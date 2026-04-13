【emmi(エミ)】le coq sportifの人気モデルを別注　夏らしいクリーンなカラーパレットにアップデート【４月10日(金)発売】

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開する、デイリーウェアおよびウェルネス＆トレーニングウェアを手掛けるレディースブランド「emmi(エミ)」はフランス生まれのスポーツブランド「le coq sportif(ルコックスポルティフ)」とのコラボレーションシューズを４月10日(金)12:00よりオフィシャルオンラインストアおよびECデパートメントストア「USAGI ONLINE(ウサギオンライン)」で発売、同日よりemmi全国直営店舗で発売いたします。※無くなり次第終了となります。予めご了承ください。(emmi公式ホームページ： http://emmi.jp/ )

ブランドのアーカイブモデルから再設計されたアイコニックなサイドパーツを採用し、クッション性と安定感を楽しめるBASQUEのマテリアルをリップ生地とマット合皮に変更。ブルーやシルバーをアクセントに ※、※ 厚底ながら爽やかな印象に昇華したemmi別注デザイン。

マテリアルには反発性とサポート性に優れたサトウキビ由来のEVAを採用。

【emmi×le coq sportif】LCS BASQUE IE

13,200yen

size:23-25cm (0.5cm刻みで展開)



(全て税込価格表記)

販売について

＜オンラインストア＞

発売日：４月10日(金)12:00(正午)

・emmiオフィシャルオンラインストア（ https://emmi.jp/ ）

・USAGI ONLINE（ https://usagi-online.com/brand/emmi/ ）

＜店舗＞

発売日：4月10日(金)

・emmi全国直営店（ https://emmi.jp/Page/shoplist.aspx ）

le coq sportif(ルコックスポルティフ)

ルコックスポルティフは、フランス国内最古のスポーツ総合メーカーです。サイクリング、テニス、サッカーなど数多くの競技でアスリートの信頼を得てきました。洗練された独自のデザインとコンフォートを提供し、スポーツやライフスタイルで、自分らしく遊び心ある生き方をサポートします。

emmi(エミ)について

クリアモードをコンセプトにベーシック且つ洗練された大人のデイリーウェアと、ファッションのトレンドを取り入れたリラクシーなウェルネス＆トレーニングウェアを展開。アクティブに活躍する女性の足元に欠かせない存在となったスニーカーを合わせて、多様化するライフスタイルに沿ったスタイリングを提案します。



【emmi 公式オンラインストア】

http://emmi.jp/



【Instagraｍ】

＠emmi.jp＜ https://www.instagram.com/emmi.jp/ ＞



【emmi Official X】

https://x.com/sneakersbyemmi?s=21