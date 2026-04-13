【千葉県市原市】「やわたパレット」で続々イベント開催

市原市役所

2026年3月にオープンした「やわたパレット」で様々なイベントを開催中！

主なイベントをご紹介します。

4/18(土)「オープンマインドステージ」

施設内の様々なエリアで、音楽やダンス、落語寄席、パフォーマンスなどを開催します。

「ここに来れば新しいことに出会える」「いつもなにか楽しいことをやっている」を合言葉に、毎月18日に開催します。

日時

4月18日(土)

内容

クラシックコンサート

入場料

無料

参加方法

申し込み不要、直接会場へお越しください。

※駐車台数には限りがありますので、公共交通機関でのご来場にご協力ください。

4/26(日)「やわたプラスワン・フェスティバル」

回ごとにテーマとキーカラーを決め、やわたパレットを様々な色に染め上げます。

4月は「卯月フェスタ」を開催！幹色（みきいろ）をキーカラーに、春に咲き誇る花をイメージして大フリーマーケットを開催します。

日時

4月26日(日)

内容

フリーマーケット

入場料

無料

参加方法

申し込み不要、直接会場へお越しください。

※駐車台数には限りがありますので、公共交通機関でのご来場にご協力ください。

社会教育講座・青少年育成講座

座学や体験講座など様々な講座を開催しています。

開催月（連続講座は初回開催月）の前月5日8時30分より電話（0436-67-0330）、窓口で受け付けています。（先着順）

詳細はリーフレット、やわたパレットウェブサイト(https://www.yawata-palette.jp/lecture_event/)をご覧ください。

「やわたパレット」について

八幡公民館や市原支所など、JR八幡宿駅西口周辺に立地する6つの公共施設を集約した新しい複合施設です。

会議室や体育室などの提供のほか、新しくブックカフェや広々とした芝生広場、インクルーシブ遊具などを設置し、様々な世代の交流を促進します。

外観エントランスブックカフェウェブサイト

https://www.yawata-palette.jp/

住所：アクセス

〒290-0062 千葉県市原市八幡1050-3

公共交通機関：JR内房線「八幡宿駅」西口から徒歩6分

車：国道16号から「市原埠頭入口」交差点を曲がり「白金通り」を左折

開館時間

9時～21時（国民の祝日は17時まで）

休館日

5月10日(日)、9月13日(日)、1月17日(日)、年末年始（12月29日から1月3日まで）

連絡先

TEL：0436-67-0330 FAX：0436-67-0331