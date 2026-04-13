【千葉県市原市】「やわたパレット」で続々イベント開催

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市原市役所


2026年3月にオープンした「やわたパレット」で様々なイベントを開催中！


主なイベントをご紹介します。


4/18(土)「オープンマインドステージ」

施設内の様々なエリアで、音楽やダンス、落語寄席、パフォーマンスなどを開催します。


「ここに来れば新しいことに出会える」「いつもなにか楽しいことをやっている」を合言葉に、毎月18日に開催します。


日時

4月18日(土)


内容

クラシックコンサート


入場料

無料


参加方法

申し込み不要、直接会場へお越しください。


※駐車台数には限りがありますので、公共交通機関でのご来場にご協力ください。




4/26(日)「やわたプラスワン・フェスティバル」

回ごとにテーマとキーカラーを決め、やわたパレットを様々な色に染め上げます。


4月は「卯月フェスタ」を開催！幹色（みきいろ）をキーカラーに、春に咲き誇る花をイメージして大フリーマーケットを開催します。


日時

4月26日(日)


内容

フリーマーケット


入場料

無料


参加方法

申し込み不要、直接会場へお越しください。


※駐車台数には限りがありますので、公共交通機関でのご来場にご協力ください。


社会教育講座・青少年育成講座

座学や体験講座など様々な講座を開催しています。


開催月（連続講座は初回開催月）の前月5日8時30分より電話（0436-67-0330）、窓口で受け付けています。（先着順）


詳細はリーフレット、やわたパレットウェブサイト(https://www.yawata-palette.jp/lecture_event/)をご覧ください。








「やわたパレット」について

八幡公民館や市原支所など、JR八幡宿駅西口周辺に立地する6つの公共施設を集約した新しい複合施設です。
会議室や体育室などの提供のほか、新しくブックカフェや広々とした芝生広場、インクルーシブ遊具などを設置し、様々な世代の交流を促進します。




外観

エントランス

ブックカフェ

ウェブサイト

https://www.yawata-palette.jp/


住所：アクセス

〒290-0062　千葉県市原市八幡1050-3


公共交通機関：JR内房線「八幡宿駅」西口から徒歩6分


車：国道16号から「市原埠頭入口」交差点を曲がり「白金通り」を左折




開館時間

9時～21時（国民の祝日は17時まで）


休館日

5月10日(日)、9月13日(日)、1月17日(日)、年末年始（12月29日から1月3日まで）


連絡先

TEL：0436-67-0330　FAX：0436-67-0331