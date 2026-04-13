株式会社プレックス、企画職採用サイトリリースのお知らせ ～300の事業を生み出すための企画職採用を本格化～

株式会社プレックス



株式会社プレックス（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎俊）は、事業づくりを担う企画職の採用を本格化するため、企画職採用サイトをリリースしました。

企画職採用サイトリリースの背景 ～1,000名の事業責任者＝経営人材採用を目指して～

プレックスが目指しているのは、売上3,000億円規模の企業として、300の事業をつくる未来です。

そのためには、1つの事業を任せられる事業責任者＝経営人材が少なくとも1,000名必要になると考えています。だからこそ、今プレックスは、「事業をつくる人材の最大化」に投資しています。



私たちが求めているのは、 戦略だけを描く人でも、施策だけを動かす人でもありません。 高い視座で経営と事業のレバレッジポイントを捉え、 泥臭く、粘り強く、実行までやり切る人です。プレックスは、それを実現できる優秀なメンバーと働くことができる環境です。



集客から事業を伸ばす「マーケティング企画」、事業が回るオペレーションを作る「事業企画」、新規事業立ち上げにあたり、市場検証から初期グロースまでを一気通貫で担う「新規事業開発」など、様々なポジションを用意し、プレックスの事業成長を支える仲間をお待ちしています。



企画職採用サイトはこちらからご覧ください。

https://plex.co.jp/recruit/biz-planning/

企画職がプレックスだからこそ成果を出せる4つの理由１.独立資本ならではのスピード感のある意思決定とインハウスによる事業作り

プレックスでは、立案から実行までを社内で完結しています。そのため、仮説を立て、検証し、改善するまでのサイクルを最短距離で回すことが可能です。外部資本に依存しない独立資本体制のもと、外部の承認や資本の制約を受けることなく、社内で意思決定から実行までをスピーディーに完結します。マーケティング・開発・企画も全てインハウス。構想で止まらず、実行まで一気通貫で推進できる環境があります。だからこそ、企画が机上の空論で終わらず、成果につながります。

２. 黒字経営だからできる柔軟な投資判断

プレックスは、創業以来一貫して黒字経営を続け、年々増収増益を実現しています。主力事業で安定した収益があるため、ROIが見合えば、大きな投資も柔軟かつスピーディーに実行可能です。このような財務的な健全性と意思決定のスピードを背景に、新たなチャレンジや施策の推進にブレーキがかかりにくい環境が整っています。事業成長に必要なリソースを、必要なタイミングでしっかり投下できる。それが、プレックスの企画職が成果を出しやすい理由のひとつです。

３. 企画は「コスト」ではなく「投資」という文化

プレックスでは、代表や取締役をはじめ、マーケティングに強みを持つメンバーが多く在籍しています。そのため、企画職が立案した施策に対しても、マーケティング的な視点から建設的なフィードバックやサポートを受けながら、スピーディーかつ力強く推進していくことができます。また、企画をコストとして扱う文化はありません。ROIや事業インパクトを前提とした「投資」として捉えられる文化が根づいています。社内にマーケティング・企画への深い理解があるからこそ、企画職が手掛ける一つひとつの施策が、事業成長の本質的なドライバーとして正しく評価される環境です。

４.成長産業を見極める構造的な経営戦略

私たちが挑むのは、物流・製造・建設といった社会インフラ領域。いずれも国内で数十兆円規模を誇る巨大市場です。歴史が長く構造が複雑だからこそ、仮説の質と実行力で差がつく市場でもあります。一つの意思決定が与えるインパクトは大きく、企画として扱える変数も多い。スケールする市場で、構造を捉え、事業を伸ばす。それが、プレックスの企画職にしか得られない経験です。

プレックスの企画職として活躍するメンバー

プレックスでは、新卒入社のメンバーに加え、コンサル、大手、スタートアップなど、多種多様なバックグラウンドを持つメンバーが企画職として活躍しています。その中でも、事業成長を牽引している3名を紹介します。

その他のキャリア事例や入社事例については、下記ページをご覧ください。

https://plex.co.jp/recruit/biz-planning/#member

代表取締役 黒崎俊 コメント

プレックスは、2042年までに300の事業を展開し、売上3,000億円を実現する未来を目指しています。

この成長フェーズにおいて、事業を前に進める企画人材の体制をより強固にすることが、次の成長の鍵になると判断しました。



プレックスでは、エッセンシャルワーカー産業という社会的に不可欠でありながら、まだ未整備な領域に挑む中で、 仕組みをゼロからつくりあげる機会が数多く存在します。少数精鋭の組織だからこそ、一人ひとりが大きな裁量を持ち、 事業の中核に深く関わることができます。



企画職としての役割は、単に戦略を描くだけではありません。

戦略を描き、実行し、成果に結びつけるまでをやり切ること。

その過程で得られる経験は、他にはないスピードであなたを成長させます。



自分の描いた戦略を実行し、日本を動かす仕組みをつくる。

この成長フェーズだからこそ味わえる挑戦と責任を、 一緒に楽しんでほしいと願っています。

■株式会社プレックスについて

株式会社プレックスは、「日本を動かす仕組みをつくる」をミッションに、エッセンシャルワーカー産業の課題解決をはじめとして、人と企業の可能性を最大限に引き出す事業を展開する企業です。

2018年4月にドライバーの人材紹介から事業をスタートし、その後も、エッセンシャルワーカーの人材紹介を中心に対象職種を10以上に拡大し、2022年にはSaaS事業、2023年にはM&A仲介事業を開始。現在も、新たな事業が次々と立ち上がり続けています。

【株式会社プレックス コーポレートサイト】https://plex.co.jp/

■会社概要

会社名 ：株式会社プレックス

代表取締役：黒崎 俊

設立日 ：2018年4月9日

資本金 ：5,000,000円

本社所在地：東京都中央区日本橋本石町3-2-4 共同ビル（日銀前）6階

事業内容 ：物流・建設・製造領域におけるHRテック事業（厚生労働大臣許可番号：有料職業紹介事業 13ユ-309652）・建設業におけるDX推進事業・M&A仲介事業

■プレスリリースに関するお問い合わせ

担当：株式会社プレックス 広報 清水

電話：080-4444-6478（平日9時から18時まで）

Mail：pr@plex.co.jp