「楽天ポイントカード」、アパレルブランド「NATURAL BEAUTY BASIC」「N. Natural Beauty Basic*」「JILL by JILL STUART」で利用可能に

楽天ペイメント株式会社

株式会社TSIホールディングス（以下「TSIホールディングス」）と楽天ペイメント株式会社（以下「楽天ペイメント」）は、アパレルブランド「NATURAL BEAUTY BASIC」「N. Natural Beauty Basic*」「JILL by JILL STUART」において、本日より共通ポイントサービス「楽天ポイントカード」が利用可能になることをお知らせします。

本導入により、利用者は対象店舗（注1）において、「楽天ポイントカード」（注2）を提示して支払いをすると、200円（税抜）に対して1ポイントの「楽天ポイント」が進呈され、支払い時には貯まったポイントを1ポイント1円相当として利用することができます。さらに、TSIグループの会員サービス「mix.tokyoメンバーズ」（注3）の会員バーコードと同時に「楽天ポイントカード」（注2）を提示することで、「m.t ポイント」（注3）と「楽天ポイント」の両方を貯めることができます。

TSIホールディングスは、2023年5月よりキャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」、同年8月からは「NANO universe」をはじめ、複数のブランドにおいて「楽天ポイントカード」を導入、2024年10月からは楽天グループ株式会社が運営するファッション通販サイト「Rakuten Fashion」に参加し、楽天グループとの連携を深めてきました。このたび、「NATURAL BEAUTY BASIC」「N. Natural Beauty Basic*」「JILL by JILL STUART」に「楽天ポイントカード」を導入することで、データマーケティングや販促施策をより強化することが可能となります。また、会員数1億以上の強固な顧客基盤を持つ楽天グループとの連携をさらに深め、新規を中心とした利用者全体の拡大と売上の伸長、利用者へのサービスの向上を目指します。

TSIホールディングスと楽天ペイメントは、今後も利用者の一層の利便性および満足度の向上に努めていきます。

（注1）一部対象外店舗があります。

（注2）「楽天ポイントカード」「Edy-楽天ポイントカード」「楽天ポイントカード」機能が搭載されたアプリ、「楽天カード」裏面のバーコードが対象です。「楽天ポイントカード」の機能に関する詳細はこちらからご確認ください。

https://pointcard.rakuten.co.jp/guidance/?l-id=rpoint_top

（注3）「mix.tokyoメンバーズ」「m.t ポイント」に関する詳細はこちらからご確認ください。

https://mix.tokyo/pages/members

【株式会社TSIホールディングスについて】https://www.tsi-holdings.com/

TSIホールディングスは（株）東京スタイルと（株）サンエー・インターナショナルが2011年に経営統合し、発足。50を超えるブランドを有し、幅広い事業ポートフォリオと多様な販売チャネル、性別・年齢を問わない顧客との接点など独自の強みを持っています。2022年4月にパーパスとして「ファッションエンターテインメントの力で、世界の共感と社会的価値を生み出す。」を掲げ、時代の流れを先取りするファッションエンターテインメント創造企業を目指しています。

【楽天ペイメント株式会社について】https://payment.rakuten.co.jp/

楽天ペイメント株式会社は、楽天グループの中で決済およびマーケティングを中心としたサービスを展開する企業として2019年4月に設立されました。2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査のQRコード決済業種において、史上初となる3年連続「顧客満足」1位を獲得（注）した「楽天ペイ」をはじめ、「楽天ポイントカード」「楽天チェック」「楽天ペイ」実店舗決済などを運営しています。また、楽天ペイメント株式会社傘下の楽天Edy株式会社は「楽天Edy」「楽天キャッシュ」を運営しています。利用者には親しみやすく便利で安全な決済サービスを、加盟店には業種・業態に合わせた幅広い決済サービスと、データを活用したマーケティングプログラムによるビジネス支援を提供しています。

（注）顧客満足度調査「JCSI」のQRコード決済業種において、3年連続で「顧客満足」1位を獲得するのが初（2025年7月30日時点）

2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査：https://www.jpc-net.jp/research/detail/007477.html

※記載されている会社名・製品名・サービス名などは、各社の登録商標または商標です。

以上