【AI動画制作サービスVideo Craft活用事例紹介】日本カーソリューションズ株式会社様がサービス提案資料の動画化を目的にVideo Craftを導入

株式会社Stand Technologies

株式会社Stand Technologies（本社：東京都渋谷区、代表取締役 共同代表：河合真吾・中川 綾太郎）はこのたび、日本カーソリューションズ株式会社様に、サービス提案資料の動画化などを目的として、AI動画制作サービスの「Video Craft」を導入いただいたことをお知らせいたします。

サービスURL：https://videocraft.jp/(https://videocraft.jp/)

【日本カーソリューションズ株式会社様 概要】

企業名：日本カーソリューションズ株式会社

業種：自動車賃貸業

従業員数：約1200人

ご利用用途：サービス提案資料を動画化

Q1.Video Craftの導入を検討された背景には、どのような課題がありましたか。

【Video Craftに関するお客様の声】

遠方での提案やスケジュールの関係上、提案活動が思うようにできていなかった。

提案資料のみでは営業担当単独での提案が難しい場合があった。

Q2. Video Craftを検討される中で、他の選択肢と比べて決め手になったポイントは何でしたか。

実在の人物のアバター制作が可能。

パワーポイントをベースに動画の制作が可能。

Voice spaceを他部署ですでに導入していたので、音声生成のクオリティに安心感があった。

Q3. 実際にVideo Craftを使ってみて、「良いと感じた点」や「便利だと感じた点」を教えてください。

パワーポイントをもとに自動で動画を作成してくれる。

アニメーションも自動でつけてくれる。

音声のイントネーションが調整できる。

画面がシンプル。

【Video Craftについて】

Video Craft（ビデオクラフト）は、AI技術を駆使して誰でも簡単に高品質な動画を制作できるサービスです。PowerPointやPDFの資料をアップロードし、自然で流暢な日本語のAI音声ナレーションやアバターを組み合わせ、高品質な動画を専門知識なしで簡単に作成できます。

直感的な操作性もVideo Craftの特徴です。PowerPointのスライド作成のような感覚で、編集に不慣れな人でもスムーズに扱えます。

法人向け活用シーンも幅広く、研修やeラーニング教材、企業PR、採用動画、社内紹介など多彩な用途に対応。従来の映像制作に伴うコストや時間を大幅に削減でき、企業のDX推進やコンテンツ内製化をサポートします。

多言語版を制作したいお客様には、特におすすめです。日本語版のファイルを作成すれば、動画内の文字とナレーションをワンクリックで51ヶ国語に翻訳できます。海外のお客様や日本語を母国語としないスタッフ、海外拠点のスタッフにも適切な動画コンテンツを提供できます。

Video Craftの資料請求はこちら：https://videocraft.jp/service-guide-org

【株式会社Stand Technologies 会社概要】

社名：株式会社Stand Technologies

所在地：東京都渋谷区渋谷2-12-13 八千代ビル4階

代表者：代表取締役 共同代表 河合 真吾・中川 綾太郎

設立：2020年4月

事業内容：AI動画サービスVideo Craft（https://videocraft.jp/）・AI音声サービスVoice Space（https://voicespace.ai/）

コーポレートサイト：https://standtech.jp/