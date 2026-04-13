【BUYMA】クーポン併用機能の提供を開始！BUYMAクーポン×パーソナルショッパークーポンのダブル適用で、よりお得なお買い物体験を実現

株式会社エニグモ

株式会社エニグモ(代表取締役最高経営責任者：須田将啓 本社：東京都港区、東証プライム：証券コード 3665)が運営するスペシャルティ・マーケットプレイス『BUYMA(バイマ)』で、BUYMAクーポンとパーソナルショッパー(出品者)が独自に発行するクーポンを併用できるようになりました。

ユーザーの購買行動が多様化する中、より柔軟な割引活用ニーズに対応するため、クーポン利用体験の最適化と利便性向上を目的に、両クーポンの"併用"を可能にしました。

従来は1商品につき1つのクーポンのみ利用可能でしたが、今回の対応によって2つのクーポンを同時に利用できるようになり、これまで以上にお得な購入体験が実現します。

■背景

これまでBUYMAでは、1つの商品につき利用できるクーポンは1つのみでした。

しかし、BUYMA事務局が発行するクーポンと、パーソナルショッパーが独自に発行するクーポンの利用条件が重なるケースがあり、お客様がお得に購入できる機会を逃してしまう状況がありました。

こうした課題を解決し、よりお得・便利にお買い物を楽しんでいただくため、2つのクーポンが併用できるように改善しました。

■クーポン併用機能について

新旧比較 クーポンの使い方

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12678/table/377_1_b8f8647ee50a4ae7fd5defca65c057be.jpg?v=202604131051 ]

カート画面でパーソナルショッパークーポンが自動適用

クーポン自動反映適用時クーポン併用時

パーソナルショッパークーポンが発行されている商品をカートに追加すると、カート上で自動的に当該クーポンが反映されます。

1つ目のクーポン適用後、2つ目のクーポン入力欄が表示

1つ目のクーポン（パーソナルショッパークーポン）が正常に適用されると、2つ目のクーポン欄が表示されます。

利用条件を満たすBUYMAクーポンを入力することで、2つのクーポンを併用できます。

併用可能なクーポンの組み合わせ

BUYMAクーポンとパーソナルショッパークーポンの組み合わせで、かつ両方の利用条件を満たしていれば併用可能です。

適用時にエラーが出た場合は、エラーメッセージをご確認ください。

クーポンの有効期限＆割引額がより分かりやすいデザインに

今回の対応に合わせ、クーポンの有効期限・割引金額・適用状況を確認しやすいようにカート画面のデザインも改善しています。

■今後の展開

BUYMAは今後も、世界中の魅力的な商品を安心・お得にお楽しみいただけるよう、さらなる利便性向上・サービス改善に取り組んでまいります。

【BUYMA(バイマ) 】

https://www.buyma.com/?af=601

BUYMAは、世界各国に在住する24万人以上のパーソナルショッパー(出品者)から、世界中のファッションアイテムを購入できるマーケットプレイスです。会員数は1,201万人を突破、取扱ブランド数は2.0万を超え、日本未上陸ブランドや各地の限定発売アイテム、国内完売アイテムをはじめとした世界中のファッショントレンドアイテムからコスメ、インテリア雑貨まで幅広く揃えております。

※iPhone版のアプリ（無料）はこちらからダウンロード

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【BUYMAのあんしんへの取り組み】

BUYMAでは、業界全体での偽造品・不正商品流通を防止する活動に積極的に取り組んでいます。

その一環として、第三者機関と提携した鑑定サービスをご用意しています。

鑑定料金はBUYMAが負担いたしますので、購入者様は無料でサービスをご利用いただけます。鑑定の結果、万が一本物保証の対象外となった場合は、当社より購入代金を全額返金いたします。

その他にも、BUYMAの補償オプション「あんしんプラス」をご利用の方には、より安心して海外通販をお楽しみいただくための、補償オプションをご用意しています。

▼あんしんプラスについて

https://www.buyma.com/contents/safety/anshin.html?af=601

【BUYMAで活躍するパーソナルショッパーとは】

会員数1,201万人を超える海外通販サイト「BUYMA」内で活躍する、買い物をサポートする日本人スペシャリストを指しております。自分のセンスや感性を活かし最新のトレンド情報をキャッチし、お客様の嗜好に合わせてスタイリングやアイテムを紹介するなど、より一層ショッピングを楽しめるようホスピタリティ溢れるサービスを提供しております。

【BUYMA TRAVEL】

https://travel.buyma.com/?af=601

BUYMA認定の現地在住ガイドが日本語で案内するプライベートツアー予約サイト。流行スポットやローカルグルメなど、プライベートツアーならではの特別な旅行体験をお届けします。

【STYLE HAUS(スタイルハウス)】

https://stylehaus.jp/?af=601

"世界中のリアルなトレンドがわかるファッションメディア“

【受賞歴】

■2012年12月

「2012 Red Herring Top 100 Global（2012年レッドヘリンググローバルトップ100社）」を受賞

■2015年7月

米国経済誌「Forbes Asia」の「アジアの売上10億ドル以下の優良企業200社リスト（Forbes Asia's 200 Best Under A Billion）」に選出

■2016年6月

『カンヌライオンズ2016』デザイン部門でプロモーションビデオ「A Kind Drone ～親切なドローン～」がシルバー受賞

その他多数受賞