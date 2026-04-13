【金沢百番街×IBJ】初開催の婚活イベントでマッチング率60％を記録、施設内の回遊・再訪も促進

株式会社IBJ

国内最多*¹の成婚数を誇る株式会社IBJ（代表取締役社長：土谷健次郎、本社：東京都新宿区、東証プライム：6071）が運営する婚活パーティーサービス「IBJ Matching」は、金沢駅直結の商業施設「金沢百番街」を運営する金沢ターミナル開発株式会社（代表取締役社長：大路洋司 本社：石川県金沢市、JR西日本グループ）と共同で、大人の出会いをテーマとした婚活イベント「縁カウントNight」を、2026年3月14日（土）に金沢百番街内「ORIENTAL BREWING（オリエンタルブルーイング）」にて開催いたしました。本イベントは、金沢百番街に寄せられた「出会いの場がほしい」というお客様の声に応える形で実現。初開催でマッチング率60％を達成したほか、施設内で利用可能な特典配布により、イベント後の飲食利用や自分磨きのための購買行動を促進。地域の生活拠点を舞台にした新たな出会い創出の形を示しました。

【実施背景】商業施設が抱える「コミュニティニーズ」への対応

近年、商業施設は単なる消費の場から、利用者同士の繋がり「ショッピングコミュニティの場」としての役割が期待されています。金沢の玄関口である「金沢百番街」においても、来館者から「生活の拠点であるこの場所で、自然な出会いの機会がほしい」という要望が寄せられており、一昨年のクリスマスに開催された「金沢百番街へのお願い事企画」では出会いを求める声が最も多く寄せられました。

そこで、IBJ Matchingの持つマッチングノウハウを活用し、金沢百番街内でクラフトビールが人気の飲食店「オリエンタルブルーイング」にて、大人が自然体で楽しめる交流イベントを企画いたしました。 また、こうした出会いをきっかけに施設への愛着が深まり、その後も「大切な人と過ごす思い出の場所」として再訪が続くことで、一過性のイベントに留まらない“利用者との持続的な関係性の構築”も視野に入れています。

【開催結果】高いマッチング率と「食」を通じた満足度の両立

当日は、クラフトビールを含むアルコール類の飲み放題とピザなどのお食事を提供。お酒や食事をきっかけに会話が広がりやすく、初対面同士でも無理なくコミュニケーションが生まれる環境を実現しました。

マッチング実績： 10組中6組（60％）がマッチング。司会の進行により、自然と会話が深まる場になりました。

「食」による満足度： 参加者満足度は約90％を記録。「施設内の店舗を知るきっかけになった」という声もあり、テナントのプロモーション効果も確認されました。

■特典による施設内回遊と消費促進

本取り組みでは、イベント単体で完結させるのではなく、施設内への回遊を生み出すことで、経済効果を高める仕組みを設計しました。

■二次会・デートを促す「お食事券」

イベント参加者同士の交流を自然に後押しするため、施設内で利用可能な「500円分のお食事券」を配布。イベント終了後の飲食店利用を促進し、婚活イベントを起点とした館内回遊を実現しました。

■テナントPRにつながる「自分磨きお買物券」

金沢百番街のアプリ会員向けに、ファッション・コスメ店舗などで利用できる「1,000円分のお買物券」を配布。「婚活×自分磨き」という文脈を掛け合わせることで、施設内の買い回りを促進し、テナントへの波及効果を創出しました。

【イベント後のお声】

・「初めてこういったイベントに参加しましたが、スタッフの方が複数名いらっしゃって安心して参加できました。クーポンもあり百番街とともに楽しめました。」（女性）

・「頻繁に開催してください。」（男性）

・「自由に人を選んで話せるフリートークタイムがあるのが良かったです。スタッフの方も途中で声をかけてくださり安心できました。」（女性）

【今後の取り組みと展望】

本取り組みを通じて、IBJが有する業界屈指の婚活サービスのノウハウと、金沢百番街が培ってきた北陸エリアにおける顧客基盤を掛け合わせることで、婚活を起点とした新たな価値創造を目指します。両社は今後も連携を強化し、会員満足度の向上およびサービスのさらなる充実に取り組んでまいります。

婚活イベントを単なる出会いの場にとどめるのではなく、地域の消費やにぎわい創出につながる「仕組み」として展開することで、持続的な価値創出を目指します。

JR西日本グループの金沢ターミナル開発株式会社が運営する金沢駅直結の商業施設です。お土産・飲食ゾーンの「あんと」、ファッション・コスメ・カフェなどのライフスタイルゾーンの「Rinto」、飲食店やスーパー・クリニックなどのデイリーゾーン「あんと西」の３エリアで構成されています。

■金沢ターミナル開発株式会社（https://www.100bangai.co.jp/company/）

金沢ターミナル開発(株)は、伝統ある地元の文化を大切に、お客様に喜ばれる独自な「生活サービス創造企業」として活躍することを目指し、広く内外から情報を集め、日々新しいサービスを提案し、お客様の豊かな未来づくりのお役に立つとともに、駅の利便性のいっそうの向上と地域の発展に貢献します。

本社：石川県金沢市木ノ新保町1-1

代表者：代表取締役社長 大路洋司

設立：1988年10月

■IBJ Matching (https://www.partyparty.jp/)

東証プライム市場の株式会社IBJが運営する、婚活サービスです。専用ラウンジでの1対1の個室トークから、恋活謎解き・趣味コンなどバラエティ豊かなパーティーで、業界屈指のマッチング率を実現。接客接遇研修やロープレ等を行い、高い基準をクリアしたスタッフが運営に携わることで、満足度の向上（＝マッチングの向上）を目指しています。

■株式会社IBJ（https://www.ibjapan.jp/）

マッチングにとどまらないトータルサポートで、日本で最も多くの成婚（＝婚約）*²を創出しています。人にしかできない親身なサポートとITを掛け合わせ、独自の結婚相談所ネットワークを基盤としたサービスを展開。結婚をゴールとするのではなく、その先の”幸せな人生”を見据えたライフデザイン支援へと事業領域を拡大しています。

創業以来変わらない「ご縁がある皆様を幸せにする」という理念のもと、日本の深刻な課題である人口減少問題に対し、結婚から始まる幸せの循環を生み出すことで、持続可能な社会の実現に貢献したいと考えています。

本 社 ：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 12階・17階

代表者 ：代表取締役社長 土谷 健次郎

設 立 ：2006年2月（創業：2000年）

*¹日本マーケティングリサーチ機構調べ(成婚数:2024年累計、2025年2月期_指定領域における市場調査) ※成婚数:IBJ連盟内での成婚者数

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社IBJ 広報担当

pr@ibjapan.jp

金沢ターミナル開発株式会社

本件担当窓口 営業部 加藤

TEL 076-260-3700