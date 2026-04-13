【生活応援】人気の食べ放題コース料金を200円値下げ！ランチタイム限定のお得なキャンペーンを開催

株式会社トマトアンドアソシエイツ

株式会社トマトアンドアソシエイツ（本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長：笹村 啓介）が運営する、焼肉食べ放題「じゅうじゅうカルビ」では2026年4月13日（月）より生活応援キャンペーンとして、期間限定でランチタイムに対象の食べ放題コースを200円値下げして提供いたします。

ランチタイム食べ放題コース：200円値下げ

＜内容＞

ランチタイムの食べ放題コース料金を200円値下げいたします。

※大人料金、シニア料金が対象です。

＜実施期間＞

2026年4月13日（月）～ 5月18日（月）

上記期間の16時までのご注文が対象

＜対象コース＞

大感激コース、じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース

＜対象店舗＞

じゅうじゅうカルビ全店

※実施期間は予告なく変更する場合がございます。

※店舗により、ランチタイムの実施状況（曜日・時間）が異なります。詳しくはご利用の店舗までお問い合わせください。

店舗検索ページ :https://www.tomato-a.co.jp/jyujyukarubi/store/

じゅうじゅうカルビの食べ放題は、平日ランチがさらにオトク！

平日ランチタイムは、食べ放題が時間無制限に！

お好きなメニューを時間いっぱい楽しんだり、食後のおしゃべりも時間を気にせずゆっくりお過ごしいただけます。

ドリンクバーやアイスバー、アルコールバーも時間無制限でご利用いただけます。

詳細を見る :https://www.tomato-a.co.jp/jyujyukarubi/tabehoudai/lunch.html

じゅうじゅうカルビのお得情報

【春の感謝祭 第二弾】ディナータイムの食べ放題が時間無制限に！

＜期間＞2026年4月13日（月）～ 4月22日（水）

※対象コース：大感激コース、じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース

詳細を見る :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000256.000065562.html

小学生の食べ放題が、いつでも999円（税込1,099円）

＜対象コース＞お気軽コース、大感激コース、じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース

詳細を見る :https://www.tomato-a.co.jp/jyujyukarubi/campaign/1099.html

【期間限定】鰹＆街中華食べ放題！春フェア開催中

＜期間＞2026年6月10日（水）まで

＜対象コース＞大感激コース、じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース

※一部じゅうカルコース、牛タンプレミアムコースのみご注文いただけるメニューもございます。

焼肉食べ放題 「じゅうじゅうカルビ」

じゅうじゅうカルビは、お値打ち価格で質の良いお肉を提供する焼肉バイキングのお店です。タッチパネルでご注文いただき、スタッフがお料理をお持ちするシステムです。これからもじゅうじゅうカルビは、美味しいお食事を安心してお召し上がりいただける環境とともに、地域の皆さまにとって「お値打ち感」のある商品を提供してまいります。

公式サイト：https://www.tomato-a.co.jp/jyujyukarubi/

公式アプリ ： https://www.tomato-a.co.jp/jyujyukarubi/campaign/app/

公式X：https://x.com/JyujyuOfficial

公式Instagram：https://www.instagram.com/jyu_jyu_karubi_official/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@jyu_jyu_karubi_official

株式会社トマトアンドアソシエイツ

・会社概要

商号：株式会社トマトアンドアソシエイツ

代表者：代表取締役社長 笹村 啓介

所在地：〒651-1431 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター1丁目2番地3F

創業：1973年(昭和48年)3月

業務内容：すかいらーくグループのトマトアンドアソシエイツは、焼肉バイキングおよび関西圏を中心としたファミリーレストランの直営およびFC事業の展開を行なっております。

URL： https://www.tomato-a.co.jp/



・本件に関するお問い合わせ

「トマトアンドアソシエイツ」お客様お問い合わせ窓口

入力フォームからのお問い合わせ： https://www.tomato-a.co.jp/contact/index.html

お電話によるお問い合わせ： フリーダイヤル0120-777-327※平日 9時～12時及び13時～17時（土日祝日は除く）