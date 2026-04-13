「ウォーカブルまちづくり視察ツアー＠福山」受け入れを開始します！

株式会社Groove Designs

「人とまちの関係性をデザインする」をミッションに都市デザイン・まちづくりDXに取り組む株式会社Groove Designs（東京都中央区、代表取締役：三谷繭子、以下Groove Designs）は、これまで取り組んできた広島県福山市における公共空間利活用や拠点運営の知見を広く共有するため、自治体・民間向けの「まちづくり視察プログラム」を開始いたします。

これまでは個別に対応してまいりましたが、視察のご依頼も多く、より多くの地域のヒント・知見共有になればという想いから、このたび正式に視察メニュー化することにしました。



福山駅周辺で数年前から進んでいる「ウォーカブルなまちづくり」にまつわる、官民連携によって実現している取り組みを中心に、まちづくりの現場をご案内しながら、プロジェクトの経緯や現在進行中のプロセスについて、まちを歩きながらレクチャーします。

※本視察案内は民間主体によるものです。行政目線でのご紹介を行うものではありません。

視察プログラム概要

ツアーで巡る 「とおり町Street Garden」 Photo by Risa Imai

本プログラムでは、福山駅周辺のまちなかを実際に歩きながら、個別プロジェクトのプロセスや現在地点、地域拠点運営についてなどを解説します。

３つの視察コース

対象- 自治体職員（都市計画・まちづくり担当等）- デベロッパー・民間事業者- エリアマネジメント団体 など特徴- 現地体験型：駅前・商店街・公園・拠点などを歩いて巡ります- プロセス重視：制度導入だけでなく、まちづくりの動き、市民参加のプロセスをご説明します- 民間視点：官民連携によって実現している取り組みを中心に、民間の視点から取り組みを共有します【コース1】福山本通商店街～歩道利活用ウッドデッキ・駅前広場周辺

所要：約1時間

概要：福山駅南口から福山本通商店街・"とおり町Street Gardes"付近を中心に、ストリートの整備、地域主体が中心となった公共空間利活用、拠点運営、まちなかの滞留促進を目指すウッドデッキ整備などのプロセスを紹介。

主な視察ポイント：

福山本通商店街のリニューアル"とおり町Street Garden"付近・地域拠点運営

歩道のウッドデッキ化・社会実験の経緯

駅前広場周辺のまちづくりの動き、市民参加のプロセス

【コース2】福山本通商店街・"とおり町Street Gardes"～中央公園～歩道利活用ウッドデッキ・駅前広場～iti Setouchi

所要：約2時間

概要：商店街・公園・駅前・民間複合施設を巡り、「まちなか再生の現在地」を体感するコース。

主な視察ポイント：

駅周辺のウォーカブルエリア全体像について

福山本通商店街のリニューアル・地域拠点運営

中央公園 （Park-PFIを導入した公園）

iti Setouchi（元そごう跡地）

歩道上デッキ（machoru）について

【コース3】ご希望に応じたアレンジコース

所要：約2時間

概要：コースの組み合わせについてなど柔軟に対応するコース。

主な視察ポイント：

ご希望に応じてアレンジします。

お申込み方法

下記フォームより、希望日・人数・知りたいテーマを添えてお申込みください。

ウォーカブルまちづくり視察ツアー＠福山申し込みフォーム(https://form.run/@GrooveDesigns-3DaWPrGDjeUGjH4Swwrg)

■株式会社Groove Designsについて

地域におけるまちづくりへの伴走支援と地域DXの推進の双方に強みを持つ、国内でも珍しい都市環境デザイン会社です。

Groove Designsは、人とまちの新しい関わり方をデザインしています。 都市空間、コミュニティ、デジタルサービスのデザインなどを通じて、まちに暮らす一人ひとりが当事者となり、幸せと誇りを実感できるまちづくりを目指します。



・本社所在地：東京都台東区

・代表取締役：三谷繭子

・設立：2018年8月8日

・Webサイト：https://groove-designs.com/



【本リリースに関するお問い合わせ】

E-mail：inquiry@groove-designs.com