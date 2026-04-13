島村楽器株式会社とホットラインミュージック株式会社が「エコシップマーク優良事業者」に選定・表彰されました

島村楽器株式会社

島村楽器株式会社（本社：東京都江戸川区、代表取締役社長：廣瀬 利明、以下 島村楽器）および物流子会社のホットラインミュージック株式会社（以下 ホットラインミュージック）は、国土交通省海事局が実施する令和7年度「エコシップ・モーダルシフト事業」において、エコシップマーク優良事業者に選定され、海事局長表彰を受けましたことをお知らせいたします。

2026年3月18日に行われた表彰式の様子

当社は、令和4年に福岡ロジスティクスセンター（福岡市博多区）を新設し、中国からの輸入貨物の荷降ろし先を博多港とすることで、国際海上輸送距離を削減しました。

また、三菱商事ロジスティクス株式会社と連携し、福岡ロジスティクスセンターから市川ロジスティクスセンター（千葉県市川市）への横持輸送（約1,100km）において、トラック輸送からRORO船（※）を活用した内航海上輸送（博多港～東京港、航路距離1,146km）の併用を推進。対象貨物の約70%を海上輸送に切り替えたことで、全てトラックで輸送した場合と比較してCO2排出量を約54%削減いたしました。

（※）貨物を積んだトラックなどを荷台ごと輸送する貨物船。

島村楽器は、「音楽を楽しむ人を一人でも多く創る」という経営理念のもと、楽器販売のみならず音楽教室やスタジオ運営、イベント企画まで幅広いサービスを提供しています。

さらに、サステナビリティ活動として、環境にやさしい楽器の販売と、その収益の一部を森林保護活動に寄付する「Evergreen Project」や、廃棄楽器を再利用してインテリア製品へと生まれ変わらせる「楽器アップサイクルプロジェクト」など、環境に配慮した取り組みを続けてきました。

モーダルシフトへの取り組みもこうした活動の一環です。引き続き、物流面を含めたサプライチェーン全体でのCO2削減を推進してまいります。

「エコシップマーク」について

一般貨物の輸送において、荷主企業と物流事業者が一体となって海上輸送へのモーダルシフトを積極的に推進することで、省エネ・CO2削減に貢献した事業者に対し、エコシップマークの使用を認める制度です。認定事業者の中でも特にモーダルシフトへの貢献度が高いと認められた事業者が「優良事業者」として選定され、国土交通省海事局長による表彰を受けます。

島村楽器株式会社について

島村楽器は「音楽の楽しさを提供し、音楽を楽しむ人を一人でも多く創る」という経営理念のもと、全国40都道府県に182の店舗（楽器販売店舗・音楽教室、ならびに補聴器販売店舗1店舗を含む）を展開する、国内最大の総合楽器店(※)です。※引用元：The Music Trades誌「Top Global Dealers Report」

事業領域として「楽器プレイヤーのトータルサポート」を掲げ、楽器販売と音楽教室の2事業を主軸としながら、長く演奏していると必要になる楽器修理、体験や演奏発表の場としてのイベント・コンサートの企画・実施、気兼ねなく練習できるスタジオ運営も行っています。

会社概要

社名 ： 島村楽器株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 廣瀬 利明

設立 ： 昭和44年3月（創業：昭和37年1月）

売上高 ： 503億円（2026年2月）

従業員数：2,427名（2026年2月）

URL ： https://www.shimamura.co.jp