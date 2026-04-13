ゴールデンウィークは和歌山・串本へ！新緑の古座川を満喫する2つの「自然体験プラン」を販売【メルキュール和歌山串本リゾート＆スパ】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

太平洋を見下ろす高台に建つオールインクルーシブのリゾートホテル「メルキュール和歌山串本リゾート＆スパ」（和歌山県東牟婁郡串本町／総支配人：田中 一徳）は、新緑が美しい季節にあわせ、自然と一体になる体験を楽しめる2つの宿泊プランを販売します。

ひとつは、ホテルから車で約30分、国指定天然記念物・古座川町「一枚岩」を望みながら気軽に楽しめる「手ぶらバーベキュープラン」。もうひとつは、清流・古座川のほとりで楽しむ、開放感あふれる「テントサウナ体験プラン」です。

本企画は、串本・古座川の豊かな自然を存分に感じながら、旅先ならではの時間を過ごしていただくことを目的としています。ゴールデンウィークから初夏にかけての心地よい季節に、家族や友人とともに自然の魅力を満喫する滞在を提案します。

絶景×手ぶらバーベキュー！古座川「一枚岩」で楽しむアウトドア体験

関西屈指の景勝地・古座川町「一枚岩」を目の前に望みながら、手軽に本格バーベキューが楽しめる宿泊プランです。道の駅 一枚岩monolith [モノリス]との連携により実現した本プランでは、食材や器材の準備から火起こし、片付けまでをすべてお任せできるため、アウトドア初心者や小さなお子さま連れのご家族でも安心して参加できます。

バーベキューでは、牛バラ肉や豚トロ、鶏モモ、ソーセージといったボリュームのあるお肉に加え、野菜やおにぎりを用意。机や椅子、コンロ、炭、食器類など必要な道具一式も揃っており、手ぶらで気軽に楽しめるのも魅力です。お好みの食材や飲み物の持ち込みも可能で、自由度の高いアウトドア体験を楽しめます。

バーベキューのあとは、清流・古座川のせせらぎや鳥のさえずりに耳を傾けながら、ゆったりと流れる時間を満喫。川、空、岩が織りなす雄大な景色の中で、日常を離れたひとときを楽しめます。

プラン概要

プラン名： 手ぶらで楽しむ｜大自然・古座川で贅沢BBQプラン＜夕朝昼食付＞

宿泊期間： 2026年4月25日（土）～2026年5月31日（日）

含まれるもの：1泊2日の宿泊、ディナービュッフェ・朝食ビュッフェ、「道の駅 一枚岩monolith（モノリス）」でのバーベキューランチ、ラウンジ、温泉

予約URL： https://mercure-wakayamakushimoto-resortandspa.jp/plan/kozagawa-bbq/

販売期間： 2026年5月20日（水）まで販売中

備考：

・1日1組限定となります。

・バーベキューはチェックアウト日の10:00からの提供です。

・食材の内容は変更となる場合があります。

・ホテルからの送迎はありません。

・お好みの食材や飲み物の持ち込みが自由でアレンジが可能です。

絶景「一枚岩」でととのう贅沢時間。手ぶらで楽しむアウトドアサウナ

清流・古座川のほとりで楽しむ、完全貸切のテントサウナ。目の前には名勝「一枚岩」が広がり、雄大な自然の中でプライベートな“ととのい”時間を過ごせます。古座川産ゆずオイルなどを使用したアロマロウリュや、サウナポンチョ・ハットなどのレンタルが含まれた、手軽に楽しめるホテルオリジナルの特別プランです。

サウナで身体を温めたあとは、そのまま古座川へ。透明度の高い天然の水風呂に身を委ね、空を見上げるひとときは、ここでしか味わえない開放感。爽やかな香りに包まれながら、心身ともにリフレッシュできます。

外気浴は、リクライニングチェアに身を預けて。目の前に広がる岩肌と空を眺めながら、鳥のさえずりや風に揺れる木々の音に耳を澄ませば、心も身体もゆっくりととのっていきます。大自然に包まれながら五感で味わうこの時間は、自然と一体になる贅沢なひとときです。

プラン概要

プラン名：絶景『一枚岩』でととのい体験｜古座川・大自然アウトドアサウナ＜夕朝食付＞

宿泊期間： 2026年4月25日（土）～2026年5月31日（日）

含まれるもの：1泊2日の宿泊、夕食ビュッフェ・朝食ビュッフェ、「道の駅 一枚岩monolith（モノリス）」でのテントサウナ体験、ラウンジ、温泉

予約URL： https://mercure-wakayamakushimoto-resortandspa.jp/plan/kozagawa-sauna/

予約受付期間： 2026年5月20日（水）まで販売中

備考：

・1日1組限定、利用は2時間までとなります。

・テントサウナの利用時間はチェックアウト日 9:30-11:30 / 12:00-14:00 / 14:30-16:30 のいずれかとなります。

※予約状況により、お時間の希望に添えない場合があります。

・古座川産のゆずオイルは入荷状況により変更になる場合があります。

・ホテルからの送迎はありません。

道の駅 一枚岩monolith [モノリス]とは

和歌山県古座川町「一枚岩」の目の前にある道の駅。

町内のジビエやゆず、鮎などの特産品を使ったランチ・カフェメニューはもちろん、オリジナルメニューも豊富。おみやげの販売・バーベキュー・カヌー・チュービングなど、古座川町を満喫できる拠点としてさまざまなサービスを展開しています。

https://www.monolith-web.com/

ディナー＆朝食ビュッフェに新メニュー登場

「マルシェ」をイメージ熊野牛スパイシーカレー（ディナー）プルドポークベネディクト（朝食）

開業2周年を迎えた2026年4月1日より、ビュッフェレストラン「Locavore（ロカボール）」では、Food & Beverageの新コンセプト「マルシェ」をイメージしたシグネチャーメニューの提供を開始しています。思わず足を止めたくなる「発見の楽しさ」、目の前で料理が仕上がるライブキッチンの「ワクワク感」、そして旅先ならではの「新鮮な体験」をお届けします。また、ローカルメニューも新メニューが登場し、和歌山県産ブランド牛「熊野牛」を使用した「熊野牛スパイシーカレー」はホテルおすすめの一品です。

※仕入れ状況などにより、メニュー内容が変更となる場合がございます。

「メルキュール和歌山串本リゾート＆スパ」

橋杭岩を望む温泉露天風呂で、海風を感じて大きな窓から海を望むレストランで朝夕のビュッフェを朝食では、南紀の郷土料理のひとつ「鰹茶漬け」を提供

自然豊かな本州最南端の地、串本の高台に位置し、太平洋を一望するロケーション。沖合に広がる名勝・天然記念物「橋杭岩」の景観とともに、雄大な海の表情が楽しめます。温泉露天風呂からは朝日や星空を眺め、時間を忘れ、心地よいひと時を過ごせます。朝夕のビュッフェスタイルの食事をはじめ、夕食時やラウンジでのアルコールを含むドリンクは宿泊料金に含まれ、滞在中は自由に楽しむことができます。ラウンジでは、地元にゆかりのあるお菓子なども用意しています。また、ホテル隣接の町営総合グラウンドでは温暖な気候を活かしたスポーツイベントが盛んに開催されています。ダイビング・カヤック・釣りなど、串本の自然を体感できるマリンアクティビティも人気のエリアです。

【所在地】〒649-3510 和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台1184-10

【TEL】03-6627-4730（予約センター）

【アクセス】JR串本駅から無料送迎バスで約5分、または徒歩で約15分

【公式サイト】https://mercure-wakayamakushimoto-resortandspa.jp/

■メルキュールについて

ローマ神話の旅の神、マーキュリーからインスピレーションを得たメルキュール ホテルは、1973年の創業以来、単に快適な眠りをご提供する場としてではなく、その地域の魅力を深く感じることができる、質の高いサービスを大切にしています。メルキュールは、リオ、パリ、バンコク、その他世界各地で「ディスカバー・ローカル」のプログラムを通じて、お客様にその土地ならではの体験をお届けしています。インテリアデザインからその地域の食文化や飲み物にいたるまで、その土地ならではのものに触れていただける空間、おもてなしをご用意しています。メルキュール ホテルは、都心、ビーチ、山あいなど、60か国以上に1,000以上のホテルを展開しています。メルキュールは、110カ国以上で5,800以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティグループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供する予約プラットフォーム兼ロイヤルティプログラムALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。

■アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界 110 ヶ国で 5,800 を超えるホテルやレジデンス、10,000 を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約 45 のホテルブランド、さらに Ennismore と共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALL は、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967 年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISIN コード：FR0000120404）および OTC 市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細については https://group.accor.com をご覧ください。

※2026年4月13日配信時点での情報です。

※写真はすべてイメージです。