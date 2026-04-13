【LILY BROWN】世界的なカジュアルフットウェアブランド「Crocs」のアイコニックな「クラシッククロッグ」をベースとする、別注モデルが2型登場＜4月29日(水)全国発売＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「LILY BROWN（リリー ブラウン）」は 2026年4月29日(水)よりフットウェアブランド「Crocs (クロックス)」のアイコニックなシューズ「クラシッククロッグ」をベースに作られた、別注モデル2型を全国の店舗、オフィシャルオンラインストア、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE(マッシュストア)」およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE（ウサギオンライン）にて発売いたします。発売に先駆け、各オンラインストアでは4月27日(月)12:00(正午)より先行予約の受付を開始いたします。

また、全国の直営店10店舗にてLILY BROWNが厳選した「Jibbitz（ジビッツ）(TM) チャーム」を4月29日(水)より限定展開いたします。

世界的カジュアルフットウェアブランド「Crocs」より、

アイコニックな「クラシッククロッグ」をベースに作られた、

LILY BROWN別注モデルが2型登場。

大胆なデザインに虹色のきらめきをまとい足元に遊び心をプラスする

「Bae Iridescent Clog」と

煌めくグリッターとフェイクパールのクラスター装飾で

足元を華やかに演出する「Super Bae Wedding Party」をご用意。

デイリーからトレンド感のあるスタイリングまで幅広く活躍する一足に。

ラインアップ

※Jibbitz(TM)チャームは参考商品です。

商品名：【LILY BROWN×CROCS】Bae Iridescent Clog

価格：\13,310（税込）

カラー：LAV

サイズ：22.0, 23.0, 24.0, 25.0

虹色に輝く「Bae Iridescent Clog」は、光の角度によって表情を変えるイリディセント加工が魅力。

約6cmの厚底ソールが自然なスタイルアップを叶えながら、軽量で快適な履き心地を実現します。

かかとや履き口には立体的なディテールを施し、シンプルながらも存在感のあるデザインに仕上げました。

クロックスのシューズの穴に自由に取り付け可能なJibbitz(TM)チャームにも対応。

自分らしくカスタマイズを楽しめるのもポイント。

Crocs Comfort(TM)による柔らかな履き心地で、デイリーからお出かけシーンまで幅広く活躍します。

※Jibbitz(TM)チャームは商品に付属しています。

商品名：【LILY BROWN×CROCS】Super Bae Wedding Party

価格：\15,950（税込）

カラー：BLK

サイズ：22.0, 23.0, 24.0, 25.0

グリッター×フェイクパールで華やかに仕上げた「Super Bae Wedding Party」。

約6cmのボリュームウェッジソールにより自然なスタイルアップを実現。軽量で柔らかな履き心地を兼ね備え、日常使いはもちろん、コーディネートの主役としても存在感を放ちます。

立体感のあるTPUバンドを重ねたミッドソールや、安定感のあるラグソール仕様により、デザイン性と機能性を両立。さらに、Jibbitz(TM)チャームに対応しており、アッパー26個＋バックストラップ8個までカスタマイズが可能です。

Jibbitz（ジビッツ）(TM) チャーム販売店舗について

全国の直営店10店舗にてLILY BROWNが厳選した「Jibbitz（ジビッツ）(TM) チャーム」を4月29日(水)より限定展開いたします。豊富なラインアップの中からお気に入りのチャームを自由に組み合わせてご購入いただけ、自分だけの一足を完成させることができる、クロックスならではのパーソナライズの楽しさをご体感いただけます。

なお、「ジビッツ→Jibbitz(TM) チャーム」は単体でもご購入いただけます。



※チャームは無くなり次第終了となります。

※チャームの種類・数量は店舗により異なります。

※混雑状況により、入場制限を行う場合がございます。

■期間

2026年4月29日（水・祝）～（なくなり次第終了）

■開催店舗

新宿ルミネエスト／名古屋パルコ／梅田エスト／池袋パルコ／渋谷パルコ／横浜ルミネ／なんばCITY／ソラリアプラザ／天王寺ミオ／神戸マルイ

・販売について

■WEB先行予約開始日：2026年4月27日(月)12:00(正午)

・LILY BROWNオフィシャルオンラインストア〈 https://lily-brw.com/ 〉

・MASH STORE（公式アプリ）

・USAGI ONLINE〈 https://usagi-online.com/brand/lilybrown/ 〉

・ZOZOTOWN〈 https://zozo.jp/shop/lilybrown/ 〉

・楽天〈 https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-lilybrown/ 〉

■全国発売日：2026年4月29日(水)

取扱店舗：

・LILY BROWN全国直営店〈 https://lily-brw.com/Page/shoplist.aspx 〉

・オフィシャルオンラインストア〈 https://lily-brw.com/ 〉

・MASH STORE（公式アプリ）

・USAGI ONLINE〈 https://usagi-online.com/brand/lilybrown/ 〉

・ZOZOTOWN〈https://zozo.jp/shop/lilybrown/ 〉

・楽天〈 https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-lilybrown/ 〉

他

Crocs（クロックス）について

クロックス社（NASDAQ：CROX）は、女性、男性、子供向けのカジュアルフットウェアの世界的リーダーであり、快適さとスタイルが消費者に愛され続けています。同社のブランドにはクロックスとHEYDUDEがあり、製品は卸売と直販を通じて85以上の国で販売されています。クロックス社に関する詳細は、investors.crocs.comを訪問してください。同社のブランドについては、www.crocs.co.jpまたは www.heydude.comをご覧いただくか、フェイスブック、インスタグラム、Xで@crocsjp または@heydudeをフォローしてください。

クロックス公式インスタグラムアカウント: https://www.instagram.com/crocsjp/

クロックス公式Ｘアカウント: https://x.com/crocsJP

・LILY BROWN（リリー ブラウン）について

『Vintage Feature Dress』をコンセプトに、ヴィンテージアイテムから伝わる繊細なクラフトワークや独創的なデザインを現代のファッションに取り入れたリアルクローズを提案。ファッションの歴史にリスペクトを込めたコレクションは、大胆な色使いや目を楽しませるディテールで魅せる自由な感性と洗練されたムードを併せもつワードローブです。



LILY BROWN HP: https://lily-brw.com/

lnstagram: https://www.instagram.com/lily_brown_official/?hl=ja

X: https://x.com/_lilybrown

TikTok: https://www.tiktok.com/@lily_brown_official?

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