株式会社ax-factoryは、設立10周年を迎えました

株式会社ax-factory

株式会社ax-factory（所在地：東京都世田谷区、代表：松倉由紀）は、2026年4月1日をもちまして設立10周年を迎えました。これまで支えてくださったみなさまへの感謝を込め、当社のこれまでの取り組みと、10周年記念セールについてお知らせいたします。

当社は20１６年に設立し、キャリア教育の促進を主な目的として事業を推進してまいりました。

これまでの事業を通して、多くの仲間と出会い、応援していただきながら10周年を迎えられたことに、心より感謝申し上げます。大変ありがたいことに、日々多くの方々に支えられながら活動を続けてくることができました。

■この10年間の主な取り組み

これまで事業を通して、多くの仲間に出会うことができました。

（１）キャリア教育コーディネーターの育成

当社の設立以前から取り組んできた、最も大切な事業のひとつです。

これまで累計で約160名の卒業生がいます。卒業生のみなさんとは新たなプロジェクトを立ち上げたり、時には支えていただいたりと、キャリア教育コーディネーター仲間として共にキャリア教育を推進してきました。何よりも心強い仲間たちです。2025年度は、首都圏エリアでの講座開催に加え、松本・群馬などの仲間と協働し、地域交流型での講座開催も実現できました。

https://ax-factory.com

（２）学べるカードゲームの開発・販売

自社オリジナル商品として、２つのカードゲームをリリースすることができました。

・「探究学習」をサポートする「偏愛トピック研究所」（2020年発売）

・遊んで学ぶ宿場町の歴史「和田宿再建ぷろじぇくと」（2024年発売）

開発のプロセスでは、クラウドファンディングなどを通して、たくさんの方の応援をいただきました。「偏愛トピック研究所」については、2025年夏、大変あたたかいご支援をいただき増刷が実現し、現在、多くの高校・大学でご活用いただいています。

https://axfactory.base.shop

（３）キャリア教育の授業づくり

地域・産業界の教育資源を活用した、小学校・中学校・高等学校向けの授業を開発してきました。

受託事業ゆえにご紹介できないものもありますが、自主事業としては、2017年に立ち上げた「シゴト小学校」があります。キャリア教育コーディネーター仲間と協力し、４５分間のシゴト体験プログラムを開発・実施してきました。多様な31職種のシゴト体験プログラムが誕生し、イベントの運営ノウハウなど全て公開し、他地域でのイベント開催も支援しています。

https://shigoto-school.jimdofree.com

■設立10周年記念特別セール

設立10周年を記念し、以下の２つの商品・サービスを、特別価格にてご提供します。

（１）カードゲーム（２種類）【数量限定：各２０個】

・「偏愛トピック研究所」通常4,200円→セール価格3,000円（＋送料320円)

https://axfactory.base.shop/items/117212864

・「和田宿再建ぷろじぇくと」通常3,300円→セール価格2,500円(＋送料320円)

https://axfactory.base.shop/items/129572934

※お１人さま１個となります。（２個以上の場合はセール対象外となります。）

（２）eラーニング「キャリア教育・学校のしくみ基礎講座」【期間限定：4/30まで】

キャリア教育コーディネーター養成講座のeラーニング部分を、Udemyで受講できます。

通常6,２00円（税込）→セール価格3,１00円（税込）

https://www.udemy.com/course/career-edu201906/?couponCode=10YEARS2026

（※受講にはUdemyへの登録が必要になります。）Udemyで本講座を受講済みの方は、2026年夏から開講する小中高のキャリア教育実践基礎講習（エントリコースに相当）を、通常88,000円（税込）のところ80,000円（税込）と、ちょっとだけお得に受講できます。

本企画を通して、キャリア教育に関心をもつ多くのみなさまと新たに出会えることを願っています。

■これからについて

当社の社名に含まれる「ax」は、一次関数「y=ax」に由来します。

「y」を仕事の成果だとするなら、一緒に働くチームメンバーは定数a。仕事の成果を高めるためには、定数aをよく知り、「x」にどんな数字を代入すれば「y」が最大化するかを考えることが必要になります。お互いに信頼し合い、尊重し合う関係で「掛け算」を起こせる工場（factory）でありたい。そんな在り方を込めた社名です。当社は小規模な組織ではありますが、この会社を関数のような「装置」として、これからも、関わってくださるみなさまとともに新しい価値を生み出していけるよう取り組んでまいります。

今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

【会社概要】

会社名：株式会社ax-factory

所在地：東京都世田谷区北沢3-27-4立木ビル２F

代表：松倉由紀

設立：20１６年４月

事業内容：教育プログラム・教材の企画設計、制作、販売、運営／キャリア教育に関するコンサルティング、コーディネート／教育事業に関するプロジェクトマネジメント／その他関連事業

URL：https://ax-factory.wixsite.com/corporate