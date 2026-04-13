【 築地銀だこ 】店頭では味わえない “エビ入り” たこ焼？！が仲間入り！

株式会社ホットランドホールディングス

築地銀だこ(https://www.gindaco.com/) を国内外に展開する 株式会社ホットランドホールディングス (https://hotland.co.jp/)（本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐瀬守男）の連結子会社で、「冷凍たこ焼」の製造・販売を行う 株式会社ホットランドフーズ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：難波一康）は、2026年4月13日（月）より、 築地銀だこブランドの冷凍食品として『築地銀だこ UMAMI たこ焼』に加え、新商品『築地銀だこ えびたこミックス』の販売を開始いたします。

『築地銀だこ UMAMI たこ焼』（6玉入）ロサンゼルス・ドジャースの本拠地ドジャー・スタジアムで人気を博した「濃厚魚介系 UMAMIたこ焼」をイメージし、日本が世界に誇る「うまみ（UMAMI）」と「だし（DASHI）」の魅力を凝縮した本格派の “和” のたこ焼。

8種の魚介の旨味と特製醤油ベースの甘口ソースが織りなす濃厚なコクと味わいが特長で、ねぎやイカ天かすの相性も抜群！素材はもちろん、ひとつひとつ丁寧に手焼きで仕上げ、店舗と変わらぬクオリティを再現しております。

昨年の発売時より、「いつでも好きな時に銀だこが食べられる！」とSNSなどでも話題となり、引き続き販売が決定！電子レンジだけの簡単調理でできる「焼き立てさながらの風味と食感」と共に、重厚な旨味がジュワッとお口に広がる “至福のひととき” をお楽しみください！

『築地銀だこ UMAMIたこ焼』※商品イメージ築地銀だこ UMAMIたこ焼

発売日 ：2026年4月13日（月）～順次

販売店：全国のスーパーマーケット、ECサイト、カタログギフトなど

参考価格：オープン価格

内容量 ：200g（たこ焼6玉、濃厚魚介ソース、ねぎ、かつお節イカ天かす混合パック）

■新商品 『築地銀だこ えびたこミックス』（6玉入）

『築地銀だこ えびたこミックス』（6玉入）

新商品『築地銀だこ えびたこミックス』は、築地銀だこ定番のソースのたこ焼3玉と冷凍商品オリジナルのえびを入れた “えび焼” 3玉の、計6玉のアソートパック。冷凍商品だからこそ提供可能になった、2種類の味を同時に楽しめるハーフ＆ハーフ商品です。えび焼にはオリジナルのトマトバジルソースを採用し、一味違う味わいをお楽しみいただける商品です。

えび焼イメージ築地銀だこ えびたこミックス

発売日：2026年4月13日（月）～順次

販売店：全国のスーパーマーケット、ECサイト、カタログギフトなど

参考価格：オープン価格

内容量 ：188g（えび焼3玉、たこ焼3玉、トマトバジルソース、定番ソース、かつお節青のり混合パック）

築地銀だこの冷凍たこ焼は、自社工場にて店舗と同様に1玉1玉丁寧に “手焼き” で製造しております。冷凍商品でありながら、店舗さながらの味わいをご賞味ください。築地銀だこは、これからも “ぜったいうまい!! たこ焼” を通じて、ほっとしたひと時をお楽しみいただけるよう、より良い商品の提案をしてまいります。

※築地銀だこ ドジャー・スタジアム店で販売中の商品と本商品では、使用する食材等が異なります

※販売店によって一部取り扱いがない商品や価格が異なる場合がございます

※画像はイメージです

< 運営会社 >

株式会社ホットランドフーズ

「冷凍たこ焼」 、「冷凍クロワッサンたい焼」 、「コールドストーン パフェアイスクリーム ／ アイスキャンディ」 の製造・販売

https://www.hotland.co.jp/company/

ホットランドネットストア：https://store.shopping.yahoo.co.jp/hotlandnetstore/