発売前に重版決定！40回以上の親子旅で見えてきた、子どもと旅をする教育『旅をすればするほど子育ては楽になる』発売（4/15）。
株式会社大和書房（本社：東京都文京区、代表取締役：大和 哲）は『旅をすればするほど子育ては楽になる』（尾石 晴：著）を2026年4月15日に発売いたします。
帰宅後の日常がちょっと変わって見える、＜まなざし旅＞のススメ
中学生と小学生の2人の子どもを育てながら、これまで43回の子連れ旅を重ねてきた著者。なぜそんなに旅に出るのか？ それは旅先でのいつもと“ちがう”が、気づけば観察力を上げるきっかけになり、 “いつも”に変化をもたらしてくれるからだと言います。
本書では、子どもと旅に出る意味や考え方、スケジュールの作り方、持ち物のヒントに加え、国内・国外／日帰りや1泊の短い旅の具体例も掲載。
▶巻末付録：ニュージーランドでキャンピングカー12泊の旅日記
著者は
・Voicy再生回数8000万回超の人気パーソナリティ
・大学院博士課程（感性学）在籍
・ヨガスタジオ主催
・女性の健康促進サービス、商品の開発
・2児の母
をしていて、様々な切り口から「旅」や「子育て」を考えています。
目次
はじめに 家族の添乗員をやめた日
第１章 子どもと一緒に旅に出る
第2章「まなざしを育む旅」という提案
第3章 まなざし旅をつくってみる【計画編】
第4章 まなざし旅に出てみる【準備～実践編】
第5章 まなざし旅の具体例
第6章 まなざし旅がもたらすもの
おわりに
巻末付録 ニュージーランド旅日記
著者略歴
尾石 晴（おいし・はる）
（株）POSPAM代表。大学卒業後、外資系メーカーに16年間勤務。2020年に退職し、2年間のサバティカルタイムを経て独立。現在は働きながら、大学院博士課程（感性学）に在籍中。2013年、2016年生まれの男児2人の母。 音声メディアVoicy「学びの引き出し はるラジオ」ではトップパーソナリティとして活躍。ヨガスタジオ「ポスパム」を主宰するほか、母と子のシェアコスメ「soin（ソワン）」や「飲むわたしケアFemCa」「ご自愛ソックス」などを手がける。女性の健康を軸に、日常に無理なく取り入れられるセルフケアプロダクトやサービスを手がけている。著書に『「40歳の壁」を越える人生戦略』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）、『自分らしく生きている人の学びの引き出し術』（KADOKAWA）、『からまる毎日のほぐし方』（扶桑社）など多数。
書籍概要
書名 ：旅をすればするほど子育ては楽になる
著者 ：尾石 晴
発売日：2026年4月15日
判型 ：四六判
頁数 ：192ページ
定価 ：1,760円（税込）
発行元：株式会社大和書房 https://www.daiwashobo.co.jp