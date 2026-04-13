キッズウェイ、クラウド型監視カメラ「MAMORY(R)（マモリー）」に、赤外線PTZ×AI検知対応の新機種を追加

株式会社キッズウェイ

株式会社キッズウェイ（本社：愛知県瀬戸市、経営執行役社長：高橋 孝司、以下 キッズウェイ）は、クラウド型監視カメラ「MAMORY(R)（マモリー）」のラインナップに、赤外線PTZ（パン・チルト・ズーム）とAI検知機能を搭載した新機種を追加し、提供を開始しましたことをお知らせいたします。

■クラウド型監視カメラ「MAMORY(R)（マモリー）」について

クラウド型監視カメラ「MAMORY(R)（マモリー）」は、初期設定不要で、電源を入れるだけですぐに録画が開始される監視カメラです。録画したデータはクラウドサーバーへ自動保存されるため、インターネットに接続した端末からいつでも簡単にカメラ映像を確認することが可能です。

タイムラプス、YouTube連携にも対応し、現場管理の効率化に寄与します。また、屋外利用に適した耐久性も備えています。

■ 開発の背景

建設現場では、近年犯罪や不審行動が高度化し、夜間や暗所も含む24時間の監視体制が重要視されています。

キッズウェイでは「夜間・暗所でも“確実に視認できる”こと」と「異常兆候の早期発見」を両立できるカメラを求める声が多数寄せられていました。これらの課題を解決すべく、広範囲の遠距離監視に優れた赤外線PTZに加え、AIによる自動検知を搭載した新モデルを開発いたしました。

■ 特徴

1. 暗所でも見逃さない、赤外線PTZ

・パン（水平360°旋回）、チルト（垂直 -20°～90°）に対応

・最大250mの赤外線照射で夜間、暗所でも鮮明に撮影

・最大48倍（EX光学ズーム）で遠距離監視が可能

2. AIが異常を自動で知らせる、4つの検知機能

AIが映像内の動きを自動解析し、異常兆候を自動で捉えます。

・侵入検知：指定エリアへの侵入を検出

・滞留検知：特定エリアに長時間滞留する対象を検出

・方向検知：決められた方向への移動を検出

・ラインクロス検知：設定したラインを横断した対象を検出

AIを活用した監視体制を提供することで、管理者の安全管理業務などに伴う負担軽減を促進します。

●サービスについて：https://www.kids-way.ne.jp/news/20260408/

【株式会社キッズウェイについて】

株式会社キッズウェイは、トータルソリューションで現場の働き方改革を促進し、建設業界の生産性向上を実現する「IoTレンタル事業」と、アパートやマンションに付加価値を提供する「集合住宅向けインターネットサービス事業」の2つの事業を展開する会社です。

社名は「常に子供のように無限の可能性を秘めた会社でありたい」という思いから名付けられました。現場に寄り添い、先を予測したサービスとソリューションの提供と、あらゆる“点のサービスを繋ぎ、面のサービスへ変える”ことを目指します。

また当社は、「100億円企業への成長」を目指し、経済産業省・中小企業庁・中小企業基盤整備機構が連携して推進する「100億円宣言」制度に登録しています。これにより、さらなる事業拡大と社会的価値の創出に向けて、挑戦を続けてまいります。

詳細：https://growth-100-oku.smrj.go.jp/companies/pdf/01873-00.pdf

【会社概要】

商号： 株式会社キッズウェイ

代表者 ： 経営執行役社長 高橋 孝司

所在地：〒489‐0975 愛知県瀬戸市山の田町155番地

事業内容：IoTレンタル事業、集合住宅向けインターネットサービス事業

設立日：2000年12月27日

URL：https://www.kids-way.ne.jp/index.html