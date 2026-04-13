クラウド型CTI「CT-e1/SaaS」がNTTテクノクロスのAIボイスボット「CTBASE/SmartCommunicator」と連携開始

株式会社コムデザイン

コンタクトセンター向けクラウド型CTI「CT-e1/SaaS」を月額サービスで提供する株式会社コムデザイン（東京都千代田区平河町、代表取締役社長：寺尾憲二）は、NTTテクノクロス株式会社（本社：東京都港区芝浦、代表取締役社長：岡敦子、以下 NTTテクノクロス）が提供するボイスボット「CTBASE/SmartCommunicator」と連携を開始しました。

この連携により、「CT-e1/SaaS」はテレフォニープラットフォームとしてさらに発展し、AIによる自動応答によりオペレーターの業務の一部自動化を実現し、コンタクトセンターの課題である労働力不足やオペレーターの採用難解消などを可能にします。

「CTBASE/SmartCommunicator」の特長と連携の意義

「CTBASE/SmartCommunicator」は、お客様のコンタクトセンター業務を支援する最先端のAIボイスボットソリューションです。大きく3つの特長があります。

特長1：既存設備へ手を加えずに簡単導入

フリーダイヤル/ナビダイヤル回線と組みあわせることが可能なため、PBXの変更にかかる構築を挟まず、すぐにボイスボットをご利用いただけます。

特長2：高精度な自動応答

これまで培ってきたノウハウによる独自技術により、応対AIの使い分けを制御することが可能となりました。これにより、AIが想定外の応対を行うことを防ぎ、ボイスボットの回答精度の向上を実現しております。

特徴3：直感的に作成できるシナリオエディター機能

分かりやすい操作画面にて、ボイスボットのシナリオを直感的に作成できるため、コンタクトセンターの急な業務変更に対してもお客様にて素早く効率的に対応することが可能です。



「CTBASE/SmartCommunicator」と「CT-e1/SaaS」が連携することで、労働力不足が喫緊の課題であるコンタクトセンターの業務内容に関して、AIを活用したボイスボットによって回答品質を保ちつつ、応対の自動化を実現します。

詳細は以下URLをご参照ください。

https://www.ntt-tx.co.jp/products/ctbase/smartcommunicator.html

サーバーレス連携による手軽な導入

すでに「CT-e1/SaaS」をご利用いただいている企業様は、追加の機器やシステム導入の必要はなく、スムーズに「CTBASE/SmartCommunicator」をご導入いただくことができます。

またコンタクトセンターソリューションを提供される企業様には、ローコストでAI活用をしやすくなり、近年コンタクトセンターにおける大きな課題の一つとなっている労働力不足などの問題解決や業務の効率化にお役立ちできるものと考えております。

「CTBASE/SmartCommunicator」との連携開始により、コムデザインがプラットフォームコンセプトとして掲げるCCP（Converged Communications Platform）はさらに発展していきます。

■「CT-e1/SaaS」について

「CT-e1/SaaS」は、コムデザインが提供するクラウド型CTIサービスです。低コスト・専用設備不要といったクラウド型サービスのメリットに加えて、機能の網羅性の高さや、導入企業ごとの柔軟なカスタマイズが可能という特長もあり、累計1,825テナント32,000席以上の企業に採用されています。詳細は以下URLをご参照ください。

https://comdesign.co.jp/(https://comdesign.co.jp/)

■ CCP（Converged Communications Platform）について

CCP（Converged Communications Platform）とは、近年コンタクトセンターで注目が集まっている、カスタマーとコミュニケーターの“会話”そのものをデータとして活用し、業務効率の向上や付加価値の創出を図るコンタクトセンターDXという取り組みに最適なテレフォニープラットフォームコンセプトです。 CCPにより、コンタクトセンターDXを目的とした、テキストマイニングや会話解析、会話自動要約などのソリューションを提供するサービスに対して、「音声データ」または「テキストデータ」を柔軟且つ手軽に連携することが可能となります。これにより、コンタクトセンターは高額の初期投資や運用負荷をかけることなく、コンタクトセンターDXに取り組むことができます。

■NTTテクノクロス株式会社

NTTテクノクロスは、NTT の研究所の先端技術を軸として、世の中の優れた技術やサービスを掛け合わせ、お客様に最適なソリューションを提供するソフトウェア開発企業です。お客様の真の課題をともに追究し、コンサルティングから設計、システム開発、運用・保守までをトータルでサポートします。

■株式会社コムデザイン

コムデザインは、2000年に創業。2008年からクラウド型CTIサービス「CT-e1/SaaS」の提供を開始。高い拡張性を持つ自社開発のアーキテクチャと利用者のニーズにきめ細かく対応可能なサービスモデル「CXaaS」により、小規模から大規模まで業種を問わずコンタクトセンターに支持されています。

※CXaaS(Customer Experience as a Service )とは

「CXaaS」とはコンタクトセンターに求められるクラウドCTI機能の提供および開発だけではなく、利用までに必要な専門エンジニアによる伴走体制もふくめて定額費用で提供するサービスモデルです。

関連書籍：「CXaaS 「攻めのIT活用」を実現する新しいクラウドサービスモデル」（翔泳社）

■お問合せ先

「CTBASE/SmartCommunicator」に関するお問合せ先

NTTテクノクロス株式会社

E-mail：crm.info-ml@ntt-tx.co.jp

「CT-e1/SaaS」に関するお問合せ先

株式会社コムデザイン

電話 ：050-5808-5500

E-Mail：sales@comdesign.co.jp

リリースに関するお問合せ先

NTTテクノクロス株式会社

担当 ：カスタマーエクスペリエンス事業部 ビジネスフロント部門 CTBASE担当

E-mail：crm.info-ml@ntt-tx.co.jp

株式会社コムデザイン

担当 ：セールス＆マーケティンググループ 寺尾（望）

電話 ：050-5808-5500

E-Mail：sales@comdesign.co.jp

＊本書面に記載されている会社名、製品およびサービス名は、各社の登録商標または商標です。

＊プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。

その後、予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承願います。