【累計施工実績5万件突破】関東密着の株式会社セスコ、害虫・害獣駆除サービスで51,207件の実績を達成

累計施工実績5万件突破の背景

株式会社セスコ

近年、空き家の増加や気候変動により、関東の都市部や住宅街でもネズミやハクビシンなどの害獣被害、およびシロアリ被害が急増しています。

株式会社セスコは、シロアリ駆除サービス「アリプロ」と、害獣駆除サービス「害獣駆除パートナー」を関東エリアで提供し、着実に実績を積み重ねてきました。

完全自社施工による高い品質や信頼性が、害虫・害獣被害に悩む多くのお客様に支持され、2026年3月末時点の累計施工実績が51,207件となりました。

株式会社セスコの害虫・害獣サービスの5つの特徴

1.完全自社施工による高い品質

お問い合わせの受付から施工完了、アフターメンテナンスに至るまで、すべてを自社で対応しているため、品質が高く、無駄な費用もかかりません。

2.調査から施工まで、専門の有資格者が対応

現地調査や施工にお伺いするスタッフは、全員が害虫・害獣関連の有資格者です。プロフェッショナルが確実な駆除を行います。

3.地域密着のきめ細やかな対応

東京都・千葉県・埼玉県・茨城県の関東4都県に密着し、スピーディーな対応で住まいの安心・安全を実現してきました。

4.行政や大手ハウスメーカーとの提携

東京都足立区の小中学校のシロアリ防除業務を受託するなど、行政や大手ハウスメーカーとの取り組みを多数行っています。

5.万全の保証、アフターサービスの完備

被害の再発に5年間無償で対応する長期保証や、毎年の定期点検を通じた万全のアフターサービスを提供しています。

シロアリ駆除サービス「アリプロ」とは？

住まいの安心・安全のため、日本しろあり対策協会認定の資格者が、シロアリ・羽アリの駆除・予防を徹底サポートします。日本しろあり対策協会に加盟し、最新の防除技術や認定薬剤を採用しています。

公式サイト：https://aripro-sesco.com/

害獣駆除サービス「害獣駆除パートナー」とは？

多数の経験を積んだプロフェッショナル集団が、近年急増しつつあるネズミ・ハクビシン・アライグマ・イタチ・コウモリ・ハトなどの害獣・害鳥を駆除します。高い水準の技能・設備・体制が認められ、日本ペストコントロール協会の「優良事業所」認証を受けています。

公式サイト： https://gaiju-partner.com/

株式会社セスコ 会社概要

社名： 株式会社セスコ

代表者： 代表取締役 新島 清志

所在地： 東京都足立区東伊興1-16-6

創業： 1988年7月2日

事業内容： リフォーム事業・環境衛生事業・インスペクション事業

コーポレートサイト： https://sesco.co.jp/