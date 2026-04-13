ネコの行動、しぐさ、好みなどをめぐって、数々の疑問を取り上げ、謎を解明。知っておいて損のない令和の猫常識を詰め込んだ一冊！

株式会社 青春出版社

ネコは、謎に満ちた生き物です。ネコと暮らすと日々「？」の数が増えていきます。たとえば、「なぜネコは、高い所とひなたぼっこが大好きで、水が嫌いなのか？」「なぜネコは、同じ場所で爪とぎするのに、寝る場所はころころ変えるのか？」「ネコは家につくというのに、なぜ家出することがあるのか？」…。

この本では、ネコの行動、しぐさ、好みなどをめぐって、数々の疑問を取り上げ、その謎を解明していきます。いま飼っている人も、これから飼う人も、ネコの気持ちがいっそうよくわかり、ネコとの暮らしが楽しくなることは請け合い。知っておいて損のない令和の猫常識を詰め込んだ一冊です！

本書の目次

編者プロフィール

話題の達人俱楽部（わだいのたつじんくらぶ）

カジュアルな話題から高尚なジャンルまで、あらゆる分野の情報を網羅し、常に話題の中心を追いかける柔軟思考型プロ集団。彼らの提供する話題のクオリティの高さは、業界内外で注目のマトである。

書籍情報

ゴロゴロ喉を鳴らすからって、 喜んでいると思うなよ!?――ネコの本音のホンネがわかる本

編者：話題の達人俱楽部

発売日：2026年4月13日

定価：1,078円（税込）

ISBN：978-4-413-29897-1