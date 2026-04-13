【おぱんちゅうさぎ】お買い物やお出かけに便利！保冷機能付きバッグ＆ケース全5種がスケーターから登場

スケーター株式会社

スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、「おぱんちゅうさぎ」をデザインした保冷バッグおよびペットボトルケース全5種を新発売いたします。

日常のお出かけや食品のお買い物など、多様なシーンに合わせて活用できる実用的なアイテムです。

■商品特徴

気温が上昇する季節に向けて、お弁当や飲料、生鮮食品の持ち運びの際、保冷機能の需要が高まります。本シリーズは、お弁当箱の持ち運びにぴったりのサイズから、週末のまとめ買いに重宝するレジかご対応サイズまで、用途に合わせて選べる豊富なラインナップを展開し、すべてのバッグの内側は保冷仕様になっています。

デザインは、ピンクとブルーを基調とした鮮やかな配色で、「おぱんちゅうさぎ」の様々な表情とともに、花やドーナツ、虹などのモチーフを散りばめた総柄デザインです。

■商品詳細

APPB11 ペットボトルケース 「おぱんちゅうさぎ」

1,408円（税込）

サイズ：φ84×155mm

POS：4973307742163

持ち運びに便利なベルト付きのペットボトルケースです。ボトルの水滴がカバンの中を濡らすのを防ぎます。

APCTW11 保冷ポーチ付きトートバッグ 「おぱんちゅうさぎ」

1,980円（税込）

サイズ：310×115×215mm

POS：4973307742170

保冷ポーチが付属したコンパクトなトートバッグです。お弁当の持ち運びはもちろん、ポーチを取り外して通常のミニトートとしてもご使用いただけます。

APCR11 巾着付き保冷レジかごバッグ 「おぱんちゅうさぎ」

2,750円（税込）

サイズ：410×255×250mm

POS：4973307742187

スーパー等でのお買い物に便利な、レジかごサイズの保冷バッグです。上部が巾着仕様になっており、中身の飛び出しを防ぐことができます。

APCL11 保冷ランチトートバッグ 「おぱんちゅうさぎ」

1,980円（税込）

サイズ：360×120×220mm

POS：4973307742194

お弁当箱と水筒を一緒に収納しやすい、マチ付きの保冷ランチトートバッグです。外側には小物の収納に便利なオープンポケットがございます。

APCT12 保冷トートバッグ（大） 「おぱんちゅうさぎ」

2,750円（税込）

サイズ：450×160×340mm

POS：4973307742200

大容量で、週末のまとめ買いやレジャーにぴったりの保冷トートバッグです。肩掛けしやすい長めの持ち手で、重い荷物の持ち運びも便利です。

■販売情報

スケーター公式オンラインショップ https://skater-onlineshop.com/

および、全国の量販店、専門店、雑貨店など。

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■スケーター株式会社

「心に愛を、くらしに夢を。」 暮らしの中でワクワクドキドキするような、 夢や希望や感動を商品によってお届けすること。それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。私共は、ディズニー、サンリオキャラクターズ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、 数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、 近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、 幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。

企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/

公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/skater_jpn

公式Instagram：https://www.instagram.com/lunchgoods.skater/

https://www.instagram.com/skater_all/

スケーター株式会社 (奈良本社）

〒630-8520 奈良県奈良市杏町216-1

電話：0742-63-2001

Fax：0742-63-2021