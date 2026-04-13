株式時価総額5.5兆米ドル超に相当する非上場企業のバリュエーションをはじめとする各種データを提供するデータ・分析企業の買収により、MSCIはプライベート市場参加者を支援するというミッションを加速させる

東京－2026年4月13日－MSCI Inc.（NYSE: MSCI、以下「MSCI」）は、非上場企業証券の価格、バリュエーション、取引および流動性に関する日次セカンダリー市場参照データを提供するプライベート市場専門のデータ・分析企業PM Insights[1]を買収しました。

近年、企業が上場するまでの期間が長期化する中、非上場企業の数は増加し、その規模と重要性も高まっています。PM Insightsの買収を通じ、MSCIは、プライベート資産投資に機関投資家レベルのデータ、価格の透明性および分析機能をもたらすという戦略の推進をさらに加速させてまいります。PM Insightsのデータと分析は、ポートフォリオ管理、パフォーマンス測定および指数構築を支援するものであり、市場参加者がプライベートエクイティ投資を理解し、モニタリングおよびバリュエーションを行う上での基盤となります。

PM Insightsは、機関投資家向けブローカー・ディーラーおよび銀行のセカンダリーデスクからなる幅広いネットワークから独自データを集約し、2026年4月時点で推定時価総額5.5兆米ドル超に相当する非上場企業のセカンダリー市場における取引動向と株式データを収集しています。MSCIは、PM Insightsのデータを自社のサービスに統合することで、プライベート市場におけるケイパビリティを拡充し、この資産クラスの透明性向上に貢献します。

MSCI プライベート資産責任者 ルーク・フレマーは次のように述べています。「高品質なデータ、指数および分析は、すべての資産クラスにおいて投資家が市場を的確に捉えるための不可欠なツールです。PM Insightsの買収を通じて、当社はセカンダリー市場の客観的な価格、流動性および参照データをクライアントに提供し、より高度なポートフォリオの構築や指数・分析ソリューションの開発を支援します。本件は、急速に拡大するプライベート資産分野における透明性と情報精度の向上を推進するMSCIの戦略における重要な一歩です。」

PM Insights ニック・フスコCEOは次のように述べています。「プライベート市場の投資家は、より高い透明性と一貫性を求めています。PM Insights がMSCIに加わることで、堅牢で市場実態を反映したデータを基盤とする透明性の高いエコシステムの構築に貢献するとともに、この資産クラスへの投資家をより力強く支援する機会を得ることができます。」

PM Insightsの買収は、グローバル市場における投資意思決定の高度化を支援する、イノベーション、スケーラビリティおよびテクノロジー主導のソリューションの推進に向けたMSCIの継続的なコミットメントを反映するものです。

本取引の条件は非公開で、MSCIの財務面への影響は限定的にとどまる見込みです。PM Insightsの業績は、MSCIの指数事業セグメントに含めて報告されます。

以上

[1] PM InsightsはApeVue Inc.の商号です。

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MSCI Inc.（NYSE: MSCI）は、金融エコシステム全体の参加者を共通言語でつなぐことで、グローバル市場の強化に貢献しています。当社の経験豊富なリサーチに基づき、かつ最新のテクノロジーによって支えられた、データ、リスク分析ツール、指数は、グローバル投資家にとってのスタンダードを確立するとともに、お客様がリスクと投資機会を理解することで、より良い意思決定を行い、イノベーションを実現できるよう支援しています。MSCIは、アセットマネージャーやアセットオーナー、プライベート市場のスポンサーや投資家、ヘッジファンド、ウェルスマネージャー、銀行、保険会社、そして事業法人にサービスを提供しています。詳細は www.msci.comをご覧ください。

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さらに、私たちはクライアントの意思決定へのサステナビリティ統合を支援するとともに、「日本株女性活躍指数」や「日本株ESGセレクト・リーダーズ指数」などの革新的なベンチマークを通じて、日本企業をグローバル資本市場につなぐ架け橋としての役割も果たしています。詳細はwww.msci.com/japanをご覧ください。