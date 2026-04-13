読めば “脳内リピート” 確定!? 声に出して読みたい。親子でハマる音のループ絵本『どうどうどうどうどうぶつえん』4.16発売

株式会社世界文化ホールディングス

「どうどうどうどう…」--気づけば口ずさんでいる。

世界文化社は、そんな“音のループ”がクセになる、新感覚のことば遊び絵本『どうどうどうどうどうぶつえん』を、2026年4月16日（木）に発売します。

月刊絵本「ワンダーえほん」で人気を集めた作品に新規ページを加え、待望の市販化。ページをめくればリズムがはずみ、子どもも大人もつい口ずさみたくなる、読みたくなる。ハムスターやアルマジロたちも、ゆかいなオノマトペにのってご来場をお待ちしています。

読めば読むほどクセになる新感覚絵本。親子で声をそろえれば、楽しさはさらに広がります。読み終わっても、気がつくと「ぱかぱかぱかぱか…」とつぶやいてしまう不思議な絵本です。

■ “読む”を超える、親子でハマる音の体験

「どうどうどうどう…」と繰り返したくなるリズム設計。読み聞かせが“参加型の遊び”に変わる、新しい絵本体験。声に出して読みたくなる、不思議な言葉遊び動物園。

■ 次を当てたくなる！ことばクイズ仕掛け

ページをめくる前にヒント音が登場。

「だだだだ→ダチョウ」など、遊びながら言葉と想像力を育てる知育要素も。

月刊絵本『ワンダーえほん』から生まれた“実績ある話題作”

月刊絵本「ワンダーえほん」のおはなし「ぱかぱかぱかぱかぱかぱかあるぱか」として、大人気！新ページを増やして市販化！絵本『どうどうどうどうどうぶつえん』が誕生しました。

著者・にしだのぶまさ

絵本作家・放送作家・絵本専門士。岡山県生まれ。第11回絵本テキスト大賞優秀賞受賞。作品に『いっしょにかえっていい？』(日本標準)ほか、「ワンダーえほん」(世界文化ワンダーグループ)など月刊絵本のお話作家としても活躍中。Ｎ田Ｎ昌の名で絵本ナビスタイルにてコラム連載執筆中。好きな動物は、らくだ。

イラスト・高畠 純 (たかばたけ じゅん）

絵本作家。愛知県生まれ。ボローニャ国際児童図書展グラフィック賞、日本絵本賞、講談社出版文化賞絵本賞。 作品に、『うし』(アリス館)、『おっ！』『どっちからよんでも』(絵本館)、『わんわんわんわん』(理論社)、『いかあげたこあげ』(偕成社)、『オレ・ダレ』『ブービーとすべりだい』(講談社)、『どうするどうするあなのなか』(福音館書店)など300冊を超える。好きな動物はいぬ。

書籍概要

『どうどうどうどうどうぶつえん』



■発売日：2026年4月16日（木）

■定価：1,650 (税込）

■版型：★★★★

■発行：株式会社世界文化社

https://books.sekaibunka.com/book/b10160522.html

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