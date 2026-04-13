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「NESCAFÉ APARTMENT ＃隣人と溶けるアイスコーヒー」2026年4月28日（火）から5月6日（水）まで開催
GWの新宿に謎の「アパート」4部屋が出現！個性的な住人が、冷たい水にサッと溶ける「ネスカフェ アイスブレンド」でおもてなし
ネスレ日本株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO：深谷 龍彦、以下「ネスレ日本」）は、冷たい水にもサッと溶けるアイス専用のレギュラーソリュブルコーヒー（※参考資料）「ネスカフェ アイスブレンド」を、日々の暮らしの中でより身近に楽しんでほしいという思いから、期間限定イベント「NESCAFÉ APARTMENT ＃隣人と溶けるアイスコーヒー」を、2026年4月28日（火）から5月6日（水）まで、新宿サザンテラス広場（東京都渋谷区）で開催します。またイベント初日には、「どこかにいそうな隣人」をイメージした4人の人気インフルエンサーが「スペシャル住人」として登場し、それぞれの暮らしに寄り添った「ネスカフェ アイスブレンド」の楽しみ方を紹介します。
日本では、飲用されるコーヒーの約40％（※1）がアイスコーヒーであり、近年は暑さを感じる期間の長期化に加え、ライフスタイルや嗜好の多様化を背景に、アイスコーヒー需要は一段と拡大しています。2025年3月に発売したアイス専用のレギュラーソリュブルコーヒー「ネスカフェ アイスブレンド」は、これまでソリュブルコーヒーを飲用していなかった若い世代にも支持を広げ、成熟が進むコーヒー市場において、アイスという切り口から新たな需要を創出しました。発売以来累計約1億杯が飲用された（※2）「ネスカフェ アイスブレンド」は、その実績が評価され、「第44回食品ヒット大賞」（株式会社日本食糧新聞社制定）の一般加工食品部門で「優秀ヒット賞」を受賞しました。
（※1）2025年時点、株式会社消費者行動研究所「飲み物調査」（※2）2025年3月〜12月の販売量を1杯あたり2gで換算
初日に登場する「スペシャル住人」（左から）： あやんぬ、水溜りボンド・カンタ、椛木 映里、高橋 アラン
今回開催する「NESCAFÉ APARTMENT ＃隣人と溶けるアイスコーヒー」では、都会の屋外空間にアパートの一室を模した4つの部屋が登場し、「ネスカフェ アイスブレンド」の冷たい水にもサッと溶ける特長を、さまざまな暮らしのシーンに重ねて体験できます。
さらに、フリー試飲スペースでは“サッと溶ける驚き”を実際に体験できるほか、アイスコーヒー型モニターで水に溶ける様子を楽しめます。SNS投稿で参加できるプレゼント企画もあり、散策やショッピングの合間にふらりと立ち寄れる、ゴールデンウィークにぴったりの屋外イベントとなっています。
＜イベント概要＞
名称： NESCAFÉ APARTMENT ＃隣人と溶けるアイスコーヒー
日時： 2026年4月28日（火）〜5月6日（水） 10:00〜18:00 ※初日のみ12:00開始
会場： 新宿サザンテラス広場（東京都渋谷区代々木2丁目2-1）
入場料： 無料
内容：
・ アパートの一室を模した部屋で、「住人」と一緒に「ネスカフェ アイスブレンド」の溶けやすさや楽しみ方を体験
※各部屋での体験は整理券制です。混雑状況に応じ、抽選でのご案内となる場合があります。
・ フリー試飲スペースで「溶ける！」実験のような驚きを体験・試飲
・ アイスコーヒー型モニターで、水に溶ける演出を鑑賞
・ SNS投稿で参加できるプレゼント企画に挑戦
関連リンク
「ネスカフェ」ブランドサイト
https://nescafe.nestle.jp/icedblend
ネスレ日本株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO：深谷 龍彦、以下「ネスレ日本」）は、冷たい水にもサッと溶けるアイス専用のレギュラーソリュブルコーヒー（※参考資料）「ネスカフェ アイスブレンド」を、日々の暮らしの中でより身近に楽しんでほしいという思いから、期間限定イベント「NESCAFÉ APARTMENT ＃隣人と溶けるアイスコーヒー」を、2026年4月28日（火）から5月6日（水）まで、新宿サザンテラス広場（東京都渋谷区）で開催します。またイベント初日には、「どこかにいそうな隣人」をイメージした4人の人気インフルエンサーが「スペシャル住人」として登場し、それぞれの暮らしに寄り添った「ネスカフェ アイスブレンド」の楽しみ方を紹介します。
（※1）2025年時点、株式会社消費者行動研究所「飲み物調査」（※2）2025年3月〜12月の販売量を1杯あたり2gで換算
イベントイメージ
初日に登場する「スペシャル住人」（左から）： あやんぬ、水溜りボンド・カンタ、椛木 映里、高橋 アラン
今回開催する「NESCAFÉ APARTMENT ＃隣人と溶けるアイスコーヒー」では、都会の屋外空間にアパートの一室を模した4つの部屋が登場し、「ネスカフェ アイスブレンド」の冷たい水にもサッと溶ける特長を、さまざまな暮らしのシーンに重ねて体験できます。
さらに、フリー試飲スペースでは“サッと溶ける驚き”を実際に体験できるほか、アイスコーヒー型モニターで水に溶ける様子を楽しめます。SNS投稿で参加できるプレゼント企画もあり、散策やショッピングの合間にふらりと立ち寄れる、ゴールデンウィークにぴったりの屋外イベントとなっています。
＜イベント概要＞
名称： NESCAFÉ APARTMENT ＃隣人と溶けるアイスコーヒー
日時： 2026年4月28日（火）〜5月6日（水） 10:00〜18:00 ※初日のみ12:00開始
会場： 新宿サザンテラス広場（東京都渋谷区代々木2丁目2-1）
入場料： 無料
内容：
・ アパートの一室を模した部屋で、「住人」と一緒に「ネスカフェ アイスブレンド」の溶けやすさや楽しみ方を体験
※各部屋での体験は整理券制です。混雑状況に応じ、抽選でのご案内となる場合があります。
・ フリー試飲スペースで「溶ける！」実験のような驚きを体験・試飲
・ アイスコーヒー型モニターで、水に溶ける演出を鑑賞
・ SNS投稿で参加できるプレゼント企画に挑戦
以上
関連リンク
「ネスカフェ」ブランドサイト
https://nescafe.nestle.jp/icedblend