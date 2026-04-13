【広島／世羅】約1,000本のふじと彩り豊かなルピナスが咲き広がる花園「ふじとルピナスまつり」4月25日OPEN！《せらふじ園》

株式会社 世羅高原農場柔らかな色彩のふじとルピナスが咲き広がる花園

30,000平方メートル の花園に約1,000本のふじと「昇り藤」の別名をもつルピナス13,000株が咲き広がります。柔らかな色彩のふじとルピナスの甘い香りが優しく心を解きほぐしてくれる花園です。ゆったりとした時間をお過ごしください。

「ふじとルピナスまつり」2025年の様子イベント概要

【期間】2026年4月25日（土）～5月31日（日）

【開園時間】9:00～17:00（最終入園16:30)

【休園日】期間中なし

【入園料】大人700～1,200円／小人（4歳～小学生）300～600円 ※開花状況により変動します。

【会場】世羅高原農場（広島県世羅郡世羅町別迫1124-11）

おすすめスポット

アヤメ類の群生

おすすめイベント

御神木 福禄寿藤樹齢約50年の御神木「福禄寿藤」は園内一の大藤。巨木の迫力を間近で感じることができます。みなさまの幸運（福）金運（禄）長寿（寿）を願って命名されました。（写真は過去の様子）昇り藤の谷ルピナスは蝶々のようなカラフルな小花が集まった花穂が特徴です。彩り豊かなルピナスが一面に咲き広がります。その甘い香りも楽しんでください。（写真は2025年の様子）約120種類のアヤメ類を植栽。なかでも「虹の花」とも呼ばれる「ジャーマンアイリス」はドレスを纏ったような上品な花姿・色・香りが特徴です。（写真は2025年の様子）ふじライトアップ

昼間の柔らかな印象から一転、夜に映える艶やかなふじをお楽しみください。

【開催日】開花状況に応じて公式サイト等でお知らせします

【点灯時間】18：00～20：30

体験メニュー

願い袋

願いを描いた紙を手作りの巾着袋に入れて掛け処におかけください。御神木があなたの願いを優しく見守ります。

【料金】200円

グルメ＆ショップ

ふじどら焼き

世羅の老舗和菓子店「大手門」さんの白あんをふじ色に染め、もっちりとした生地ではさみました。

【販売場所】テイクアウトＯＢＯＮ

【営業時間】9：00～16：45

お食事ＯＢＯＮ

世羅産のお米を使ったメニューや、カレー・うどんなどお食事メニューをご用意しています。

【営業時間】平日 10：00～14：30（ラストオーダー14：30）／土日祝 10：00～15：00（ラストオーダー15：00）

売店フロシキ

花雑貨、地元の特産品、お菓子、花苗などを販売しています。

【営業時間】9：00～17：00