアー制作まで、ワンストップで対応しています。

CG MAKERS：https://www.cg-makers.jp/

【会社概要】

会社名：株式会社ジェー・ピー・シー

本社：京都市下京区恵美須屋町193

東京オフィス：東京都千代田区岩本町三丁目11番4号 サトケイビル4階

代表取締役：山本 修司

設立：1994年

URL：https://www.jpc-ltd.co.jp/

事業内容：

・映像制作 https://www.jpc-ltd.co.jp/movie/

・Web制作 https://www.jpc-ltd.co.jp/web/

・カタログ制作 https://www.jpc-ltd.co.jp/catalog/

・ディスプレイ制作 https://www.jpc-ltd.co.jp/display/

・CG制作「CG MAKERS」 https://www.cg-makers.jp/

・AIモデル/AI広告制作「AI/AD MAKERS」 https://www.ai-admakers.jp/

・ワンストップスタジオ東京 https://www.1stop-studio.tokyo/

・ワンストップスタジオ京都 https://www.1stop-studio.kyoto/

・Web/SNS広告運用「Ad Market」 https://www.ad-market.jp/

ほか