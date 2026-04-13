三井住友カード、「スマホのタッチ決済乗車で最大8％還元！」を開始

三井住友カード株式会社

三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下：三井住友カード）は、2026年4月13日（月)より「スマホのタッチ決済乗車で最大8％還元！」を開始します。

全国の対象事業者の鉄道・バスにおいてスマホのタッチ決済で乗車すると、最大8％ポイント還元！毎日の通勤や出張・旅行で、おトクにスマホのタッチ決済をご利用ください。

【スマホのタッチ決済とは】

Apple Pay・ Google Pay(TM) ・Samsung PayのVisaのタッチ決済、またはApple PayのMastercard(R)のタッチ決済です。対象カードを設定すれば、スマホを改札や決済端末にかざすだけで乗車することができます。チャージ不要のため残高不足の心配もなく、クレジットカードのポイントも貯まります！

＜概要＞

1.名称

スマホのタッチ決済乗車で最大8％還元！

2．開始日

2026年4月13日（月）

3．利用条件

対象事業者の鉄道・バスにおいて、対象カードのスマホのタッチ決済で乗車

※スマホのタッチ決済とはApple Pay・ Google Pay(TM) ・Samsung PayのVisaのタッチ決済、またはApple PayのMastercard(R)のタッチ決済です。カード現物でのタッチ決済は対象となりません。

4．対象カード

（1）三井住友カードが発行するVポイントが貯まる個人クレジットカード

※ANA VISA Suicaカード、 ANATOKYUPOINTClubQ ANA、nimocaカード は対象外です。

（2）下記記載のカード

・名鉄ミューズカード ゴールド

・名鉄ミューズカード

・minapitaカード

・S STACIAカード

5．対象事業者

以下キャンペーンページに記載のある鉄道・バス事業者

https://www.smbc-card.com/mem/for_transit/point_up.jsp?dk=sp_083_0024015

6. 特典

毎月の対象利用の合計ご利用金額200円(税込)につき、下記の特典をプレゼント！

・対象カード(1)のうち、Oliveフレキシブルペイをご利用の場合：8%相当をVポイント還元

・対象カード(1)のうち、Oliveフレキシブルペイ以外をご利用の場合：7%相当をVポイント還元

・対象カード(2)をご利用の場合：6.5%をキャッシュバック

※Vポイントの還元率は通常ポイントを含みます。カード券種により通常ポイントと加算分の内訳が異なります。詳細はHPをご確認ください。

※各特典の上限はカード券種ごとに毎月1,000ポイント(含む通常ポイント)または1,000円です。

※カード券種ごとに、毎月1日から月末までのご利用金額を集計します。ただし2026年4月分は16日から30日までを集計します。家族カードのご利用金額は本会員と合算します。

7.キャンペーンページURL

ご利用前に必ず下記ページのキャンペーン詳細をご確認ください。

https://www.smbc-card.com/mem/for_transit/point_up.jsp?dk=sp_083_0024015

※オンラインショッピング（含む交通系ICへのチャージ）や、駅構内・停留所内の売店などでのご利用は対象となりません。

※今後予告なく内容を変更、または取り扱いを中止することがございます。