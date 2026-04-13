ボードゲーム『コンプレス』2026年5月発売。驚きの「カンニングペーパーをつくる」カードゲーム。

株式会社オインクゲームズ

オインクゲームズは新作ボードゲーム『コンプレス』を5月23日（土）・24日（日）のゲームマーケット2026春で発売します。一般販売開始日は5月29日（金）です。北米では8月のGenConにて先行販売、ヨーロッパでは10月にドイツで行われるSpiel Essenにて先行販売をします。プレイヤーの創意工夫が問われるカードゲーム。『海底探険』『藪の中』『スタータップス』等の作者・佐々木隼による、意欲作。

『コンプレス』は、どんどん増えていくカードの並びを、たった8枚の手札で「メモ」していきながら答えていくゲーム。カードの種類はたったの4種類。それも、数字の0か1が、白地か黒地のカードに印刷されたシンプルなカードです。手札から場にカードを出して、新たにカードを手札に補充していくので、メモ用のカードは更新されていく。

ヒリつく緊張感の中、革命的な創意工夫が、脳の中で瞬間的に誕生していく！

やりきった後の爽やかな後悔と、脳の快感が後を引き、繰り返し挑戦したくなるゲームです。

「0,1,1,0,0…」こういった0と1の並びを、カードを机に並べるなどして「記録」していきます。ただし、「メモ」に使えるカードはたったの8枚。「0,1,1,0,0,1,0,0,1…」と長くなってきたら、プレイヤーの工夫の見せどころです。「黒い0のカードは0が2枚続いていることを示す」「白い1のカードを横向きに置いて1,0を示す」などなど、自分なりの記録のルールを作り、どんどん増えていく並びをメモしていくのです。

ソリッドな印象のコンポーネントデザインも魅力的。

カードを置く向きを変える？他のカードでカードを隠す？カードの四隅の数字を利用する？……。

表裏でデザインが異なるペナルティーカードを活用していくのも、態勢を立て直すチャンスです。

「メモ」のひらめきは無限大！

法則やルールを考えて、メモという行為を楽しむ。

まったく新しい遊びを、ぜひ体験してください！

圧縮せよ

発想で勝ち残れ！新感覚データ記録ゲーム

無限に続く1と0。その並びを正しく答えられなければ、生き残ることはできない。けれどあなたは気づく。覚えるのではない、記録すればいいのだ、と。手元にあるのは、たった8枚のカード。どう使えばより多くの情報を残せるのか。

記憶に頼らず、思考で整理し記録する。これは「覚えるゲーム」ではなく、「記録するゲーム」なのだ！

オインクゲームズは今後もデジタル／アナログなどのメディアにとらわれず、人々の日常生活をより楽しく豊かにするゲーム作品を提供してまいります。

【商品概要】

◆商品名：コンプレス

◆価格：2,700円+税 （ゲームマーケット会場では特別価格2,500円で販売）

◆対象年齢：8歳以上

◆プレイ時間：約20分

◆プレイ人数：1~7人

◆内容物：カード96枚 / 木製コマ1個 / 遊び方説明書

◆ゲームデザイン：佐々木隼

◆アートワーク：佐々木隼

◆紹介ページURL：https://oinkgames.com/ja/games/analog/compress/

◆プレスキット：https://www.dropbox.com/scl/fo/ob8x5jhh9ofct7eqtnbi6/AM7rBwbzRHF_Nmvq0Wzq59Y?rlkey=xjdv2nzy4yjlfprhfc88qxkki&st=aiwyfexm&dl=0(https://www.dropbox.com/scl/fo/ob8x5jhh9ofct7eqtnbi6/AM7rBwbzRHF_Nmvq0Wzq59Y?rlkey=xjdv2nzy4yjlfprhfc88qxkki&st=aiwyfexm&dl=0)

【ゲームマーケット2026春概要】

名称：ゲームマーケット2026春

開催日時：2026年5月23日（土）・5月24日（日）

会場：幕張メッセ展示ホール 1・2・3・4

会場所在地：〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬２丁目１

URL：http://gamemarket.jp/access/

【会社概要】

社名 ： 株式会社オインクゲームズ

所在地 ： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-16-13 Naias神宮前 3F

設立 ： 2010年5月26日

代表者 ： 代表取締役 佐々木 隼 （ササキ ジュン）

URL ： https://oinkgames.com/

【お問い合わせ先】

株式会社オインクゲームズ

担当：稲垣

shop@oinkgms.com

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Instagram：https://www.instagram.com/oinkgms/