読み聞かせで大ウケすることまちがいなし！ 絵本『よーい ドテッ！』4月13日発売
株式会社パイ インターナショナル（豊島区）は4月13日に『よーい ドテッ！』（作：大塚健太 絵：西村敏雄）を発売いたします。
あらすじ
ボケまくり！ 動物たちのズッコケかけっこ
ウサギとカメがかけっこを始めました。ゴリラの合図でスタートです。「いちについて、よーい……どんぐり！」。ゴリラがふざけるたびに、ウサギとカメはドテッとズッコケて、なかなか走り出せません。ボケまくるゴリラに、読み聞かせで大ウケすることまちがいなし！
書籍概要
書名：『よーい ドテッ！』
https://pie.co.jp/book/i/5964/
仕様：A4判変型（219×211mm）／32Pages（Full Color）／ハードカバー
定価：本体1,400円+税
ISBN：978-4-7562-5964-6 Ｃ8793
作：大塚健太 絵：西村敏雄
発売日：2026年4月13日
発行元：パイ インターナショナル
著者紹介
大塚健太
埼玉県出身。おはなしを手がける絵本作家。絵本作品に『トドにおとどけ』『とびません。』『なまけていません。』『うごきません。』『おにゃけ』『でんにゃ』『虫にんじゃ』（パイ インターナショナル）、『いちごサンタ』『おやつトランポリン』（白泉社）、『いちにちパンダ』（小学館）、『フンころがさず』（KADOKAWA）、『あなたのなまえを』『イカはイカってる』（マイクロマガジン社）、『ちんあなごのちんちんでんしゃ』（講談社）、『いないいないぞう！』『やってみた』（岩崎書店）など。
https://otsukakenta.com/
西村敏雄
愛知県出身。東京造形大学デザイン科卒。インテリアとテキスタイルのデザイナーとして活動後、絵本の創作をはじめる。絵本に「バルバルさん」シリーズ、『もりのおふろ』『どうぶつサーカスはじまるよ』（福音館書店）、「アントンせんせい」シリーズ（講談社）、「くまくまパン」シリーズ（あかね書房）、『アリのおでかけ』『ハロウィン！ ハロウィン！』（白泉社）、『うんこ！』『わたしはあかねこ』（文溪堂）など。
大喜利キャンペーン開催中！
XとInstagramからご参加いただける、大喜利キャンペーンを実施いたします。
「よーい……」の後に続く言葉は？のお題に対して、言葉やイラストでお答えください！
キャンペーンの詳細はこちらから：https://pie.co.jp/news/4888470/
書籍に関するお問い合わせ
株式会社パイ インターナショナル
〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-32-4
TEL：03-3944-3981
ホームページ：https://pie.co.jp/
フェイスブック：https://www.facebook.com/pieinternational
ツイッター：https://twitter.com/PIE_Children
インスタグラム：https://www.instagram.com/pie__ehon/