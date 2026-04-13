読み聞かせで大ウケすることまちがいなし！　絵本『よーい ドテッ！』4月13日発売

株式会社パイ インターナショナル

株式会社パイ インターナショナル（豊島区）は4月13日に『よーい ドテッ！』（作：大塚健太 絵：西村敏雄）を発売いたします。

あらすじ

ボケまくり！ 動物たちのズッコケかけっこ

ウサギとカメがかけっこを始めました。ゴリラの合図でスタートです。「いちについて、よーい……どんぐり！」。ゴリラがふざけるたびに、ウサギとカメはドテッとズッコケて、なかなか走り出せません。ボケまくるゴリラに、読み聞かせで大ウケすることまちがいなし！

書籍概要

書名：『よーい ドテッ！』

https://pie.co.jp/book/i/5964/

仕様：A4判変型（219×211mm）／32Pages（Full Color）／ハードカバー

定価：本体1,400円+税

ISBN：978-4-7562-5964-6 Ｃ8793

作：大塚健太 絵：西村敏雄

発売日：2026年4月13日

発行元：パイ インターナショナル

著者紹介

大塚健太

埼玉県出身。おはなしを手がける絵本作家。絵本作品に『トドにおとどけ』『とびません。』『なまけていません。』『うごきません。』『おにゃけ』『でんにゃ』『虫にんじゃ』（パイ インターナショナル）、『いちごサンタ』『おやつトランポリン』（白泉社）、『いちにちパンダ』（小学館）、『フンころがさず』（KADOKAWA）、『あなたのなまえを』『イカはイカってる』（マイクロマガジン社）、『ちんあなごのちんちんでんしゃ』（講談社）、『いないいないぞう！』『やってみた』（岩崎書店）など。

https://otsukakenta.com/

西村敏雄

愛知県出身。東京造形大学デザイン科卒。インテリアとテキスタイルのデザイナーとして活動後、絵本の創作をはじめる。絵本に「バルバルさん」シリーズ、『もりのおふろ』『どうぶつサーカスはじまるよ』（福音館書店）、「アントンせんせい」シリーズ（講談社）、「くまくまパン」シリーズ（あかね書房）、『アリのおでかけ』『ハロウィン！ ハロウィン！』（白泉社）、『うんこ！』『わたしはあかねこ』（文溪堂）など。

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「よーい……」の後に続く言葉は？のお題に対して、言葉やイラストでお答えください！

キャンペーンの詳細はこちらから：https://pie.co.jp/news/4888470/

書籍に関するお問い合わせ

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