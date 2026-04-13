【千葉県市原市】「やわたパレット」で続々イベント開催
2026年3月にオープンした「やわたパレット」で様々なイベントを開催中！
主なイベントをご紹介します。
4/18(土)「オープンマインドステージ」
施設内の様々なエリアで、音楽やダンス、落語寄席、パフォーマンスなどを開催します。
「ここに来れば新しいことに出会える」「いつもなにか楽しいことをやっている」を合言葉に、毎月18日に開催します。
日時
4月18日(土)
内容
クラシックコンサート
入場料
無料
参加方法
申し込み不要、直接会場へお越しください。
※駐車台数には限りがありますので、公共交通機関でのご来場にご協力ください。
4/26(日)「やわたプラスワン・フェスティバル」
回ごとにテーマとキーカラーを決め、やわたパレットを様々な色に染め上げます。
4月は「卯月フェスタ」を開催！幹色（みきいろ）をキーカラーに、春に咲き誇る花をイメージして大フリーマーケットを開催します。
日時
4月26日(日)
内容
フリーマーケット
入場料
無料
参加方法
申し込み不要、直接会場へお越しください。
※駐車台数には限りがありますので、公共交通機関でのご来場にご協力ください。
社会教育講座・青少年育成講座
座学や体験講座など様々な講座を開催しています。
開催月（連続講座は初回開催月）の前月5日8時30分より電話（0436-67-0330）、窓口で受け付けています。（先着順）
詳細はリーフレット、やわたパレットウェブサイト(https://www.yawata-palette.jp/lecture_event/)をご覧ください。
「やわたパレット」について
八幡公民館や市原支所など、JR八幡宿駅西口周辺に立地する6つの公共施設を集約した新しい複合施設です。
会議室や体育室などの提供のほか、新しくブックカフェや広々とした芝生広場、インクルーシブ遊具などを設置し、様々な世代の交流を促進します。
外観
エントランス
ブックカフェ
ウェブサイト
https://www.yawata-palette.jp/
住所：アクセス
〒290-0062 千葉県市原市八幡1050-3
公共交通機関：JR内房線「八幡宿駅」西口から徒歩6分
車：国道16号から「市原埠頭入口」交差点を曲がり「白金通り」を左折
開館時間
9時～21時（国民の祝日は17時まで）
休館日
5月10日(日)、9月13日(日)、1月17日(日)、年末年始（12月29日から1月3日まで）
連絡先
TEL：0436-67-0330 FAX：0436-67-0331