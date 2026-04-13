胎内記憶の第一人者が教える88のメッセージ。ロングセラーに最新の研究でわかった妊娠・出産・子育ての新事実を加えた改訂増補版！

株式会社 青春出版社

「あなたは子どもに選ばれて親になったのです」

「子育てのトラブルひとつひとつに、あなたへのメッセージが込められています」

「いちばんの“胎教”は、「私のところにきてくれてありがとう」と伝えることです」

「胎内記憶」研究の第一人者が、生まれる前の記憶をもつ子どもたちに聞いた、幸せな妊娠・出産・子育てとは？

本書は、累計5万部突破のロングセラーに最新の研究成果と科学的知見を加えた増補新版です。

本書の目次

著者プロフィール

池川 明（いけかわ あきら）

1954年、東京都生まれ。帝京大学医学部卒・同大学院修了。医学博士。

上尾中央総合病院産婦人科部長を経て、89年、横浜市に池川クリニックを開設。「胎内記憶」の研究発表がマスコミで紹介され、話題に。現在は、外来診察の傍ら、胎内記憶を世界に広めるための講演活動とセミナーを行っている。一般社団日本胎内記憶教育協会代表理事。アメリカ出生前・周産期心理学協会(APPPAH)会員。ドキュメンタリー映画『かみさまとのやくそく~あなたは親を選んで生まれてきた~』に出演。胎内記憶での活躍が評価され、Spirit of APPPAH Outstanding Advocacy、 Hall of Honor of Prenatal Sciences 受賞。『この世に生まれてきた大切な理由』(小社刊)、『ママのおなかをえらんできたよ。』(リヨン社)など、著書多数。

書籍情報

最新メッセージ版子どもはあなたに大切なことを伝えるために生まれてきた。

著者：池川 明

発売日：2026年4月13日

定価：990円（税込）

ISBN：978-4-413-29898-8