医科大発ナノエッグ、研究発スキンケア2ブランドを同時クラウドファンディング開始

株式会社 ナノエッグ

株式会社ナノエッグ（本社：東京都豊島区、代表取締役：山口葉子）は、研究開発から生まれた2つのスキンケアブランドを、2026年4月11日にクラウドファンディングサイトCAMPFIREにて同時公開しました。

本プロジェクトは、これまで医療機関を中心に展開してきた研究成果を、スキンケア領域において限定的に公開する取り組みです。

iPS細胞培養研究の発想から生まれた新ブランドiPSea（イプセア）と、医療機関専売ブランド@dds（アットディーディーエス）のリニューアルを同時に展開します。

iPSeaプロジェクトページ

https://camp-fire.jp/projects/936733/view

@ddsプロジェクトページ

https://camp-fire.jp/projects/860001/view

■研究から生まれた2つのスキンケアプロジェクトを同時公開

ナノエッグは、聖マリアンナ医科大学発の創薬ベンチャーとして、皮膚や粘膜への成分浸透に関する研究を基盤に製品開発を行ってきました。

今回、研究発想から生まれた2つのスキンケアプロジェクトを同時に公開することで、異なるアプローチによるスキンケアの可能性を提案します。

■iPS細胞研究の発想から生まれた新ブランドiPSea（イプセア）iPSeaプロジェクトページメイン画像

iPSeaは、iPS細胞培養研究の知見に着想を得て開発された新しいスキンケアブランドです。

第一弾製品となる美容液には、研究発想をもとに開発された独自水溶液OrganicBIO（オルガニックビオ）を採用。一般的な美容液の多くが水を主成分とする中、本製品は水の代わりに同水溶液を100％使用しています。

さらに、美容オイルを内包したキャビア状カプセルを配合。使用時にカプセルが弾けることでオイルが広がり、肌表面にうるおいの膜を形成します。

これにより、角質層までの浸透※と保湿を両立するスキンケア設計を実現しました。

※角質層まで

※本製品にはiPS細胞そのものおよびiPS細胞由来成分は使用していません

■医療機関専売ブランド@ddsのリニューアルプロジェクト@ddsプロジェクトページメイン画像

同時に、医療機関専売ブランド@ddsのリニューアルを記念したクラウドファンディングも実施します。

@ddsは、当社が長年取り組んできたDDS（Drug Delivery System）研究を背景に開発されたスキンケアブランドです。成分を安定化させながら角質層へ届ける設計により、有用成分を効率的に届けることを目指しています。

■クラウドファンディング実施の背景

ナノエッグではこれまで、医療機関を中心とした製品展開を行ってきましたが、研究開発の成果をより多くの方に体験いただく機会として、本プロジェクトを企画しました。

■代表コメント

株式会社ナノエッグ 代表取締役 山口葉子

私たちはこれまで、研究成果を医療機関を通じて届けてきました。今回のクラウドファンディングは、その価値をより多くの方に直接体験いただくための新たな挑戦です。研究から生まれたスキンケアの可能性を、ぜひ実感していただければ幸いです。

■クラウドファンディング実施概要

開始予定日：2026年4月11日

プラットフォーム：CAMPFIRE

公開プロジェクトページ

■商品概要

iPSea プロジェクトページ :https://camp-fire.jp/projects/936733/viewiPS細胞研究から着想。弾けるキャビア美容液＠dds プロジェクトページ :https://camp-fire.jp/projects/860001/view【今だけ限定公開】クリニックでしか買えない美容液を体験しませんか？！

商品名：iPSea（イプセア）

内容量：30mL

使用方法：1日1～2回、適量（1～2プッシュ）を使用

商品名：＠dds HQエッセンス

内容量：20mL

商品名：＠dds VAエッセンス

内容量：30mL

【会社概要】

iPSea（イプセア）＠dds VAエッセンス（左）と＠dds HQエッセンス（右）＠dds HQエッセンス＠dds HQエッセンス

社名：株式会社ナノエッグ

代表者：代表取締役 山口葉子

本社所在地：東京都豊島区東池袋1-18-1 Hareza Tower 19階

事業内容：医薬品研究開発、医薬部外品・化粧品開発・販売、化粧品原料販売事業

コーポレートサイト：https://www.nanoegg.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ナノエッグ 法人営業部

メール：info@nanoegg.co.jp

TEL：03-6706-0555（平日10:00～17:00）