【MUCHA（ミュシャ）】洗いたてのリネンの清潔感と陽だまりのぬくもりを纏う新たな香り「BLEU DESCHAMPS 1897」が登場

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ（本社 東京都千代田区／代表取締役社長 近藤 広幸）が展開する、芸術家・ミュシャ財団による世界初の公認ブランド「MUCHA（ミュシャ）」は、新たな香り「BLEU DESCHAMPS 1897（ブル・デシャンプ）」を、2026年4月17日（金）よりルミネ有楽町店にて先行発売、4月24日（金）よりオフィシャルオンラインストアおよび店頭にて予約開始、5月1日（金）よりMUCHA全店舗にて発売いたします。

コレクション概要

ミュシャの作品に描かれた情景を、香りとして表現するフレグランス。

「BLEU DESCHAMPS 1897」は、洗い立ての布を広げる女性の仕草や、やわらかな陽光に包まれた穏やかなひとときから着想を得た香りです。

清潔感のあるホワイトリネンの印象に、ほのかなぬくもりを重ねた、軽やかでやさしい余韻をもたらします。

・作品『BLEU DESCHAMPS』（1897年）について

本作は、洗濯用洗剤の広告として制作されたポスターで、ミュシャ特有の流れる髪とゆったりとしたドレープを纏った女性が、洗いたての布を広げる姿が描かれています。

落ち着いたブルーと白で構成された画面は、清潔で穏やかな空気を感じさせ、背後にあしらわれた聖花・アザミの円環が自然とのつながりを象徴しています。

日常の一コマを優雅に昇華した、ミュシャらしい世界観が表現された作品です。

・BLEU DESCHAMPS 1897 の香り

真っ白なリネンが解き放つ、あなただけのイノセンス

太陽の下でそよめく、まっさらなホワイトリネン。そのクリーンなイメージに、背筋が伸びるような品格さえも漂わせて。

最初に吹き抜ける調べは、素朴な石鹸の香りとは一線を画したモダンなホワイトアコード。ベルガモットにブラックカラント、ペアーの無垢なる競演が、新たな一日のはじまりを祝福します。

それは次第にフリージア、ローズ、ジャスミン……純白の花々が奏でる、ホワイトフローラルのファセットへ。潔いほどに“白” でまとめあげた香調がもたらすのは、纏う人のすべてを澄みわたらせる清廉なイノセンス。

ラストはムスクが柔らかにたゆたい、陽射しの温もりが残るリネンのように素肌と心をそっとくるみます。

ノート： フローラルムスキー

・BLEU DESCHAMPS 1897 フレグランスアイテム ラインアップ

40mL13mL8mL

オードトワレ ブル・デシャンプ 1897

price : 40mL \14,960/13mL \6,930/8mL \3,960

真っ白なリネンが風に揺れ、空へ解き放たれるような清々しさ。

ベルガモットやペアーが織りなすホワイトアコードが軽やかに広がり、やがてフリージアやジャスミン、ローズのホワイトフローラルがやさしく立ち上がります。

ラストは、陽だまりのぬくもりを思わせるムスクが肌に溶け込み、清らかで穏やかな余韻を残します。

洗いたての幸福感を、やわらかく纏うフローラルムスキーの香りです。

トップ： ホワイトアコード

ミドル： ホワイトフリージア、ホワイトジャスミン、ホワイトローズ

ラスト： ムスク

フレグランスハンドソープN ブル・デシャンプリッチハンドクリームN ブル・デシャンプ

「フレグランスハンドソープN ブル・デシャンプ」（250ｍL）

price : \3,740

洗うたびに気分もリフレッシュできるハンドソープは、高級感を意識したとろみのあるテクスチャーで天然色素で着色。アミノ酸系洗浄成分のマイルドな使用感で泡立ちも穏やか。泡立てるとすぐに、オードトワレと同じ香りが広がります。泡切れも良く、素早く洗い流せるのに洗い上がりはしっとりで、心地よい香りが手肌に程よく漂います。ラベルには、ルーム＆ファブリックミスト同様、「装飾資料集」の表紙に登場する「トリポリの姫君イルゼ」の手のアートをコラージュしています。“優れた芸術は日常の中にあってほしい”というミュシャのフィロソフィーを体現したデザインです。

「リッチハンドクリームN ブル・デシャンプ」（40g）

price : \3,190

手肌をアートとリンクした香りで彩る、絵の具のチューブのような ※デザインの※ 美しいハンドクリーム。3種類のセラミド、ヒアルロン酸、ビタミンC誘導体(3-O-エチルアスコルビン酸）に加え、香りやアートからインスパイアされた美容成分を贅沢に配合。潤うのにベタつきを残しにくい、スマホフレンドリーな処方を採用しました。香料ごとに異なるワンカラ―の美しい線画とミュシャがデザインしたアルファベットが施された、性別・世代を問わないデザインはギフトにもおすすめです。

ブル・デシャンプ グッズアイテム ラインアップ

シア―ポーチ ブル・デシャンプ price : \5,720

ミュシャが手掛けた洗濯洗剤の広告「ブル・デシャンプ」からインスパイアを受けたポーチ。

太陽の下でそよのくリネンのように軽やかに透け感のあるオーガンジーを使用し、ブル・デシャンプのアートを精密な刺繍で表現しました。13mlのフレグランスがすっぽりと入り、リップなどの必需品を収納するのに丁度良いサイズ感となっています。

エンボスポーチ ブル・デシャンプ price : \6,930

ブル・デシャンプのアートをモチーフに、プリントとエンボス加工で立体的に表現したポーチ。

オモテ面と底面にはシルバーのカラーを採用し、缶を思わせるような遊び心のあるデザインに。

クッション性のある裏地を採用しているので、フレグランスの収納にもおすすめです。

※表記は全て税込み価格です。

・販売について

4月17日（金）ルミネ有楽町店 先行発売

4月24日（金）オフィシャルオンラインストアおよび店頭予約開始

5月1日（金）MUCHA全店舗にて発売

※オフィシャルオンラインストアでは10時より発売いたします。

■MUCHA ショップリスト

https://alphonsemucha.jp/Page/shoplist.aspx

■“ブル・デシャンプ”商品サイト

https://alphonsemucha.jp/Page/LP/2026/0410_fragrance/?plan=MC260410fragrance

■MUCHA オフィシャルオンラインストア

https://alphonsemucha.jp/Page/shopping/

MUCHA(ミュシャ)について

ー 蘇る情景を身に纏う。ー

ふと、すれ違いざまに感じた香水の薫りで昔の恋人がよみがえる。

帰り道に漂う金木犀の匂いで幼いころの情景が思い浮かぶ。

こうした特定の香りやデザインによって記憶や情景が

呼び起こされる「プルースト現象」のように、

感覚による記憶は一層豊かになり、印象的なものになります。

ブランド「MUCHA」ではアールヌーヴォー様式を代表する芸術家・ミュシャによる

作品の数々からインスパイアされた香りやアートピースを通して

忘れられない記憶や大切に心へ留めておきたい時間を一層印象的なものへと導きます。

アルフォンス・ミュシャ(1860-1939年)について

1860年、チェコの南モラヴィア地方に生まれ、アールヌーヴォーの頂点を極めた芸術家です。パリに出て1894年にサラ・ベルナールのためのポスター「ジスモンダ」で一躍有名に。その後、演劇、美術展、商品広告のポスターや、装飾パネル、リトグラフ等の作品を発表、その独自の作風はグラフィックアートの分野を超えて宝飾品、家具、彫刻においても芸術性を高く評価されました。晩年は、祖国のため「スラブ叙事詩」シリーズに精魂を傾け、フランスをはじめとするヨーロッパ、彼が一時期を過ごしたアメリカ、そして日本でも多くの人に愛され続けています。

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