【4月16日(木) 無料セミナー】『AI時代の「暗黙知の形式知化」 現場の判断やコツをAIで使える知識に変えるには』（ストックマーク主催）

ストックマーク株式会社

ストックマーク株式会社は、オンラインセミナー『AI時代の「暗黙知の形式知化」 現場の判断やコツをAIで使える知識に変えるには』を開催致します。

▼オンラインセミナーの詳細と視聴登録はこちら▼

https://aconnect.stockmark.co.jp/seminar/20260416/(https://sat.stockmark.co.jp/seminar/20260416/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=sat_prtimes_20260416)

■セミナーの概要

「その判断やコツ、本当に引き継げますか？」

ベテラン社員の判断基準や確認の勘所、調査の進め方、例外対応など、言語化されないまま個人に蓄積された知見（＝暗黙知）が数多く存在します。こうした知見は、属人化の要因になるだけでなく、AIを導入しても、判断基準や例外対応が整理されていないために、情報検索や要約で止まってしまい、実際の業務で使い切れない原因にもなります。

本セミナーでは、「暗黙知の形式知化」とは何かを改めて整理したうえで、個人の頭の中にある判断やコツを、AIと人が再利用できる「共有の知識資産」へと変えていく考え方と進め方を解説します。

知識を整理して終わるのではなく、AIを現場で使える形にするにはどうすればよいのか。業務活用につながる暗黙知の形式知化を考えたい方は、ぜひご参加ください。

■このような方におすすめです

■登壇者

- AIを導入しても、業務活用につながっていないと感じている方- 属人化した判断やコツを、組織で活かせる形にしたい方- 検索や要約で終わらない、現場で使えるAI活用を考えたい方

橋本 詩織

ストックマーク株式会社 Marketer

2010年新卒として、BtoBに特化したマーケティング支援を行っている株式会社エムエム総研に入社。大企業向けの新規営業に従事したのち、自社の新規事業のマーケティング戦略立案からインサイドセールス、セミナー、クリエイティブのディレクションなど広く担当。並行して自社の組織開発推進を行い、ミッション・ビジョンや自社の経営方針の組織への浸透、人事評価制度の改定などを推進。2021年1月ストックマークに入社。

■開催概要

日 時：2026年4月16日(木) 11:00-11:45

場 所：オンライン

参 加 費：無料 (事前登録制)

お申し込みはこちら :https://sat.stockmark.co.jp/seminar/20260416/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=sat_prtimes_20260416ストックマーク株式会社について

ストックマーク株式会社は「価値創造の仕組みを再発明し、人類を前進させる」をミッションに掲げ、最先端の生成AI技術を活用し、多くの企業の企業変革を支援しています。

製造業向けAIエージェント「Aconnect」及び、あらゆるデータを構造化し企業の資産に変える「SAT」を運営しています。さらに、企業特化生成AIの開発や、独自システムの構築も支援しています。



会社名 ：ストックマーク株式会社

所在地 ：東京都港区南青山一丁目12番3号 LIFORK MINAMI AOYAMA S209

設立 ：2016年11月15日

代表者 ：代表取締役CEO 林 達

事業内容：最先端の生成AI技術を活用した、企業のナレッジマネジメント・生成AIの業務適用を支援するサービスの開発・運営

URL ：https://stockmark.co.jp/