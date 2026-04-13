UHA味覚糖「シゲキックス」とシゲキ的な新生活を送ろう！キャンペーン！2026年4月13日(月)よりスタート！

ＵＨＡ味覚糖株式会社

UHA味覚糖株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役：山田泰正）は、2026年4月13日(月)から5月31日(日)までの期間中、UHA味覚糖の「シゲキックス」ブランドを購入(Aコース:3個、Bコース:2個）して応募すると、抽選で総計35名様(Aコース:5組10名様、Bコース:30名様）に豪華景品が当たるマストバイキャンペーンを実施します。

なお、キャンペーンサイト（ https://shigekix.com/ ）は2026年4月13日(月)AM10時に公開します。

【キャンペーン概要】

■キャンペーン名

「シゲキックスとシゲキ的な新生活を送ろう！」キャンペーン

■応募期間

2026年4月13日(月)～5月31日(日)まで

【レシート有効期間】

2026年4月13日(月)～5月31日(日)

【当日消印有効】

2026年6月1日(月)

■対象商品

キャンペーン期間中発売のUHA味覚糖「シゲキックス」ブランド全品

（激シゲキックス 極刺激ソーダ、シゲキックス グレープ、復刻版シゲキックス、スーパーレモン、復刻版シゲキックス スーパー梅ドライなど）

■当選人数

【Aコース】5組10名様 【Bコース】30名様

■応募口数／景品

【Aコース】

3 個購入で1口

シゲキックスアンバサダーのB boy Shigekixさんによるダンスレッスン

場所：神奈川県川崎市内

日時：2026年7月12日(日) (レッスン時間は2時間程度を予定）

※当選者様にのみ詳細をご連絡します。

※交通費・宿泊費は自己負担となりますので、予めご了承ください。

※景品画像はイメージです。

【Bコース】

2個購入で1口

オリジナルマフラータオル＋UHA味覚糖お菓子詰め合わせ



■抽選結果

厳正なる抽選の上、Aコースは当選者様のみに6月中旬頃に記載いただいたメールアドレス宛にご連絡いたします。Bコースは6月末頃に景品の発送をもって発表にかえさせていただきます。

※お客様のご住所、転居先が不明などで商品がお届けできない場合は、当選を無効とさせていただきます。

■応募方法

UHA味覚糖「シゲキックス」シリーズをご購入(Aコースは3個・Bコースは2個)い

ただいたレシート(コピーは不可・複数のレシートの合計でも結構です)を1口とし

て、応募はがき、または郵便はがきにテープなどでしっかりと貼り、郵便番号・住所

・氏名・年齢・性別・電話番号・応募コース(Aコースご応募の方のみメールアドレ

ス)を明記の上、ご応募ください。はがき1枚を1口として、お一人様何口でもご応

募いただけます。

※お一人様何口でもご応募いただけますが、はがき1枚につき1口とさせていただき

ます。また、複数当選はございません。

※ご応募いただきましたはがき、およびレシートの返却はできません。

■応募先

〒540-0016大阪府大阪市中央区神崎町4番12号

UHA味覚糖株式会社

「シゲキックスとシゲキ的な新生活を送ろう！キャンペーン」事務局係

■詳細

キャンペーンページにてご確認ください。

https://shigekix.com/

※2026年4月13日(月)AM10時に公開です。

【シゲキックスブランド】

酸っぱいパウダーでコーティングしたハード食感グミ。一粒口に入れた瞬間から口に広がる酸っぱさや爽快感を楽しめる。酸っぱさと甘さの両方を兼ね備え、噛めば噛むほど感じられる甘さがやみつきに。

子供から大人まで老若男女に愛される刺激的なブランド。

シゲキックスといえばこれ！のソーダ味は、丸い円盤形状のグミ型にすることで、酸っぱいパウダーをさらに増やすことに成功。さらなるシゲキと爽快感を体感できるように仕上げたすっぱさレベルMAXのスッパレベル5の目覚めるすっぱさ。さらに、人気の高い味のグレープ味はくちどけの良いすっぱいクエン酸コーティングと噛むほどに甘さが出てくるハードグミがやみつきに！スッパレベルは３。

【ブランドサイト】

https://shigekix.com/

【商品概要】

商品名 ：激シゲキックス 極刺激ソーダ

内容量 ：20g

価格 ：オープン価格

商品名 ：シゲキックス グレープ

内容量 ：20g

価格 ：オープン価格

【Shigekix （半井重幸）について】

名前：半井重幸(なからい しげゆき）

生年月日：2002年3月11日(24歳)

7歳の時にBreakingを始める。Kids Boy シーンで頭角を現し11歳の時に世界の大会に挑戦を始め、無敵の快進撃でKidsの世界大会を総ナメ、他の追随を許さない唯一無二の存在になった。

2018年のブエノスアイレスユースオリンピックにて銅メダルを獲得し、2020年JDSF第2回全日本ブレイキン選手権で優勝し、日本一に輝く。その勢いはとどまるところを知らず同年Red Bull

BC One World Final にて最年少で優勝を獲得。

世界一の称号を手に入れた。

2022年JDSF第3回全日本ブレイキン選手権で優勝し2連覇を獲得、同年Breakingの選手として初めてNIKEと個人契約を結んだ。

2023年の世界選手権でも優勝。2024年パリオリンピックの出場を内定。

2024年パリオリンピックでは開会式、閉会式ともに旗手を務めた。

これまでに50回以上の国際大会での優勝経験を誇り、名実共に日本を代表するブレイクダンサー。