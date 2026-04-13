【EC事業者のコスト削減を強力支援】初期費用が最大10万円無料になる「ごくーの月キャンペーン」を4月13日より開催！
株式会社GoQSystem(本社：東京都中央区、代表：藤本 卓治)が開発・提供する、通販一元管理システム『GoQSystem』は、導入時の初期費用が最大10万円まで無料となる「ごくーの月キャンペーン」を開催いたします。
本キャンペーンは、新規でご利用を開始される方はもちろん、すでに『GoQSystem』をご活用いただいている既存ユーザー様のプランアップやオプション追加も対象となります。
詳細を見る :
https://goqsystem.com/month-of-goq/
キャンペーン実施の背景
EC市場の拡大に伴い、多店舗運営の煩雑化や人手不足に悩む事業者が増えています。
私たちは「業務効率化を進めたいが、導入コストがネックで踏み出せない」という現場の切実な声にお応えしたいと考えました。
コスト面でのハードルを最小限に抑えることで、より多くのEC担当者様が本来注力すべき「売上アップのための施策」に集中できる環境づくりを支援いたします。
「ごくーの月キャンペーン」概要
■期間
2026年4月13日（月）～2026年5月31日（日）
■内容
＜新規契約の場合＞
GoQSystem導入時に発生する初期費用が最大10万円まで無料
＜既存ユーザーの場合＞
オプション追加、管理店舗数の追加、上位プランへの変更時に発生する
初期費用が最大10万円まで無料
（例：受注管理プラン → 在庫連携プランへのお乗り換え）
■ご注意事項
・月額の課金開始日より起算して3ヶ月後の月末までは最低利用期間となります。
例）5/15課金開始の場合 → 8/31まで
・「お友達紹介キャンペーン」との併用は可能ですが、その他のキャンペーン（プレミアムパートナー制度含む）との併用はできません。
・5月31日（日）までにお申し込み手続きが完了した場合に適用されます。
お申し込みから適用までの流れ
手続きはオンラインで完結します。まずはお気軽にご相談ください。
- お申し込みフォーム送信
以下リンクより、企業・個人事業主様情報をご入力ください。https://goqsystem.com/contact/?type=goq-day
※すでにお問い合わせ済みの場合は追加情報の入力は不要です。
- 担当者からご連絡
弊社のサポートまたは営業担当より、貴社の状況に合わせた最適な活用方法をご提案いたします。
- お申し込み手続き（5月31日まで）
期間内にお申し込み手続きを完了いただくことで、初期費用無料の特典が適用されます。
詳細を見る :
https://goqsystem.com/month-of-goq/
GoQSystemのご利用料金
＜基本プラン＞
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/62228/table/280_1_0329a8a437fb4e4e77f38b5b9d77e0d4.jpg?v=202604131051 ]
＜各種オプション＞
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/62228/table/280_2_5b65aa2f197b9bbd39166e1fe2d9ac16.jpg?v=202604131051 ]
上記料金はすべて税抜きです。キャンペーン利用時の初期費用計算に消費税は含まれません。
GoQSystemが選ばれるポイント
詳細を見る :
https://goqsystem.com/month-of-goq/
株式会社GoQSystem
GoQSystemは通販業務を一元管理できるシステムです。
全てのネットショップの受注・売上・在庫・商品データを1つのシステム内で管理できるため、業務効率を格段にUPすることができます。
■「GoQSystem」公式Webサイト
https://goqsystem.com/
【会社概要】
株式会社GoQSystem
所在地 ：東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル5F
設立 ： 2009年2月25日
事業内容 ：システム開発、デザイン事業、動画事業、ネット通販事業
代表者 ：代表取締役 藤本 卓治
企業サイト：https://goq.co.jp/