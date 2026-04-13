【SOEJU（ソージュ）】物価高の“無駄買い”を防ぐ！新年度の被服費を賢く抑える「ミニマルクローゼット」構築術と上下約3万円の優秀セットアップ

モデラート株式会社

モデラート株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：市原 明日香）が展開するD2Cファッションブランド「SOEJU（ソージュ）」は、新年度の装いに最適な「優秀セットアップ」と着回しノウハウのご提案を通して、新生活をスタートする皆さまを後押しいたします。

継続する物価高のなか、上下セット約3万円で揃う賢い着回しを提案。また、新年度の買い足し需要を応援するため、ご自宅を試着室のように利用できる「全品・往復送料無料キャンペーン」を2026年4月20日（月）まで好評開催中です。

■ 新年度スタートによる「買い足し需要」と物価高のジレンマ

4月に入り、異動や復職・転職など新しい環境での生活が本格的にスタートしました。この時期は「手持ちの服では足りない」「職場の雰囲気に合わせて急遽新しい服が必要になった」といった、仕事着の駆け込み・買い足し需要が高まります。

一方で、継続する物価高の影響から、消費者の衣類選びはより慎重になっています。「限られた予算内で、絶対に失敗したくない」「オンオフ問わず、長く着回せるコスパの良い服を選びたい」というニーズが顕著に表れています。

■ 少ない服で賢く着回す「ミニマルクローゼット」の作り方を公開

服選びに慎重になる今、「手持ちの服を活かせない」「新しく買っても着回せない」というお悩みを解決するため、SOEJUが提唱する「ミニマルクローゼット（最小限のアイテムで作る理想のワードローブ）」の作り方を公式YouTubeにて公開しました。物価高における、無駄のない賢いお買い物のヒントとしてご活用いただけます。

たった7着で一週間着回すノウハウをSOEJUスタイリストがご紹介

▼【動画】SOEJUスタイリストが教えるミニマルクローゼットの作り方

https://youtu.be/oCGONe3--08?si=OvBPH983pQewxdx8

■ オンオフ活躍！コスパ抜群の優秀セットアップ3選

少ない服で着回すミニマルクローゼットにおいて、最強の味方となるのが「セットアップ」です。上下セットで「きちんと見え」が叶うのはもちろん、上下別々でも活躍するため、非常にコストパフォーマンスに優れたアイテムです。

今回は、新年度のワードローブに取り入れたいおすすめの3種類（いずれも上下セット価格：税込30,800円 / 税抜28,000円）を、それぞれの豊富な着回しアイデアと共にご紹介します。

1. スタンドカラーコクーンブラウス×タックワイドパンツスタンドカラーコクーンブラウス \12,100 / タックワイドパンツ \18,700

一枚でサマになるブラウスとシルエットが好評のワイドパンツの定番セット。スタイリング次第でオケージョンシーンも対応可能。

▼ 着回しコーディネート例

スタンドカラーコクーンブラウス（L.BLUE）\12,100 / デニムライクタックワイドパンツ（BLACK）\16,500 / シルク剣先スカーフ（BLUE）\9,900 / ヴィーガンレザレットバックルベルト（D.NAVY）\6,600シルクボウタイブラウス（CHARCOAL NAVY） \23,100 / タックワイドパンツ（L.BLUE）\18,7002. リネンライクノーカラージレ×リネンライクタックワイドパンツリネンライクノーカラージレ \16,500 / リネンライクタックワイドパンツ \14,300

シワになりにくくお手入れも簡単なリネン風素材を使用。トレンド感のあるジレとワイドパンツのセット。

▼ 着回しコーディネート例

リネンライクノーカラージレ（KHAKI BROWN）\16,500 / 5分袖ニットソー（BLACK）\11,000 / サイドタックワイドパンツ（MINT）\14,300オーガニックコットンシアーシャツ（WHITE）\14,300 / シルクワイドリブノースリーブニット（L.BLUE）\11,000 / リネンライクタックワイドパンツ（GRAY）\14,3003. ロングシャツワンピース×スラントタックワイドパンツロングシャツワンピース \16,500 / スラントタックワイドパンツ \14,300

接触冷感やUVカットなど多機能素材を使った羽織にもなるワンピースとワイドパンツのセット。

▼ 着回しコーディネート例

■ 往復送料無料キャンペーンは4/20まで

ロングシャツワンピース（GRAY/STRIPE）\16,500 / COOL SMOOTH スタンドカラーカットソー（BLACK）\7,150 / トリアセサテンロングスカート（L.GRAY）\16,500バンドカラーロングシャツ（L.BLUE）\14,300 / スラントタックワイドパンツ（GRAY/STRIPE）\14,300 / ヴィーガンレザレットバックルベルト（WHITE）\6,600 / シルク剣先スカーフ（PINK）\9,900

「オンラインで服を買うとサイズが合うか不安」「手持ちのブラウスや靴と合うか確かめたい」というお客様のリアルな声にお応えし、3月より好評開催中の「春の往復送料無料キャンペーン」。終了の4月20日（月）までいよいよ残り1週間となりました。

ご自宅にお届けする際の送料だけでなく、万が一ご満足いただけなかった場合の返品送料も弊社が負担いたします。物価高で出費に慎重になる時期だからこそ、ご自宅でゆっくりとご試着・ご検討いただける安心のサービスです。

【キャンペーン概要】

名称：【全商品対象】自宅でご試着。春の往復送料無料キャンペーン

期間： 開催中 ～ 2026年4月20日（月）23:59 ご注文分まで

内容： 期間中のご注文は合計金額に関わらず、お届け時の送料および、返品時の送料が無料。期間中であれば、何度でもご利用が可能です。

注意事項：

・「返品不可商品」はお届け時の送料は無料ですが、返品は受け付けておりません。商品情報を必ずご確認ください。

・1回のご注文に対し、着払いでご返送いただけるのは1回限りとなります。

※その他、詳細な条件につきましてはキャンペーン詳細ページをご確認ください。

キャンペーン詳細はこちらから

https://store.soeju.com/blogs/news/2603-campaign

「SOEJU」について

SOEJU（ソージュ）は2018年9月に日本で設立されました。

私たちは、一着の可能性を広げるデザインを追求し、流行や年齢に左右されない、ライフスタイルの基盤となるタイムレスな定番アイテムを提案しています。

Brand Promise

1. 日常視点の上質 Moderate luxury

上質な素材を厳選し、第一線で活躍するデザイナーの知見を取り入れながら、手の届きやすいリアルプライスで提供する

2. 着回せるワードローブ Versatile Wardrobe

SOEJU 同士はもちろん、多様なアイテムと組み合わせやすい商品を展開し、着回しの幅が広いワードローブを叶える

3. しなやかな革新 Soft Innovation

個人と社会のつながりを見つめ、装いの本質を考えながら、“あたりまえ”を心地よく刷新するブランドであり続ける