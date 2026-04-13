AIが溢れる時代に、あなたの表現だけの美術館をつくる。24時間、世界のどこかであなたの作品と出会う場所。

株式会社miramiru

報道関係者各位 2026年4月13日

株式会社miramiru 株式会社TAIIN

株式会社miramiru と株式会社TAIIN は、作家が自らの作品のみで構成される「個人ギャラリー・美術館」を構築し、世界へ発信・直接販売できる新サービスをローンチいたします。

本サービスは、単なるオンラインポートフォリオではありません。作家の思想を空間ごとパッケージ化し、世界中のコレクターへと繋ぐ「汎用プラットフォーム」です。AIによる生成画像が氾濫し、表現の輪郭が曖昧になりつつある2026年。私たちは、画家、写真家、染め物作家、グラフィックデザイナーといった「実在する作品」を創り出すリアルな表現者を中心に、

新たなクリエイターエコノミーを創出しサービスを提供します。

紹介サイト https://www.taiin.online/blank-3自分が、ギャラリーで作品を見るように自由に動きます。事業ローンチの背景：AI時代の「表現の尊厳」をめぐる挑戦

株式会社miramiru と株式会社TAIIN は、作家が自らの作品のみで構成される「個人ギャラリー・美術館」をメタバース上に構築し、世界へ発信・直接販売できる新サービスをローンチいたします。

背景：魂を込めた作品が、3秒で消費される時代

2026年、AIが生成した画像がSNSを埋め尽くしています。アルゴリズムは「次の投稿」へとスクロールを促し、何年もかけて磨いた作品が数秒で流れ去ります。

物理ギャラリーでの個展は、搬入・搬出に数十万円のコストがかかり、展示期間はわずか2～3週間。終われば解体です。地理的な制約により、作品が届く人の数には限界があります。

私たちは問います--表現者が世界と直接つながるための「場所」は、なぜこれほど少ないのか。

自由なアート空間をカスタマイズメタバースが可能にする「真の鑑賞体験」

従来の物理ギャラリーやポートフォリオサイトでは成し得なかった、メタバースならではの利点を具体化します。

数週間で解体されるギャラリー展示とは異なり、メタバース上の空間は解体されません。作家のキャリアにおける重要な一瞬を、永劫の資産として保存し続けることが可能です。

また、展示空間には、シームレスな購買システムを完備しています。作家とコレクターが中抜きなしで直接つながることで、持続可能な創作活動の基盤を構築します。

サービス概要：永続する、あなただけの美術館

ギャラリー入り口 入り口には、作家の名前や、ギャラリーの名前も自由に入ります。

「カスタム アート ギャラリー」は、メタバースプラットフォーム「Spatial」を基盤とした、作家専用の個人ギャラリー・美術館構築サービスです。

PC・スマートフォン・VRに対応し、URLひとつで世界中からアクセス可能。一度構築した空間は解体されず、作家のキャリアとともに永続します。

「質感」への徹底的な空間演出 物理作品の筆致や素材の凹凸はもちろん、デジタルアートにおいても「画面の中のデータ」を超えたプレゼンス（存在感）を演出します。照明の角度、空間の響き、作家の息遣いを感じさせる音声ガイド--すべてが「物語」を伝えるために構成されます。

物理的制約からの解放とグローバル・リーチ 世界24時間・地理的制約ゼロとして、東京の工房で生まれた作品が、瞬時にニューヨーク・ロンドン・シンガポールのコレクターの目の前に届きます。輸送コストも保険料も不要です。

作家の自律を支える「直接購買システム」 展示空間には、シームレスな購買システムを完備しています。作家とコレクターが中抜きなしで直接つながることで、持続可能な創作活動の基盤を構築します。

物語のアーカイブ化 数週間で解体される物理展示とは異なり、メタバース上の美術館は解体されません。作家のキャリアにおける重要な一瞬を、永劫の資産として保存し続けることが可能です。

カスタマイズ可能なギャラリー空間

圧倒的なコストパフォーマンスとカスタマイズ性で、美術館までの拡大も可能！

料金プラン

ベーシックプラン：98,000円（税込） 最大20点の作品を収蔵した個人ギャラリーを構築。月額費用なし。一度の制作で永続利用可能です。(作品追加も可能）

オリジナルプラン（完全オーダーメイド）：要相談 空間設計・照明・音響・ナビゲーション設計まで、作家の世界観を完全再現した「プライベート美術館」を構築します。

作品紹介 ここから購入ページに移動可能開発の背景：テクノロジーに、人間の体温を

本プロジェクトは2社の異なる強みが結合することで実現しました。

株式会社miramiruは、映画・カルチャーwebマガジン「cinefil」の運営や手塚眞氏の妖怪シリーズをはじめとするオリジナルIP開発を通じて、長年にわたり「表現者の孤独な闘いと経済的な現実」の両面に向き合ってきました。

株式会社TAIINは、CG・メタバース空間制作における高い技術力を持ち、miramiruの思想を具体的なデジタル空間へと落とし込みます。

テクノロジーを「効率化のため」ではなく、

「表現の尊厳を守るため」に使う--それが本サービスの設計思想です。

作家が自らのギャラリーや、美術館を持ち、そこから発信されるメッセージが、たとえ0.07%の「例外的な感性」を持つ人々にであっても届くこと 。その小さな共鳴の積み重ねこそが、均一化された世界に対する最大の抵抗になると信じています。

オープン記念：3名の表現者に、ギャラリーを贈呈

本サービスのローンチを記念し、独自の表現世界を持つ作家3名を「オープン記念モニター」として選出します。選出された方には、ベーシックプラン（98,000円相当）を無償で提供し、制作・世界発信まで私たちのチームが総力を挙げてサポートします。

【応募対象】

平面作品（絵画・写真・染め物・グラフィック等）を制作している方。プロ・アマ不問。自身の表現を世界という舞台に投げかけたいという意志を持つ方。

【応募方法】

特設サイト（ https://www.taiin.online/blank-3 ）内の応募フォームより、ポートフォリオと、ご自身の作品を通じたメッセージを添えてお申し込みください。（締め切り5月15日）

会社概要

株式会社miramiru 事業内容：WEB3・カルチャー事業・IP開発

株式会社TAIIN 事業内容：CG制作・メタバース空間設計・デジタルコンテンツ制作

URL：https://www.taiin.online

取材・お問い合わせ先

その他、質問。本件に関するインタビュー、詳細なシステムの説明、代表者への取材については、下記までお気軽にお問い合わせください。

株式会社miramiru / 株式会社TAIIN 広報事務局

担当：村田

URL：https://www.taiin.online/blank-1