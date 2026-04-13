ヴィンテージ時計店「PRINCIPE PRIVE - Epoca d’Oro」に、気品を纏う IWC R2500 18Kイエローゴールド 、フル表記文字盤の希少な1本が入荷。
IWC R2500 18k Yellow Gold 1970s \518,500
1950年代～90年代のヴィンテージ時計を独自の審美眼でセレクトし、国内外の時計コレクターやファッショニスタから高い評価を得ている「PRINCIPE PRIVE - Epoca d’Oro」に、18Kイエローゴールド製ケースと手巻きムーブメントを搭載した、1970年代製造のIWC R2500が入荷いたしました。
本モデルは PRINCIPE PRIVE - Epoca d’Oro 公式サイト(https://principe-prive-epocadoro.com/ja) にてご購入いただけます。
STORY
IWCは1868年、アメリカ人時計師によってスイス・シャフハウゼンで創業されました。
創業当初から「精密な機械式時計を生産し、技術革新とデザイン美を融合させる」という理念を掲げ、機能性と高級感を両立させた時計作りを追求してきたIWC。
「抑制された美学」「視認性」「機能美」を重視したデザインが特徴です。
派手さや装飾よりも、端正で均整の取れたフォルムと使いやすさを追求することで、長年にわたりドレスウォッチの理想形を提示しています。
IWC R2500 18k Yellow Gold 1970s
Ref: R2500
価格 518,500円
1970年代にIWCが製作した本モデルは、18Kイエローゴールド製ケースと手巻きムーブメントを備えるドレスウォッチ。薄型のケースデザインがダイヤルの存在感を際立たせ、サンバースト仕上げのシャンパンカラーは経年により均一で深みのあるトーンへと変化している。縦に配されたローマ数字と相まって、静謐で構築的な美しさを備えた一本。
文字盤にプリントされた署名は、「IWC」ではなく、フル表記の “International Watch Co. Schaffhausen” と現代ではほとんど見られない希少なディティール。ヴィンテージならではの価値を確かなものにしています。
店舗詳細
PRINCIPE PRIVE - Epoca d'Oro - OMOTESANDO
東京都港区北青山3-5-19
営業時間：12:00 - 19:00
PRINCIPE PRIVE - Epoca d'Oro - 公式サイト
https://principe-prive-epocadoro.com/ja/products/iwc-r2500-18k-solid-yg-1970s?variant=53179854389555
PRINCIPE PRIVE Epoca d’Oro
(プリンチペプリヴェ エポカドーロ)
PRINCIPE priveによる新たなプロジェクト。
2007年の創業以来、数々のブランドを日本で成功へと導いてきたPRINCIPE priveが手掛ける、次なるステージ。コンセプトは、「世界で最も贅沢なヴィンテージ時計店。」
1940年代～1990年代――
時計史において最も象徴的な時代のタイムピースのみを厳選。経年変化によって深みを増したダイヤル、時代を映し出す造形美。新品では決して得られない、“時間そのものを所有する贅沢”を提供します。
PRINCIPE PRIVE - Epoca d'Oro 公式ウェブサイト(https://principe-prive-epocadoro.com/ja)
公式インスタグラム(https://www.instagram.com/principeprive_epocadoro/?hl=ja)