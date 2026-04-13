【自治体向け】野生動物の動きを可視化。サーキットデザインが自治体・公共Weekで最新の獣害対策システムを展示

株式会社サーキットデザイン

無線機器開発の株式会社サーキットデザイン（本社：長野県安曇野市、代表取締役：丸山浩司）は、2026年5月13日（水）～5月15日（金）に開催される「自治体・公共Week」において、新設の「野生動物リスク対策ゾーン」に出展します 。昨今、深刻化するクマやシカ、サルによる農業被害や人身被害に対し、同社は独自の無線技術とGPSを融合させた野生動物位置情報システム「ANIMAL MAP」、開発中の「電気柵監視システム」および各種野生動物用GPS首輪を展示 。野生動物の動きを可視化することで、自治体の現場が抱える不安を「確かな自信」へと変え、データに基づいた新しい共生のあり方を提案します 。

開発の背景と解決したい社会課題：なぜ今、野生動物の「可視化」が必要か

現在、日本各地でクマやシカ、サルなどの野生動物による農業被害や居住区への出没が深刻な社会問題となっています 。自治体担当者の多くは、限られた人員と予算の中で「いつ、どこに現れるかわからない」恐怖と対策の難しさに直面しています。 サーキットデザインは、長年培った高度な無線技術を応用し、野生動物の動態を正確に把握することで、場当たり的な追い払いではない、データに基づいた計画的な防除と、人間社会との適切な境界線（共生）を築くプラットフォームを提供します 。

製品・サービスの3つの特徴

【最新システム】2月に大幅刷新した「ANIMAL MAP」 野生動物の現在地や移動履歴を地図上で直感的に把握できるクラウドシステムです 。今回のリニューアルにより、従来のGPSによる個体追跡に加え、被害状況やワナの設置、電気柵の電圧監視といった現場のあらゆる情報を地図上で一元管理することが可能になりました。情報の分断を解消し、地域全体でデータに基づいた迅速かつ効率的な対策をサポートします。

【新開発】電気柵の電圧監視システム 現在開発中の野生動物の侵入を防ぐ重要な「電気柵」の電圧値を遠隔でモニタリングできる新システムです。従来、人の手で行っていた見回りを省力化し、断線や電圧低下をいち早く検知。防除の効果を最大化し、管理コストの大幅な削減を実現します。

【多様なラインナップ】クマ・シカ・サル用GPS首輪の展示 長年ニーズの高い、サル用、シカ用に加え、近年全国的に対策が急務となっている「クマ用」のGPS首輪（開発中モデル）を展示します 。サーキットデザインの高品質の無線技術と個体の行動特性に合わせた最適なデバイスを提案します。

ANIMAL MAPイメージ製品イメージ今後の展望

サーキットデザインは、単なる無線機器メーカーに留まらず、野生動物と人間が調和して暮らせる社会を支える「インフラ」を目指します 。今後も自治体や研究機関との連携を深め、収集したビッグデータを活用した対策モデルの構築など、無線技術とITによる地域課題の解決に貢献してまいります 。

＜展示会出展概要＞

展示会名称： 第16回 自治体・公共Week（地域防災EXPO内）

会期： 2026年5月13日（水）～5月15日（金）（詳細は公式サイト参照）

会場： 東京ビッグサイト

出展エリア：野生動物リスク対策ゾーン

自治体・公共Week 公式サイト： https://www.publicweek.jp/ja-jp.html

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社サーキットデザイン 営業部

TEL：0263-87-1876

Mail：animal@tracking21.jp

URL：https://www.tracking21.jp/