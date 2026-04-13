【エスパル仙台】東北初開催！日本橋のラッピング専門店と老舗紙屋が「エスパル仙台母の日イベント」をコラボ開催

仙台ターミナルビル株式会社

仙台ターミナルビル株式会社(本社:仙台市、代表取締役社長:松崎哲士郎)が運営するエスパル仙台(所在地:仙台市青葉区中央1-1-1)において、東北初出店の2ショップが母の日コラボレーションイベントを開催いたします。期間中、株式会社マルニ・ロジコム(本社：埼玉県入間郡、代表取締役社長：杉山慎一)が運営するオーダーメイドラッピング専門店『つつみ屋工房』と中庄株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：中村真一)が運営する老舗紙屋のブランド『「愛おしい」をつくる紙屋中庄さん』が共創。紙屋が厳選した多彩な紙を使用し、『つつみ屋工房』が主体となり「貼り箱ワークショップ」を実施するとともに、"包み"のプロによる「ギフトラッピングサービス」を組み合わせることで、母の日に向けた特別なギフト体験をご提案いたします。その他、商品に添えるだけで手軽にギフトアップできるオーナメントのプレゼントをご用意するなど、多様なニーズに寄り添い、日頃の感謝をさりげなく伝えられるきっかけをお届けします。[紙材提供協力:中庄株式会社]

【会社情報】

■つつみ屋工房 プロフィール

2018年より日本橋に本店を構え、貼り箱と包みのアイディアを発信するオーダーラッピング専門店。日本の礼法の一つである、折形の精神や技術を原点に、贈る人が自分の想いを自由に表現できる新しい"包みのかたち"を提案。経験豊富なスタッフが、贈るシーンやお品物に合わせてご提案し、世界に一つだけのギフトラッピングをご提供いたします。

日本の贈り方を美しく。こだわりの素材、こだわりのデザインと技術で「贈る人の想いをお包み」いたします。

■「愛おしい」を作る紙屋中庄さん プロフィール

1783年から日本橋で商いを続けている紙屋。

紙の魅力を信じ、紙を残すきっかけをつくるために2023年度に立ち上げたブランド。今までの『コレ』にとらわれることなく、紙を「愛おしい」と思える体験価値をより多くの方に届けていきたい、をコンセプトに活動中。紙に触れられる空間や体験を皆さまにご提案いたします。

【イベント概要】

（１）ギフトラッピング専門店×老舗紙屋のコラボレーション企画

『貼り箱ワークショップ＆ギフトラッピングサービス』

■期間：2026年5月8日(金)～10日(日)

■事前予約受付期間：2026年4月13日(月)～5月6日(水）

■場所：本館2F南側エスカレーター脇特設スペース

■参加条件：

・エスパル仙台にて5,000円(税込)以上お買い上げ頂いたJREポイント付与レシートのご提示にて無料

※当日のみレシート合算可。

※ただし、JREポイント付与レシートをお持ちでないお客さまは1回1,000円 (税込)にてご参加いただ

けます。お支払いは現金のみで、JRE POINT付与対象外とさせていただきます。

■対象：お子様から大人までどなたでもご参加可能です。

■時間：

１.貼り箱ワークショップ（所要時間 約75分）

11：00～、13：30～、15：00～

つつみ屋工房の経験豊富なスタッフを講師に迎え、老舗の紙屋中庄さんが厳選した上質な紙を使ったオリジナルの貼り箱を制作いただけます。紙の風合いやデザインを楽しみながら、ギフトボックスとしてはもちろん、小物入れとしても長くお使い頂ける、実用性と特別感を兼ね揃えたワークショップです。

貼り箱ワークショップ イメージ

２.ギフトラッピングサービス

16：30～（19：00 受付終了予定） ※整理券にて順次ご案内

館内でご購入いただいた商品の持込みラッピングサービスも開催。贈る品物や形状に合わせて、ラッピング職人が一つひとつ手作業で丁寧に仕立てる、ワンランク上のギフト提案です。既製品にはない細やかな仕上がりで、母の日の贈り物をより特別感のある装いへと引き立てます。

ギフトラッピング イメージ

■人数：１.貼り箱ワークショップ 各回 定員5名まで

２.ギフトラッピングサービス

当日のご予約状況により、早めに受付を終了させて頂く場合がございます。

■参加条件：事前予約が必要です。当日空きがある場合は、当日受付可。

▼事前予約サイトはこちら

エスパル公式HP エスパルニュース(https://www.s-pal.jp/sendai/event/#event104062)

■注意事項：

・ラッピング職人が一つひとつ手作業で丁寧に仕立てるため、ラッピングのご案内にお時間を頂く場

合がございます。あらかじめご了承ください。

・一部ラッピング対応不可品がございます。詳しくはスタッフまでお問合せください。

（２）いつもの贈り物に、母の日らしいひと工夫を。

母の日ギフトを手軽に演出できるオーナメントをプレゼント

■期間：2026年5月7日(木)～10日(日)

■場所：本館2Fインフォメーション

■内容：ご購入商品に添えてお使いいただける、ギフト用オーナメントを各日先着50名様にプレゼント

いたします。

■参加条件：

・JRE POINT会員さま限定(JRE CARD・JRE POINTカード・JRE POINTアプリバーコードをご提示)

・エスパル仙台にて2,000円(税込)以上お買い上げ頂いたレシートのご提示にてご参加いただけます。

・お一人様１セットのみ

※当イベント会場にて、JRE POINTアプリへの新規登録が可能です。

※当日のみレシート合算可。

※なくなり次第終了となります。

＜エスパル仙台営業時間について＞※2026年4月13日(月) 現在

■日曜日～木曜日

ショッピング 10:00～20:00(一部店舗を除く)

飲食店 11:00～22:00(一部店舗を除く・ラストオーダーは各ショップにお問合せください)

■金・土

ショッピング 10:00～21:00(一部店舗を除く)

エスパル仙台II 10:00～20:00(一部店舗を除く)

飲食店 11:00～22:00(一部店舗を除く・ラストオーダーは各ショップにお問合せください)

本館２Fフロアマップ

＜エスパル仙台に関するお問い合わせについて＞

TEL：022-267-2111（代表）受付時間 10：00～18：00

◎本プレスリリースは、2026年4月13日(月)時点の情報です。 今後変更する場合もございますので、あらかじめご了承ください。