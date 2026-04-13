【新刊情報】野菜を好きになってほしい！ 14万部突破！大人気シリーズスピンオフ『やさいとともだちフェスティバル』（岩神 愛　作・絵）、タキイ種苗(株)の家庭菜園ブランド「UETE（ウエテ）」とコラボ！

株式会社 岩崎書店

累計14万部突破！大人気シリーズ「やさいのなりたい絵本」スピンオフ！

子どもたちの苦手なピーマン、にんじん、なす、トマトなどの野菜たち。

「ピーマンきらい！おかしはすき」「にんじんきらい！おもちゃは大好き」と言われてしまう彼らは、何とか野菜を好きになってもらうために一生懸命にがんばります。

そんな野菜たちの姿がいじらしくて愛らしい、人気絵本シリーズの最新刊が登場。

タキイ種苗の家庭菜園ブランド「UETE（ウエテ）」とのコラボ企画！

親子で「読む」× 「育てる」体験

最新刊の絵本では、いろいろな野菜たちが登場し、フェスティバルを開催して、野菜ぎらいのゆうた君と友だちになろうとがんばります。

今作は、タキイ種苗の家庭菜園ブランド「UETE（ウエテ）」さんとのコラボ企画としてスタート。

「絵本」を読んで、野菜に親しみ、「親子向け野菜栽培キット」で、実際に育てて、収穫をして食べる体験へとつなげることで、親子で楽しめる食育体験ができます！

●絵本『やさいとともだちフェスティバル』内容紹介

「子どもって、くだものは好きだけど野菜はやっぱり苦手だよね」と話す野菜たち。野菜もくだものと同じように子どもたちに好きになってもらいたい！と、「やさいとともだちフェスティバル」を開くことにしました。

野菜を使ったフードのお店やワークショップを開き、フェスティバルは大盛況。

そこへ、野菜ぎらいのゆうた君がママと一緒にやって来ます。

「ぼく、野菜きらいだもん。友だちになんて、なりたくないよ！」と、なかなか野菜を受け入れようとしないゆうた君。

はたして、ゆうた君と野菜たちは友だちになれるのでしょうか？

●書誌情報

書名：やさいと ともだち フェスティバル

著者名：岩神 愛 （作・絵）

出版社：株式会社岩崎書店

定価：1,540円（本体1,400円＋税）

判型：A4変 頁数：27ページ

配本日：2026年4月13日

発売日：2026年4月15日

ISBN：978-4-265-15012-0

岩崎書店商品ページ：https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10159934.html

商品紹介動画：https://www.youtube.com/shorts/QpvvzeEzNDc

●新刊発売記念プレゼントキャンペーン実施！

お庭やベランダで、野菜づくりをスタートできる

親子向け野菜栽培キット「やさいとともだち」を10名様にプレゼント。

応募締め切り：2026年7月31日（金）23:59まで

プレゼントキャンペーン詳細は、商品についているキャンペーンオビ、下記URLをご覧ください。

（4/13 0時オープン予定）

https://stg.iwasakishoten.co.jp/special/naritai/15012/

●「やさいのなりたい絵本」シリーズ ラインナップ一覧

岩神 愛・作・絵

おかしになりたい ピーマン(https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b360802.html)

おもちゃになりたい にんじん(https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b458740.html)

おばけになりたい なす(https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b516440.html)

ともだちになりたい トマト(https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10107075.html)

＊それぞれの書名をクリックすると書誌ページへ！

●著者プロフィール

岩神 愛

幼児教室で絵画工作の講師をしていたときの、子どもたちとの触れあいの経験をいかしながら、創作を続けている。絵本に『 青おにとふしぎな赤い糸 』（PHP研究所）、『よなおしてんぐ5 にんぐみ てんぐるりん！』『おかしになりたいピーマン』『おもちゃになりたいにんじん』『おばけになりたいなす』『おひめさまになりたいチェルシー』（以上、岩崎書店）がある。

●UETEの親子向け栽培キット「やさいとともだち」

絵本「やさいとともだちフェスティバル」と栽培キットのセット商品もございます。

※4月15日(水)10：00より販売開始

詳細は、以下のサイトをご覧ください。

★UETE「やさいとともだち」特設ページ

https://uete.jp/pages/yasai-to-tomodachi

★絵本とのセット商品 販売ページ

https://uete.jp/collections/friend-book

タキイ種苗 UETE公式オンラインサイト https://uete.jp